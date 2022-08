Srbi pred kvalifikacijami na veliki zabavi, v glavni vlogi Nikola Jokić

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski košarkarji, med njimi je prednjačil zvezdnik Denverja Nikola Jokić, so kratek odmor po pripravljalnih tekmah v Sloveniji in Nemčiji izkoristili tudi za zabavo in proslavljanje 30. rojstnega dne Bogdana Bogdanovića.