Srbski selektor: Slovenci so polni samozavesti

"Zadnja leta v slovenski reprezentanci vlada odlično vzdušje in njihovi navijači so res izjemni, tako da bo to za nas dober test. Mogoče celo najboljši možni v tem trenutku," je pred današnjim spektaklom med Slovenijo in Srbijo v Stožicah (20.15) dejal srbski košarkar Nemanja Nedović. Za razliko od Slovencev bo to za Srbe prvi javni test pred EuroBasketom, za obe reprezentanci pa bo dober pokazatelj trenutne pripravljenosti.

Le še nekaj ur nas loči od velikega spektakla v Stožicah, kjer se bosta na razprodani pripravljalni tekmi pred EuroBasketom prvič po letu 2017 udarili reprezentanci Slovenije in Srbije. Obe ekipi dvigujeta formo pred novim reprezentančnim vrhuncem in obe tudi letos segata v najožji krog favoritov. To bo prvi obračun obeh reprezentanc po finalu v Istanbulu leta 2017, ko je bila Slovenija na koncu boljša s 93:85.

Miloš Teodosić se je že poslovil od reprezentance in kapetanskega traka. Foto: Guliverimage

Za ekipo Srbije, ki jo vodi Svetislav Pešić, bo tekma v Ljubljani prva, ki bo odprta za javnost. Do zdaj so odigrali le eno pripravljalno tekmo, v beograjski Areni so z 82:73 za zaprtimi vrati ugnali izbrano vrsto Črne gore. Četa Svetislava Pešića se je sicer v pripravljalnem obdobju že spopadla z nekaj izzivi, med drugim se je od reprezentance poslovil Miloš Teodosić, ki ga srbski selektor ni več videl v svojih načrtih za prihajajoče prvenstvo. Nekaj težav s poškodbo ima tudi Nemanja Bjelica, ki tako v Stožicah ne bo igral, saj sploh ni pripotoval v Slovenijo, kapetanski trak pa bo nosil Vladimir Lučić.

"Verjamem v te fante, pokazali so, da so krasni fantje, vredni, željni uspeha. Tako da nisem v dilemi. Ekipa pred prvenstvom še ni povsem oblikovana, še vedno opravljamo selekcijo, na seznamu imamo še 16 oziroma 17 igralcem, videli bomo tudi, kaj bo z Bjelico. Razmišljamo pozitivno, odločitev bomo še sprejeli. Vsi trenirajo, vsi imajo priložnost in mojo podporo. Želimo si dobre komunikacije v ekipi, da vsak ve, kje mu je mesto," je ob prihodu v Ljubljano dejal Pešić. "Tekma s Slovenijo bo za nas dober pokazatelj, kje smo. Slovenci so dominantni, polni samozavesti. Zagotovo bo to dobra tekma, vsi bodo motivirani," je dejal srbski selektor.

Kandidati za nastop na EuroBasketu Nemanja Bjelica, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Marko Jagodić-Kuridža, Ognjen Jaramaz, Nikola Jokić, Nikola Jović, Nikola Kalinić, Balsa Koprivica, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vasilije Micić, Nikola Milutinov, Nemanja Nedović, Aleksej Pokuševski, Filip Petrušev, Dušan Ristić, Boriša Simanić

"To bo za nas dober test" Nemanja Nedović Foto: Vid Ponikvar

"Slišal sem, da za to tekmo vlada ogromno zanimanje, da je dvorana razprodana, in upam, da bo res dobro vzdušje. Zadnja leta vlada okoli slovenske reprezentance odlično vzdušje in njihovi navijači so res izjemni ter vedno pripravijo odlično vzdušje, tako da bo to za nas dober test. Mogoče celo najboljši možni v tem trenutku. Želimo si napredka iz tekme v tekmo, popraviti bomo skušali nekaj napak s tekme s Črno goro, najbolj pomembno pa je to, da ostanemo zdravi. Komaj čakamo to tekmo, saj smo tudi željni igranja pred občinstvom, in upamo na najboljše," pa je pred srečanjem v Stožicah dejal srbski košarkar Nemanja Nedović.

Srbe je pred prihodom v Slovenijo v Srbiji po koncu treninga obiskal poseben gost − Porfirije, 46. patriarh srbske pravoslavne cerkve. Kot so zapisali pri Košarkarski zvezi Srbije, jim je patriarh zaželel mnogo sreče in uspeha.

Njegova svetost Patrijarh srpski gospodin Porfirije, posetio je večeras trening reprezentacije 🇷🇸 Srbije i poželeo našem timu mnogo sreće i uspeha u predstojećim izazovima.🏀 pic.twitter.com/Ed9wL0toaL — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) August 15, 2022

Blažič: Počasi prihajamo v pravi ritem

Za razliko od Srbov so Slovenci v pripravljalnem obdobju odigrali štiri tekme, po vrsti so bili boljši od Nizozemske, Črne gore, Turčije in Ukrajine. "Na začetku priprav je bil poudarek, razumljivo, na telesni pripravi, v zadnjem tednu pa smo veliko delali tudi že na taktiki. Tako počasi prihajamo v pravi ritem tekem, ki ga bomo potrebovali na samem prvenstvu. Pred nami je nov, resen test proti močni reprezentanci Srbije, ki je ena od favoritov na EuroBasketu. Verjamem, da bo tudi za gledalce to zelo zanimiva tekma z veliko zvenečimi imeni. Računam, da bomo prikazali dobro predstavo in dobili lepo iztočnico pred kvalifikacijami ter evropskim prvenstvom," pa je pred tekmo dejal slovenski košarkar Jaka Blažič.

Slovenci bodo na EuroBasketu nastopali v skupini B v Kölnu skupaj z Nemčijo, Madžarsko, Bosno in Hercegovino, Litvo in Francijo. Srbi pa se bodo v prvem delu v Pragi v skupini D srečali s Češko, Nizozemsko, Finsko, Poljsko in Izraelom.

Preberite še: