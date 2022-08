Čeprav ima Slovenija na položaju organizatorja igre dva vrhunska košarkarja z Luko Dončićem in Goranom Dragićem, je videti, da bo selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić na evropsko prvenstvo odpeljal kar štiri branilce. Ob zvezdnikih sta največ pokazala Aleksej Nikolić in mladi Žiga Samar.

Nikolić je že bil del zmagovite zasedbe iz leta 2017, ko je Slovenija postala evropski prvak, in se izkazal tudi v velikem finalu. Dobre predstave je prav tako pokazal v sklopu priprav na kvalifikacije za svetovno prvenstvo in evropsko prvenstvo, ki sledi.

Reprezentanca je specifično okolje

"Zadovoljen sem. Mislim, da delam, kar se od mene pričakuje. To je najpomembneje. Verjamem, da lahko še kaj dodam, vendar se ne obremenjujem s tem," je komentiral svojo igro in pohvalil tudi tiste, ki jih kaže 21-letni Samar: "Žiga igra super, tudi trenira. Priložnost je dobro izkoristil. Svetla prihodnost je pred njim."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenija bo v četrtek in nedeljo odigrala dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Estoniji v Zlatorogu in Nemčiji v Münchnu, nato pa bo misli povsem usmerila proti evropskemu prvenstvu, ki se začne 1. septembra z dvobojem s kakovostno Litvo: "Koledar Fibe je tak, kot je. Za vse je enako. Dve tekmi, preden se vse skupaj začne. Zelo sta pomembni. Zmagati moramo, da bo kasneje malce lažje."

Naša reprezentanca zaradi Dončića in Dragića visoko kotira na stavnicah in spada v ožji krog favoritov za ponovitev uspeha izpred petih let, ko je sredi Istanbula stopila na evropski vrh. Ključna pri vsem je kemija med igralci, ki pa je v naši izbrani vrsti zelo dobra: "To smo mi. Reprezentanca je specifično okolje. Bolj je pomembna kemija kot karkoli drugega. V klubu je drugačen ritem, osem mesecev traja sezona. Reprezentanca temelji na kemiji."

Ko vidijo sproščenega Dončića in Dragića, je lažje

Temelj za to, da je vzdušje pozitivno in so prisotni tudi pogledi proti najvišjim mestom, sta Dončić in Dragić. Drugi je preklical reprezentančno upokojitev in spet oblekel dres z državnim grbom ter bo še enkrat pomagal Sloveniji do morebitne medalje. "Goran nam vliva varnost. Dodana vrednost je. Igralec več visokega kalibra je vedno dobrodošel. Verjamem, da nam bo pomagal. Na tekmah je dokazal, da je pripravljen. Upam, da bo vse skupaj normalno delovalo, ko bo prišel v ritem evropskega prvenstva. Verjamem, da bo dobro odigral," je o kapetanu spregovoril Nikolić.

Dončićeva sproščenost je nalezljiva, poudarja Nikolić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Poudarja, da Dragić in Dončić že s svojo prisotnostjo naredita ekipo boljšo: "To se najbolj pokaže v trenutkih, ko ne gre. Ko stvari ne stečejo, sta glavna igralca, zlasti Luka, videti sproščena. Ko to vidimo, se prenese na nas. Takšne trenutke lažje prenesemo. To nas dela boljše. S tega vidika imamo več samozavesti. Luka nas naredi boljše igralce, kar je mogoče njegova največja kakovost."

Glede kluba se ne obremenjuje. Kar je dejal Bečirović, drži.

Kakovost Alekseja Nikolića pa bodo zagotovo opazili tudi klubi po vsej Evropi, saj trenutno še nima delodajalca za prihodnjo sezono. A s tem si ne beli glave: "Nič se ne obremenjujem. Redkokdaj mi ta tema sploh pade na pamet, ker uživam v reprezentanci."

Kot slovenski košarkar je vselej zanimiv tudi za Cedevito Olimpijo, a letos ni bil v igri za prihod v ljubljanski klub, kot je dejal športni direktor Sani Bečirović: "Z Nikolićem nismo bili v stiku, ker je lani dejal, da ga Cedevita Olimpija ne zanima in da želi kariero nadaljevati v tujini."

In kako sam komentira to izjavo? "Videl sem, da je omenil mojo lansko izjavo, ki je resnična. Letos nismo imeli stikov. Ni težav. Imajo filozofijo, ki so jo izbrali. Želim jim vso srečo in čim več zmag. Lani so dobro odigrali. Mislim, da so imeli dobro priložnost, da bi presenetili. Vso srečo jim želim."