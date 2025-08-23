Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sobota,
23. 8. 2025,
21.42

Robert Stojković EuroBasket slovenska ženska košarkarska reprezentanca

Sobota, 23. 8. 2025, 21.42

5 minut

EuroBasket U16, ženske (finale)

Zgodovinski uspeh mladih Slovenk, ki so se junaško upirale Špankam

Avtor:
R. P.

slovenska ženska košarkarska reprezentanca U16 | Slovenska košarkarska izbrana vrsta do 16 let je osvojila drugo mesto na evropskem prvenstvu. | Foto Fiba Europe

Slovenska košarkarska izbrana vrsta do 16 let je osvojila drugo mesto na evropskem prvenstvu.

Foto: Fiba Europe

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let je v finalu evropskega prvenstva izgubila proti favorizirani Španiji. Izbranke Roberta Stojkovića so se v sklepnem dejanju EuroBasketa v romunskem Pitestiju junaško upirale tekmicam, ki so pred tem v polfinalu nadigrale Latvijke kar za 57 točk (81:24). Slovenke so jim povzročale bistveno več težav. Še osem minut pred koncem so zaostajale le za štiri točke, na koncu pa po festivalu trojk Špank v zadnjih minutah izgubile s 47:62. Mlade Slovenke so s tem poskrbele za zgodovinski dosežek, prvo medaljo na evropskem prvenstvu.

slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let
Sportal Izjemen uspeh mladih Slovenk v Romuniji, v soboto za zlato!

EuroBasket U16, ženske (finale)

Sobota, 23. avgust:
Slovenija : Španija 47:62 (6:13, 22:30, 39:45)

Varovanke Roberta Stojkovića so na evropskem prvenstvu v Romunijo pisale zgodovino, saj so prvič osvojile odličje na tako velikem tekmovanju. Zagotovile so si tudi nastop na svetovnem prvenstvu.

Finale so veliko bolje začele favorizirane Španke. Slovenija je zgrešila uvodnih deset metov iz igre, po sedmih minutah zaostajala že z 0:12, nato pa je Veronika Ferjančič le prekinila črni strelski niz in se kot prva Slovenka v velikem finalu vpisala na seznam strelk.

Španke, ki so na evropskem prvenstvu dvakrat premagale Slovenke, so začele srečanje odlično in v uvodnih sedmih minutah povedle kar z 12:0. | Foto: Fiba Europe Španke, ki so na evropskem prvenstvu dvakrat premagale Slovenke, so začele srečanje odlično in v uvodnih sedmih minutah povedle kar z 12:0. Foto: Fiba Europe

V drugi četrtini so se Slovenke na parketu v Romuniji le otresle pritiska in začele pogosteje polniti koš tekmic. Po trojki Hane Jurkovič so se štiri minute pred koncem polčasa približale Špankam na zgolj tri točke zaostanka (20:23), a je sledil odločen odgovor slovenskih tekmic, ki so z delnim rezultatom 7:0 ušle na +10 (30:20). V prvem polčasu je največ točk za Slovenijo dosegla Ema Kržišnik (8), pri Špankam sta najboljši strelki Isabel Hernandez (9) in Claudia Lostal (8).

Slovenke so drugi polčas začele imenitno in se nekajkrat približale Špankam zgolj na tri točke razlike, nato pa se je proti koncu tretje četrtine zaostanek Stojkovićeve čete povzpel na -9. Vseeno se mlade slovenske košarkarice niso predale in osem minut pred koncem po košu Veronike Ferjančič zaostajale le še za -4 (41:45).

Španke so v zadnjih minutah zadele kar tri trojke. | Foto: Fiba Europe Španke so v zadnjih minutah zadele kar tri trojke. Foto: Fiba Europe

Španke, prve favoritinje za osvojitev evropskega naslova, so se v zadnjih minutah srečanja rezultatsko le odlepile od Slovenk. Po srečni trojki Isabel Hernandez so povedle za +10 (56:46), do konca srečanja pa je Hernandez zadela še eno trojko, končni rezultat pa je prav tako s trojko slabo minuto pred koncem postavila Amelie Alonso.

Španke dopolnile veličastno zbirko

Špankam je uspel izjemen dosežek, saj so postale evropske prvakinje v vseh treh mlajših kategorijah. Evropske prvakinje so bile tudi s selekcijami do 18 in 20 let, medtem ko je Španija v članski konkurenci izgubila v finalu z Belgijo.

Isabel Hernandez je bila na koncu z 19 točkami najboljša strelka finala, dvomestno število točk sta dosegli še Amelia Alonso (12) in Claudia Lostal (10), pri Slovenkah pa sta dali največ točk Veronika Ferjančič (12) in Ema Kržišnik (11).

Veronika Ferjančič je bila z 12 točkami najboljša strelka Slovenije. | Foto: Fiba Europe Veronika Ferjančič je bila z 12 točkami najboljša strelka Slovenije. Foto: Fiba Europe

Za Slovenijo je to prva medalja na evropskih prvenstvih v kategoriji deklet do 16 let in tretja v mlajših starostnih kategorijah to poletje. Bron na svetovnem prvenstvu so osvojili fantje do 19 let, tretji pa so bili tudi reprezentanti do 16 let.

Na EuroBasketu do 16 let so Slovenke pred finalom odigrale šest tekem. Pet so jih dobile, izgubile pa v skupinskem delu, ko je bila boljša od njih ravno tekmica v velikem finalu Španija (30:61). Mlade Slovenke so premagale Latvijo (70:69), Veliko Britanijo (60:55), Finsko (68:53), Srbijo (68:51) in Nemčijo (57:41).

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca U16
Sportal Mlade Slovenke blestijo v Romuniji, prek Srbkinj v polfinale EP!
Robert Stojković EuroBasket slovenska ženska košarkarska reprezentanca
