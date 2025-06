Košarkarji Cedevite Olimpije so v ponedeljek v Stožicah po zmagi nad Krko na četrti tekmi finalne serije v svoje vitrine pospravili pokal za 22. naslov državnih prvakov. Ljubljančani so tako s trojno domačo krono sklenili sezono, nekaj grenkega priokusa pa je pustil konec sezone v ligi ABA in Eurocupu, kjer je slovenskim prvakom zmanjkalo res malo za velik korak naprej. Po koncu sta med drugimi svoje misli strnila tudi izkušena Aleksej Nikolić in Jaka Blažič, ki je spregovoril tudi o svoji reprezentančni prihodnosti.

S ponedeljkovim dvigom pokala kapetana Jake Blažiča je z osvojenim petim zaporednim naslovom državnih prvakov Cedevite Olimpije padel zastor nad letošnjo klubsko sezono v Sloveniji. Najboljši slovenski klub, ki je v finalu državnega prvenstva s 3:1 v seriji ugnal Krko, je tako sezono sklenil s trojno domačo krono.

"Lepo je biti prvak, vsi so govorili, da moramo biti prvaki, a mora se samo umreti. Najprej bi rad čestital trenerju Krke Dejanu Jakari in njegovi ekipi, ker so odigrali fantastično serijo. Namučili so nas lahko toliko, kolikor so nas lahko. Čestitke pa tudi mojim igralcem, nekateri so bili z mislimi že pri koncu sezone, na koncu pa mislim, da smo si zaslužiti ta naslov," je po koncu dejal strateg Zvezdan Mitrović.

Vprašaji glede naslednje sezone

Ta je po dveh tekmah kazni na začetku serije na zadnjih dveh proti Krki vodil ljubljansko zasedbo. S to je sezono v Eurocupu sklenil v četrtfinalu, kjer je bil proti Bahčešehirju le korak oddaljen od uvrstitve med najboljše štiri. Podoben razplet je sledil tudi v ligi ABA, kjer je bil v četrtfinalu v treh tekmah za odtenek boljši Dubaj.

Zvezdan Mitrović je v Ljubljani pokazal svoje trenersko znanje, čeprav so ga zdravstvene težave za dva meseca oddaljile od košarkarskih parketov. Foto: Filip Barbalić

"Za nami je dobra sezona, z res skromnim proračunom smo imeli težave s sestavljanjem ekipe. V Evropi smo izločili Bešiktaš, pokazali smo dobre predstave proti nekaterim močnim tekmecem, podobno tudi v ligi ABA. Nekajkrat smo lepo napolnili dvorano, hkrati pa smo na trg poslali NBA-igralca, kar je zame kot trenerja vredno medalje. Generalno gledano je za nas dobro leto – vedno je lahko še boljše, imeli smo nekaj težav, a je bil zaključek lep," je dejal Mitrović, ki pa je pustil ogromno odprtih kart in vprašajev glede naslednje sezone.

"Kar zadeva novo sezono, še ne vem. Veliko bo odvisno od našega proračuna, nekaj igralcev še ima veljavno pogodbo, a v tem delu kar precej zaostajamo. Jaz imam pogodbo še za eno sezono. Pri sestavi ekipe ni samo finančni vidik, pač pa še ogromno drugih stvari, o katerih bi lahko razglabljali – od viz naprej … Sam bi si želel zadržati tuje košarkarje, a mislim, da bo to zelo težko. Nemogoča misija," je bil redkobeseden Črnogorec.

18-letni Francoz Joan Beringer Foto: Aleš Fevžer

Tudi v Ljubljani bodo v drugi polovici junija pogledovali čez lužo, kjer bo 25. junija nabor lige NBA, na katerem naj bi bil izbran tudi član Cedevite Olimpije Joan Beringer. "Beringer bo, kot vse kaže, odšel v ligo NBA. Nekateri direktorji klubov so sicer rekli, da bi ga poslali nazaj v Evropo, a bomo videli, tu je še vse odprto. Sam sicer menim, da še ni pripravljen na ligo NBA, potencial ima, tudi za ligo NBA, a za njim je kratka pot, k nam je prišel k mladincem, pa smo prepoznali njegov talent in je storil nekaj korakov naprej. On je to priložnost izkoristil in se mu je to povrnilo. Res ne poznam košarkarja, ki bi bil v tem športu tri leta in bi bilo za njim le leto dni resne košarke, pa bi dosegel to raven, tako da spoštovanje njemu," je dejal Mitrović.

Nikolić MVP finala

V tej sezoni sta v ljubljanski zasedbi pomembno vlogo odigrala izkušena slovenska člena Aleksej Nikolić in Jaka Blažič. Za Nikolićem je zagotovo ena najboljših, če ne celo najboljša sezona v karieri, ki jo je kronal z nazivom MVP finalne serije.

"Utrujenosti še niti ne čutim, saj je prisotnega še kar nekaj adrenalina. V finalu utrujenost ne more niti ne sme biti izgovor. Vsa čast Krki za njihovo borbenost, že pred tem smo vedeli, da se ne bodo predali v nobenem trenutku tekme, tudi danes so prišli zmagat, kar je edino pravilno. A mislim, da smo zasluženo slavili," je dejal Nikolić, ki je prvič v karieri postal slovenski prvak.

Aleksej Nikolić je postal MVP finala, kar je bila krona njegovim odličnim predstavam med sezono. Foto: Filip Barbalić

"Super je slišati, da sem državni prvak, tega sem si želel. Upam, da to ni prvi in hkrati zadnji naslov. Na koncu je v drugem polčasu prevladovala naša energija, samo morali smo verjeti v svojo igro, kar se nam je na koncu obrestovalo," je dejal 30-letni košarkar, ki je potegnil črto pod sezono.

"Vedno, ko osvojiš lovoriko, lahko rečemo, da je bilo uspešno. Seveda bi lahko bilo nekaj zmag več. Malce grenkega priokusa je ob tem, da smo imeli v EuroCupu in ligi ABA priložnost storiti še korak naprej, tako da je to pustilo nekaj grenkega priokusa, a kar je bilo, je bilo. Lahko smo ponosni, da smo vsako tekmo igrali na sto odstotkih in nikoli nismo odnehali. To je tisto, kar šteje največ, in na to moramo biti ponosni," je še dodal Nikolić, ki ga z Olimpijo podoba veže tudi za prihodnjo sezono. "Definitivno si želimo več, pokazali smo, da zmoremo in da bomo tudi v trenutkih, ko bo priložnost, storili še korak naprej, zagotovo pa morajo biti apetiti še večji," je še dodal Nikolić.

Blažič se še ni odločil glede reprezentance

Pomemben kamenček v mozaiku je bil tudi kapetan Blažič, ki se je ob koncu sezone vrnil po poškodbi roke. "Sezona je bila solidna, zelo malo pa je zmanjkalo do tega, da bi bila odlična. To sta odločili dve tekmi, ena proti Turkom v četrtfinalu EuroCupa, druga pa na tretji tekmi četrtfinala lige ABA. Tako da sezona je bila dobra, a na koncu je malce zmanjkalo. Težko je, ker po evropskih tekmovanjih malce pade motivacija, enako potem po ligi ABA in se je težko motivirati, sploh tujim košarkarjem, ki tukaj nimajo družin. A danes so pokazali pravi obraz," je dejal Blažič.

Blažič še ni sprejel dokončne odločitve o tem, kakšno bo njegovo poletje. Foto: Aleš Fevžer

"Mislim, da smo z novim trenerjem dobil konstanto, tudi naš športni direktor je 24 ur na dan posvečen samo košarki in razmišlja le o tem, da bo tudi v prihodnji sezoni naredil kakovostno ekipo, ki bo lahko parirala drugim," se je proti novi sezoni še obrnil izkušeni košarkar.

Blažič je že med sezono večkrat pustil vprašaje glede reprezentančnega udejstvovanja in za letošnji EuroBasket še ni sprejel dokončne odločitve. "Vesel sem, da sem se vrnil pod koše, pomagal ekipi, zdaj pa imam čas, da se rehabilitiram, spočijem in grem naprej. Roka je optimalna, lahko igram, a zagotovo potrebujem še mesec ali dva mirovanja brez kontakta, da se bo poškodba lahko sanirala. Kar pa zadeva reprezentanco … zdaj se bom najprej malce spočil. Igrati za reprezentanco je velika čast, po drugi strani pa odgovornost in če fizično in mentalno ne bom pravi, potem bom mesto raje prepustil komu drugemu. Zdaj si bom vzel teden dni počitka, potem pa bom razmišljal o tem. Zagotovo pa ni samoumeven niti vpoklic, tudi s štabom smo se dogovorili, da se slišimo po sezoni," je sklenil Blažič.

Preberite še: