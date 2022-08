V Ljubljani začenjajo z ničle: Ne bo nam lahko

"Težko je govoriti o nekih konkretnih ciljih, ko se menja toliko igralcev, je lažje, če kader samo dopolnjuješ. Prepričan sem, da smo z našim izborom zadeli v polno, upamo le, da ne bo poškodb in da ostanemo skupaj. Težko bo ponoviti sezono, ki je za nami, ko so padale tudi najboljše evropske ekipe, a je sigurno, da bomo dali vse od sebe," je ob začetku novega poglavja in priprav na novo sezono dejal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Praznični ponedeljek, ki ga je večina Slovencev izkoristila za dodatni odmor, ni nič kaj dopustniški za slovenske košarkarske prvake Cedevito Olimpijo, ki so v okrnjeni zasedbi v dvorani Stožice začeli s pripravami na novo sezono. Jurica Golemac je na prvem treningu pogrešal slovenska reprezentanta Eda Murića in Zorana Dragića, člana hrvaške izbrane vrste Karlo Matković in Lovro Gnjidić, ki se bodo reprezentanci pridružili kasneje. Ob tem bosta malce kasneje od ostalih rokave zavihala tudi Američan Yogi Ferrell in novinec v ljubljanskih vrstah Josh Adams, trener Golemac bo tako igralsko vrzel na uvodu v priprave zapolnil z nekaj košarkarji mladinskega pogona.

Cedevita Olimpija je v okrnjeni zasedbi začela priprave na novo sezono. Foto: Grega Valančič/Sportida

Med novici v ekipi so poleg že nekaterih omenjenih še Marko Jeremić, Amar Alibegović in Jan Kosi, v prvo ekipo se je vrnil tudi Rok Radović. "Komaj čakamo, da zares pričnemo z delom. Imamo novo ekipo, spočili smo se, vse se začenja z ničle. Počasi se zbiramo, za vse reprezentante upamo, da pridejo čim kasneje (smeh, op. p.), ker bi to pomenilo dobre rezultate z reprezentanco. Zadovoljni smo z igralci, ki smo jih podpisali, prepričani smo, da smo naredili dobro ekipo, konkurenčno ostalim. Sigurno bomo potrebovali nekaj časa, da bomo videli, kje smo, ne bo nam lahko. Kader je v večini že sestavljen, sigurno so še možne kakšne spremembe, a za zdaj je to to," je ob začetku priprav dejal glavni trener Golemac.

Jurica Golemac je zadovoljen z igralskimi okrepitvami. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Sigurno nam bo nekoliko lažje, ker je nekaj izkušenih košarkarjev ostalo z nami. Po drugi strani je v klubu spet pet, šest novih igralcev in nam tako kot vsako sezono do zdaj zaradi tega ne bo lahko. Čakajo nas novi izzivi. Težko je govoriti o nekih konkretnih ciljih, ko se menja toliko igralcev, je lažje, če kader samo dopolnjuješ. Prepričan sem, da smo z našim izborom zadeli v polno, upamo le, da ne bo poškodb in da ostanemo skupaj. Težko bo ponoviti sezono, ki je za nami, ko so padale tudi najboljše evropske ekipe, a je sigurno, da bomo dali vse od sebe," je dejal strateg Cedevite Olimpije.

Po prejšnji sezoni so se v ljubljanskem moštvu morali posloviti od kapetana Jake Blažiča, ki bo kariero nadaljeval v Turčiji. "Jaka nam je dal res ogromno, res smo skušali vse, da bi ga zadržali, a tako je to v športu, na nadaljnji poti pa mu želimo ogromno sreče. Uspelo nam je zadržati Zokija, Alena in Eda, ki so močen člen ekipe tudi v garderobi, tako da sem prepričan, da ne bo težav. Veseli smo tudi, da je sodelovanje podaljšal Yogi Ferrell, ki je imel na mizi res odlične ponudbe, a se je odločil, da eno sezono še ostane z nami," je dejal Golemac.

Čakanje na reprezentante Alen Omić je vesel, da ostaja v Ljubljani. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot je zdaj že navada praktično pred vsako sezono, bodo v moštvu slovenskih prvakov, ki so lani zaigrali tudi v polfinalu lige ABA in v četrtfinalu EuroCupa, na pripravah pogrešali nekatere reprezentante, ki se bodo v primeru dobrih rezultatov na reprezentančni ravni klubu pridružili šele v drugi polovici septembra. "Na začetku ob povratku jih bo zagotovo zelo težko motivirati. Vsi vemo tudi koliko fizično in mentalno iztroši igralce, zato bomo gotovo potrebovali nekaj časa, da se vrnejo v pravi ritem in optimalno formo. Lani je bilo zelo podobno. Cilj je tako kot vedno zmagati vsako tekmo. EuroCup smo videli, da je nekoliko spremenjen, a to nič ne pomeni. Nekatere ekipe so še uganke, v ligi ABA pa vemo, da v Beogradu sestavljajo ekipe za naskok na zaključni turnir evrolige. Naredili bomo vse, da bomo konkurenčni," je še dejal Golemac.

Novo sezono je v ljubljanskem dresu z nestrpnostjo pričakal tudi eden glavnih stebrov ljubljanske igre center Alen Omić. "Iskreno sem komaj čakal, da se začne. Bilo je dovolj odmora in dovolj pavze. Treba je začeti z delom. Veliko vlogo pri moji odločitvi, da ostanem 'doma' pri Cedeviti Olimpiji so imeli trener in tudi moja družina. Z ženo sva namreč dobila drugega otroka in tudi ona si je želela tako kot jaz ostati v Ljubljani. Ostajam v najlepšem mestu in najlepši dvorani in upam, da nam bo uspelo narediti še boljši rezultat kot lani. Tu smo, da delamo in naredimo še korak naprej. Tudi v tej sezoni si želimo močno podporo navijačev, da so z nami, ko nam gre in tudi ko se kdaj zatakne," je ob povratku v Stožice dejal 30-letni košarkar.

Alen Omić si želi nove lepe zgodbe. Foto: Grega Valančič/Sportida

Do začetka nove sezone, ki Ljubljančane čaka s superpokalnim obračunom 23. septembra v Škofji Loki, bodo varovanci Jurice Golemca odigrali pet pripravljalnih tekem. V sredo, 31. avgusta, se bodo v Ljubljani za zaprtimi vrati pomerili z nemškim Bonnom, v začetku septembra bodo sodelovali na mednarodnem turnirju na Sardiniji, na katerem bodo poleg Ljubljančanov nastopile tudi ekipe Dinamo Sassari, AS Monako in Hapoel Tel Aviv. Turnir bodo ljubljanski košarkarji odprli v soboto, 3. septembra, ko se bodo udarili z gostitelji turnirja, košarkarji Sassarija. V soboto, 10. septembra, se bodo izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca za zaprtimi vrati stoženske dvorane pomerili z Igokeo, v ponedeljek, 19. septembra, bo sledil še prijateljski dvoboj z italijanskim Trevisom, nakar bo šlo zares.

Prvi trening Cedevite Olimpije, foto: Grega Valančič/Sportida:

