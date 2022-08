Slovenski reprezentant sprejel povsem drugačno vlogo

Slovensko izbrano vrsto v nedeljo čaka še druga tekma tega cikla kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Po suvereni zmagi nad Estonijo je zdaj pred slovenskimi košarkarji veliko zahtevnejša ovira. Slovenci se bodo v Münchnu v pravem testu pred EuroBasketom srečali z Nemci, ki so po sedmih tekmah vodilna ekipa skupine J s šestimi zmagami in le enim porazom, Slovenci imajo eno zmago manj.

Da bo obračun z Nemčijo za Slovenijo prava preizkušnja pred začetkom EuroBasketa, je prepričan slovenski reprezentant Jaka Blažič. "Hkrati pa bo to za nas zelo pomembna tekma. Vemo, da v naslednjem ciklu ne bomo popolni, tako da bi nam ta morebitna zmaga dala podlago za naprej, da se uvrstimo na svetovno prvenstvo. Nemčija ima zelo kakovostno ekipo. Zagotovo so dobro trenirali, ker so domačini na evropskem prvenstvu, in čaka nas težka tekma," je pred odhodom v Nemčijo dejal Blažič.

"Nemčija ima zelo kakovostno ekipo. Zagotovo so dobro trenirali, ker so domačini na evropskem prvenstvu, in čaka nas težka tekma," je pred odhodom v Nemčijo dejal Blažič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Za Estonijo smo po tihem vedeli, da je kakovost res močno na naši strani, in nekako smo pričakovali zmago, kar se je na koncu tudi zgodilo. Nemčija pa bo zdaj pravi test. Gre za zelo močno ekipo in hitro bomo videli, kje smo. Igra se vrti okoli Schröderja, tudi žoga je največ v njegovih rokah. Imajo tudi odlično centrsko linijo, veliko je igralcev iz lige NBA in evrolige. Ob tem so zelo natančni tudi pri metu z razdalje. Dobro se bomo pripravili na vsa njihova orožja, analizirali jih bomo do podrobnosti," je o nedeljskem nasprotniku še povedal 32-letni košarkar.

Vzdušje v reprezentanci je odlično. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenci so tako v petek odpotovali v Nemčijo, od koder upajo, da se bodo vrnili šele po 18. septembru, ko bo na sporedu finalni dan evropskega prvenstva. "Ravno zaradi tega vzdušja in prijateljstva s fanti mi ni težko iti v reprezentanco. Sem zelo vesel, da sem zraven, še kakšno leto bom zagotovo, potem pa, ko bo prišel čas, bom z veseljem mesto prepustil mlajšim košarkarjem," je ob zboru dejal Blažič.

Kemija in vzdušje v ekipi sta zelo podobna tistima iz leta 2017. "Letos je sicer veliko več pompa okoli dogajanja v reprezentanci, ker je tu Luka, ki je globalna zvezda, vsi pa od nas tudi več pričakujejo, kar je normalno, glede na to, da bomo branili naslov prvakov. Na pripravljalnih tekmah smo pokazali dobre predstave, zato gremo s pravo samozavestjo na prvenstvo. Pritiska sploh ne čutim, prej je to neka dodatna motivacija, da ubranimo tisto, kar smo že osvojili," je prepričan Blažič.

Pogled usmerjen proti EuroBasketu

Kljub temu da je pred slovenskimi košarkarji pred začetkom evropskega prvenstva še en pomemben test, pa misli vse pogosteje uhajajo tudi k EuroBasketu. "Tudi leta 2017 smo verjeli vase. Verjeli smo v to, da lahko posežemo po najvišjih mestih, in letos ni nič drugače. Pomembno je, da ostanemo na tleh, da vsakega tekmeca vzamemo z največjo resnostjo in da ne gledamo naprej, temveč gremo korak za korakom, ker se v nasprotnem primeru lahko zelo hitro opečemo."

Blažič je prepričan, da ima še ogromno rezerve v napadu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Glede individualne pripravljenosti pa novopečeni član turškega Bahcesehirja pravi, da še ni v takšni formi, kot bi si sam želel. "Vesel pa sem, da sem fizično na nivoju, da lahko izpolnjujem naloge, ki jih od mene zahteva selektor. Veliko rezerve pa imam še v napadu, sploh glede natančnosti pri metih, in na tem bom še delal v tem tednu pred začetkom EuroBasketa. Kljub temu se ne obremenjujem preveč, ker pripravljalno obdobje ni enako tekmam, ki nekaj štejejo."

"Tudi moja prva naloga v tej reprezentanci ni ta, da bi moral biti prvi strelec. Lahko tudi vidite, da igram veliko manj z žogo kot v klubu in da imam v reprezentanci povsem drugačno vlogo. Zagotovo bom na vsaki tekmi dal svoj maksimum, na koncu pa bomo videli, kam nas bo to prineslo. Veselim se prvenstva v Nemčiji, za razliko od Tokia bo tu vse malo bolj prosto, ne bomo ves čas zaprti v sobi, na srečo si bomo lahko prečistili glavo," je dejal Blažič.

Najtežja skupina na prvenstvu Izpolnjuje zahteve selektorja Sekulića. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenci se bodo dan po tekmi iz Münchna odpravili neposredno v Köln, kjer jih za uvod evropskega prvenstva 1. septembra čaka dvoboj z Litvo. "Zelo pomembno bi bilo, da bi bili po prvem delu prvi v skupini, ker bi pomenilo to tudi, vsaj na papirju, malo lažjega nasprotnika v nadaljnjih delih prvenstva. Potem pa veliko odločita dnevna forma in samo stanje ekipe. Zagotovo imamo v prvem delu najtežjo skupino na prvenstvu. Mislim, da se naša forma dobro stopnjuje, zdaj bomo v Nemčiji v mehurčku, kjer bomo sami s sabo, in zato se bo osredotočiti še toliko težje. V Sloveniji je okoli nas toliko stvari, zaradi katerih ne moreš biti stoodstotno osredotočen le na košarko, zato je še toliko bolj pomembno, da bomo v Nemčiji že nekaj dni pred začetkom prvenstva."