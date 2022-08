Hrvaški center popihal na dušo Slovencev

Šest tekem in šest zmag je izkupiček slovenske izbrane vrste v pripravljalnem obdobju. Slovenci so za konec pripravljalnega obdobja v soboto v Celju s 94:88 ugnali izbrano vrsto Hrvaške in se tako z dobro popotnico podajajo v teden, v katerem jih čakata dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo, nato pa začetek EuroBasketa.

"V tretji četrtini nam je stekel tudi met, malo smo sprostili v napadu in je bilo vse skupaj nekoliko lažje. Vesel sem, da nam je uspelo razporediti minutažo, kar je bil tudi naš plan pred tekmo in videti, kako reagiramo v določenih trenutkih, ko ni na igrišču niti Gogija niti Luke," je dejal Sekulić. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenci so proti Hrvaški dobili še peti zaporedni medsebojni obračun, a tokrat je bila naloga Slovenije veliko težja kot junija, ko je četa Aleksandra Sekulića v Stožicah zmagala s kar 97:69. "Hrvaška je bila tokrat v precej drugačni in tudi boljši izvedbi kot je bila junija. Mislim, da so sploh v prvem polčasu odigrali res dobro tekmo, na trenutke so nam kar dali vetra. Ob polčasu smo se v garderobi dogovorili določene stvari, ki smo jih potem popravili, v drugem polčasu se je energija dvignila in posledično je bila boljša igra tako v obrambi kot v napadu. V tretji četrtini nam je stekel tudi met, malo smo sprostili v napadu in je bilo vse skupaj nekoliko lažje. Vesel sem, da nam je uspelo razporediti minutažo, kar je bil tudi naš plan pred tekmo in videti, kako reagiramo v določenih trenutkih, ko ni na igrišču niti Gogija niti Luke," je po tekmi dejal Sekulić.

Vlatko Čančar je bil z 21 točkami prvi strelec tekme. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nekaj težav je Slovencem pri rotaciji in porazdelitvi igralnih minut povzročila poškodba Žige Samarja, ki je utrpel neugoden udarec. "Zato smo se odločili, da ga privarčujemo za tekme, ko bo to res potrebno. Vedno pravim, da moramo na teh tekmah igrati na način, kot želimo igrati. Vesel sem za reakcijo vseh igralcev v drugem polčasu in to je tisto, kar je najbolj pomembno," je prepričan slovenski selektor.

"Nismo želeli preforsirati ne Luke ne Gorana, po drugi strani pa smo to izkoristili, da ko bomo v takšni situaciji, da vidimo, kako se znajdemo v trenutkih, ko nam je težko. Vesel sem, da smo zmagali proti kvalitetni ekipi Hrvaške, za katero verjamem, da je lahko na evropskem prvenstvu konkurenčna vsem ekipam in da lahko napade iz ozadja," je dejal Sekulić.

Do Eurobasketa s 14 igralci Luka Rupnik je v zadnji četrtini dobil priložnost za igro. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovence zdaj čaka dan počitka, nato pa nadaljevanje priprav v Celju, kjer se bo v ponedeljek znova zbralo 14 košarkarjev, saj v slovenskem taboru še niso opravili zadnjega reza, s katerim bi določilo dvanajsterico, ki bo potovala na evropsko prvenstvo. "Gre za to, da imamo lahko na dveh kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo v kadru 14 igralcev, zato se bomo po tekmi z Nemčijo dokončno odločili, katerih 12 igralcev bo igralo na EuroBasketu," je razložil Sekulić.

V slovenski zasedbi so bili nezadovoljni predvsem s predstavo v prvem polčasu, ki ga je Hrvaška dobila s petimi točkami prednosti. "Predvsem prvi polčas je bil slabši od igre, ki smo jo prikazali proti Srbiji. Lahko sem iskren in rečem, da energetsko in z motivacijo nismo bili na pravi ravni, nekateri igralci se morda podzavestno tudi hranijo, ker vrhunec tega poletja šele prihaja. A v drugem polčasu smo pokazali karakter, borbenost, timsko igro. Enostavno nam na koncu ego in ponos nista dovolila, da nas Hrvati premagajo pred takšno prekrasno publiko v Zlatorogu," je še dejal Sekulić.

"Ni za pričakovati, da bomo že zdaj v vrhunski formi, igramo pa iz tekme v tekmo hitreje. Verjamem, da bomo na evropskem prvenstvu kar se tiče pripravljenosti in tranzicije oziroma hitre igre tam, kjer si želimo biti," je še sklenil Sekulić.

Mulaomerović: Slovenija je sijajna ekipa z izjemnimi igralci. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zubac: Vsaka ekipa z Luko in Goranom bi bila favorit

Na drugi strani je bil kljub porazu s predstavo svojih varovancev zadovoljen hrvaški selektor Damir Mulaomerović. Hrvati so napram juniju pokazali veliko boljši obraz, svoje sta v hrvaški izbrani vrsti prispevala tudi novinec v reprezentanci Jaleen Smith, vrnil se je tudi Dario Šarić. "V tretji četrtini smo imeli veliko težav s slovenskim hitrim prehodom v napad, ob tem je bil izjemen še Goran Dragić, ki mu lahko le čestitamo za odlično predstavo. Slovenija je sijajna ekipa z izjemnimi igralci. Mi smo se v zadnjem času dvignili, vemo, kje smo imeli težave in veliko stvari lahko še izboljšamo, a bila je dobra tekma," je dejal hrvaški strateg.

Da je bila tekma s slovensko izbrano vrsto dobra priprava za nadaljnje delo, je prepričan tudi center Ivica Zubac, ki je dosegel 13 točk in sedem skokov. "Potrebovali smo eno takšno tekmo kot pripravo na EuroBasket, ki bo po moje eden najbolj kvalitetnih do zdaj. Slovenija je zagotovo ena izmed favoritinj prvenstva. Vsaka ekipa z Luko in Goranom bi bila favorit na vsakem tekmovanju. Res imajo dobro ekipo na vseh pozicijah, že nekaj časa igrajo skupaj, vsi poznajo svoje vloge in povsem logično je, da so eni izmed favoritov za končno zmago," je še dejal Hrvat.

