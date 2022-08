Srbi so se znesli nad Nemci, ti imajo pred tekmo s Slovenijo vse več težav

Medtem ko so slovenski košarkarji v soboto v Celju na kolena spravili izbrano vrsto Hrvaške, pa so se zmage na pripravljalnem turnirju v Hamburgu veselili košarkarji Srbije, ki so v finalnem obračunu s kar 83:56 odpihnili Nemčijo. Ta ima pred dvema kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo kar nekaj težav, največ sivih las povzroča poškodba Dennisa Schröderja, njegov nastop na nedeljski tekmi s Slovenijo je negotov.

Srbija se je v soboto na krilih Nikole Jokića veselila visoke zmage nad Nemčijo. Zvezdnik Denverja je dosegel 22 točk (10/11 met iz igre), pet skokov in eno asistenco v le 17 minutah. MVP zadnjih dveh finalnih turnirjev evrolige Vasilje Micić je dodal 14 točk, pri Srbih pa sicer zaradi poškodb nista nastopila Nemanja Nedović in Nemanja Bjelica.

Nemci so tako po treh zaporednih zmagah na pripravljalnih tekmah vknjižili poraz. Najboljši strelec je bil z 12 točkami Andreas Obst. Nemci bodo prihodnjo nedeljo tudi nasprotnik Slovenije v kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo, selektorju Gordonu Herbertu pa največ preglavic povzročajo težave kapetana Dennisa Schröderja, ki se je poškodoval na sobotni tekmi proti Češki, na kateri je ob zmagi s 101:90 dosegel 16 točk. V nemškem taboru so že potrdili, da 28-letni košarkar, ki je nazadnje igral za Houston, zagotovo ne bo odpotoval na Švedsko, kjer bo Nemčija igrala prvo kvalifikacijsko tekmo, ob tem pa je pod vprašajem tudi njegov nedeljski nastop proti Sloveniji. Tekmo s Slovenijo bo zagotovo izpustil košarkar Indiane Daniel Theis, v veliki nevarnosti pa je tudi njegov nastop na EuroBasketu.

Dennis Schröder ima težave s poškodbo gležnja. Foto: Guliverimage

Slovenci se bodo v kvalifikacijah za SP v četrtek (20.30) v Celju pomerili proti Estoniji, v nedeljo (15.00) pa bodo gostovali pri Nemčiji v Münchnu. Po šestih odigranih tekmah v prvem delu bosta v skupini J z najboljšega izhodišča začeli Nemčija in Finska, ki imata na svojem računu po pet zmag in en poraz. Slovenija je trenutno tretja z že omenjenim izkupičkom 4-2, sledijo pa ji še Izrael (3-3) ter Švedska in Estonija (obe 2-4). Vsi rezultati iz prvega dela kvalifikacij so se namreč prenesli naprej.

Na svetovno prvenstvo, na katerem bo nastopalo 32 reprezentanc, se bo iz evropskega dela kvalifikacij uvrstilo 12 reprezentanc oziroma prva, druga in tretja ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij.

