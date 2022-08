Slovenci po fantastični četrtini Gorana Dragića le strli hrvaški oreh

Pripravljalna tekma: Sobota, 20. avgust, Celje, dvorana Zlatorog:

Slovenija : Hrvaška 94:88 (25:25, 41:46, 77:72)

Čančar 21, G. Dragić 19; Šarić 18, Bogdanović 15

Vsi strelci za Slovenijo: Čančar 21, G. Dragić 19, Tobey 11, Dončić 10, Prepelič 9, Nikolić 8, Dimec 7, Z. Dragić 7, Blažič 2

Fotogalerija s tekme v Celju, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Slovenska košarkarska reprezentanca je v velikem slogu z zmago nad Hrvaško in brez enega samega poraza sklenila pripravljalno obdobje. Slovenci so na 38. medsebojnem obračunu s Hrvati dosegli še 19. zmago, slovenski južni sosedje pa so podaljšali sušno obdobje brez zmage na tekmah s Slovenijo, ki traja že vse od 8. septembra 2018. Slovenci so dobili zadnjih pet medsebojnih obračunov.

Kaj vse se je dogajalo na sosedskem obračunu v Celju?

Slovenska izbrana vrsta je zadnjo pripravljalno tekmo pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo in EuroBasketom v polnem Zlatorogu začela v nekoliko spremenjeni zasedbi napram s tekmo s Srbijo, saj sta poleg Luke Dončića, Mika Tobeyja in Vlatka Čančarja priložnost v prvi peterki namesto bratov Dragić dobila še Jaka Blažič in Aleksej Nikolić. Kot prvi se je v strelsko statistiko vpisal naturalizirani košarkar Hrvaške Jaleen Smith, na katerega so v slovenski izbrani vrsti opozarjali že pred začetkom tekme, na 4:0 pa je hitro povišal Dario Šarić.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na drugi strani je nato po dobri minuti igre ob izjemnem prodoru in še zadetem dodatnem prostem metu za Slovenijo prve točke dosegel eden izmed junakov srečanja s Srbijo Čančar. Hrvati so se v tekmo podali izjemno poletno, po trojki Šarića je bilo po slabih treh minutah že 11:3. Slovenci so nato vendarle našli pot do koša, ob zaostanku z 9:13 je na veselje glasnega Zlatoroga po dobrih štirih minutah tekme v igro vstopil kapetan Goran Dragić, ki se je manj kot minuto kasneje prvič vpisal tudi med strelce, Slovenija pa je ob tem prvič na tekmi tudi povedla (14:13).

Izenačena prva četrtina se je nato po zadetih prostih metih Ivice Zubca, ki je v prvem delu dosegel šest točk, končala z izenačenim rezultatom 25:25. V slovenski izbrani vrsti je v prvih desetih minutah izjemno podaje pod koš izkoriščal Žiga Dimec, ki je dosegel sedem točk, Čančar jih je dodal pet.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenci na začetku druge četrtine niso našli poti do koša, zato je po dobrih dveh minutah igre ukrepal Aleksander Sekulić, ki je na igrišče znova poslal Dončića, Slovenija pa je nato po več kot treh minutah in pol igre vendarle prišla do prve točke v drugih desetih minutah. S črte prostih metov je bil enkrat natančen Zoran Dragić, zatem pa je bil po dobri obrambi za tri natančen še Čančar, ki je Slovenijo približal le na točko zaostanka (29:30), Slovenijo pa je že v naslednjem napadu v novo vodstvo popeljal Tobey (31:30). Tako kot na sredini tekmi s Srbi si v nadaljevanju prvega polčasa nobeni izmed ekip ni uspelo priigrati višje prednosti, na glavni odmor na srečanju pa so s prednostjo 46:41 odšli Hrvati, pri katerih je v prvem polčasu z 11 točkami prednjačil Šarić, dvomesten je bil še Zubac, ki je dosegel točko manj.

V slovenski izbrani vrsti je bil še najbolj razpoložen Čančar, ki je osmim točkam dodal še štiri skoke, Dončić je dosegel sedem točk (1/5 za 3). Slovenski košarkarji so sicer v prvem polčasu dosegli le tri trojke iz 18 poskusov, ob tem so izgubili še sedem žog.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tako kot se je končal prvi polčas se je tudi tretja četrtina začela po notah Hrvatov, le po nekaj sekundah igre je bil za tri uspešen Bojan Bogdanović, zatem pa je Hrvaška po zadetem prostem metu Zubca prvič na tekmi povedla s +9 (41:50). To je prebudilo domače košarkarje, ki so odgovorili s tremi trojkami, najprej je bil natančen Aleksej Nikolić, nato pa je v razmaku pol minute dvakrat v polno meril še Čančar in prednost gostov stopil na -3 (50:53). Košarkar Denverja je bil slabih šest minut pred koncem tretjega dela zaslužen tudi za novo vodstvo Slovenije (56:55).

V zaključku tretje četrtine so živci popustili hrvaškemu selektorju Damirju Mulaomeroviću, ki si je prislužil tehnično napako, Slovenija pa je nato po protinapadu Gorana Dragića slabi dve minuti pred koncem tretjega dela povedla z 69:63, nato pa po trojki Zorana Dragića prvič na tekmi tudi z osmimi točkami naskoka (77:69). V zadnjo četrtino je Sekulićeva četa odnesla pet točk prednosti (77:72). Slovenci so sicer tretji del obračuna dobili s 36:26.

Slovenski voz je v tretjem delu srečanja vlekel kapetan Goran Dragić, ki je v tretji četrtini dosegel kar 14 točk, skupaj jih je imel po treh četrtinah 19 (8/11 met iz igre), Čančar je 16 točkam dodal še sedem skokov.

Navijači pričakali konec tekme na nogah

Selektor Sekulić je v zadnjih desetih minutah priložnost na parketu ponudil tudi nekaterim košarkarjem, ki do tedaj še niso igrali, med drugim sta na igrišče stopila Gregor Hrovat in Luka Rupnik, priložnost za nekaj več počitka pa sta dobila kapetan Dragić in Dončić. Slovenci so tudi v zadnjem delu srečanja zanesljivo držali prednost, ki so si jo priigrali v tretjem delu obračuna.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slabe štiri minute pred koncem srečanja je Slovenija po dveh izkoriščenih prostih metih Prepeliča prvič na tekmi povedla z dvomestno razliko (87:76). Po trojki Prepeliča za vodstvo z 92:83 dobro minuto pred koncem pa je bilo bolj kot ne že jasno, da bo zmaga ostala v Zlatorogu, kjer so slovenski navijači zmago svojih ljubljencev s 94:88 pričakali na nogah.

Luka Dončić si je pred srečanjem vzel čas tudi za mlade ljubitelje košarke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V primerjavi z junijsko tekmo v Stožicah je najbolj očitna sprememba v hrvaški reprezentanci naturalizirani organizator igre Jaleen Smith. Ta se je z zelo dobro igro že izkazal pred dnevi, ko je Hrvaška visoko premagala reprezentanco Madžarske.

Pripravljalne tekme: Četrtek, 4. avgust:

Slovenija : Nizozemska 83:76 Sobota, 6. avgust:

Slovenija : Črna gora 70:52



Petek, 12. avgust:

Turčija : Slovenija 103:104 /po podaljšku/



Sobota, 13. avgust:

Ukrajina : Slovenija 82:86



Sreda, 17. avgust 2022:

Slovenija : Srbija 97:92 /po podaljšku/



Sobota, 20. avgust 2022:

Slovenija : Hrvaška 94:88

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023: 1. krog, četrtek, 25. avgust 2022

Slovenija – Estonija 2. krog, nedelja, 28. avgust 2022

Nemčija – Slovenija Skupina J:

1. Nemčija 5 zmag - 1 poraz

2. Finska 5 - 1

3. Slovenija 4 - 2

4. Izrael 3 - 3

5. Švedska 2 - 4

6. Estonija 2 - 4



*Na prvenstvo se uvrstijo tri najboljše reprezentance. Naša izbrana vrsta bo v drugem delu igrala doma in v gosteh proti Nemčiji, Izraelu in Estoniji.