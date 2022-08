Priznani novinar zaradi Dončića v Sloveniji, in to s posebnim namenom

Da je Luka Dončić svetovna košarkarska zvezda, je jasno vsem ljubiteljem tega športa. Njegove predstave s pridihom romantike na parketu, dosežki, mejniki, povezanost z legendarnim Michaelom Jordanom so le nekatere od stvari, ki ga delajo velikega. Tako velikega, da bodo o njem Američani napisali knjigo. In v ta namen je v Slovenijo pripotoval priznani novinar ESPN Tim MacMahon, ki se je nemudoma navdušil nad lepotami naše države.

Ko je Luka Dončić leta 2018 odpotoval na drugo stran Atlantika in se podal v ligo NBA, je bilo v ZDA veliko skeptikov, kaj lahko mladenič iz Slovenije, Evrope sploh naredi v družbi največjih košarkarjev. Že v času nabora za ligo NBA so številni dvomili, pa čeprav je bil od vseh kandidatov najbolj izoblikovan igralec.

Vendarle je v Evropi igral na najvišji ravni, z Real Madridom osvojil vse lovorike, vključno z elitno Evroligo, postal MVP, s slovensko izbrano vrsto pa stopil na evropski vrh leta 2017 v Istanbulu.

Kmalu po tem, ko je oblekel dres Dallas Mavericks, je svetovna javnost spoznala, za kakšnega košarkarja gre in da ima pred seboj svetlo prihodnost v družbi najboljših. Iz tedna v teden je postavljal mejnike, ki so bili pred tem v lasti legendarnih košarkarjev, predvsem pa navduševal z načinom igre, ki je bil pred tem redkost v ligi NBA. Ker je tako izstopal, ga je pod svoje okrilje vzela znamka Nike s svojo blagovno znamko Air Jordan, ki je zaščitni znak enega najboljših, za mnoge najboljšega košarkarja vseh časov Michaela Jordana.

Pisal bo knjigo o Dončiću, nemudoma mu je Slovenija postala všeč

Iz leta v leto spremljamo Dončićev napredek in mnogi so prepričani, da bo prišel čas, ko si bo na prst nadel tudi šampionski prstan. Ker je njegova zgodba tako posebna, so se v ZDA odločili o njem napisati knjigo. In kdo bi bil primernejši od priznanega NBA novinarja ESPN Tima MacMahona, ki klub Dallas Mavericks spremlja že lep čas?

Foto: Reuters

Te dni se mudi v Sloveniji, saj bi rad spoznal našo majhno državo. Državo, iz katere prihaja svetovni superzvezdnik. "Pišem knjigo o Luki Dončiću, pritisku, ki prihaja s prihodom takšnega talenta, za franšizo, kot so Dallas Mavericks. Pomemben del zgodbe je to, od kod Luka prihaja, njegova ljubezen do Slovenije, igranja za reprezentanco. Vse to je po mojem mnenju velik dejavnik lojalnosti. Sem sem želel priti, da vidim, od kod prihaja. Slovenija je res lepa država. Veselim se, da jo bom raziskal. Dva grada sem si že ogledal. V enem dnevu sem bil na toliko gradovih kot v vsem svojem življenju. Prav tako bom šel na pohod v Alpe, ogledal si bom jezero na Bledu, obiskal jame. Prav tako bom šel na tekme Slovenije v Nemčijo, kjer bo vaša reprezentanca igrala proti najboljšim izbranim vrstam iz Evrope. Knjiga sicer še nekaj let ne bo izšla, saj sem šele na začetku," je v pogovoru dejal MacMahon.

Najbolj izoblikovan najstnik iz Evrope

Foto: Vid Ponikvar Na vprašanje, zakaj se je odločil za pisanje knjige, je pošteno odgovoril: "Ker sem dobil ponudbo. Poklicali so me, pogovarjali smo se in ugotovili, da bo knjiga zanimiva. Dali so mi ponudbo, ki sem jo sprejel."

Ko je pred leti prvič slišal za Dončića, je vedel le to, da gre za nadarjenega košarkarja, ki prihaja v NBA. Tudi sam je presenečen, da ni bil prvi izbor na naboru: "Ko gledamo nazaj, je zanimivo, da ni bil izbran kot prvi igralec na naboru, če upoštevamo, da je bil najboljši. Šlo je za nadarjenega košarkarja, ki je bil v vsej zgodovini najbolj izoblikovan najstnik iz Evrope. Ko je začel igrati za Dallas, ni bilo treba čakati dolgo, da so vsi spoznali, da je poseben. V prvem mesecu je postalo jasno, da je ta fant superzvezdnik."

Luka je začel osvajati košarkarski svet takoj, ko je zapustil Evropo. Na stari celini je bilo vsem jasno, za kako velikega talenta gre, medtem ko Američani gledajo skozi prizmo lige NBA. Evropska tekmovanja jih ne zanimajo pretirano, čeprav stroka ve, da sta Evroliga in evropsko prvenstvo kakovostni tekmovanji.

"Dončić boljši košarkar, kot je bil Nowitzki kadarkoli"

V Dallasu so se v hipu zaljubili v slovenskega košarkarskega čarodeja, tako kot so se v legendarnega Dirka Nowitzkega, ki je leta 2011 franšizi iz Teksasa pomagal osvojiti edini naslov prvaka lige NBA.

"Ljudem pravim, da se je izkazal za najbolj nadarjenega košarkarja, ki je kadarkoli igral za Dallas. To pove veliko. Vsi se zavedamo, kdo je Dirk Nowitzki in kaj je naredil v ligi NBA in za Dallas. Med drugim mu je prinesel naslov prvaka. Luka je zdaj boljši košarkar, kot je bil Dirk kadarkoli. Z vsem spoštovanjem do Dirka to povem naglas. Dirk je bil pri 23 letih na poti do tekme zvezd, Luka je že uvrščen v najboljšo peterko lige NBA, kandidat za MVP-igralca vsako leto. Kar je najbolj strašno, je to, da ima potencial, da gre še višje in morda postane eden najboljših košarkarjev, ki so kadarkoli igrali to igro," razlaga MacMahon.

Foto: Vid Ponikvar

Na vprašanje, ali bo knjiga narejena prej, kot bosta Dončić in Dallas osvojila naslov prvaka lige NBA, je odgovoril: "Mislim, da bo knjiga končana prej. Lani so naredili velik korak. Boli, ker je odšel Jalen Brunson. Pričakujem, da bodo še naprej ekipa za končnico. Mislim, da potrebujejo nekoga, ki bo igral ob Luki. Ni dvoma, z Luko se da osvojiti naslov prvaka, ker je tako dober košarkar. A Dallas potrebuje še nekoga, ki je s svojo kakovostjo prav tako sposoben osvojiti šampionski prstan."