Selektor o imenih še noče govoriti

Čez natanko šest dni se bo začelo evropsko prvenstvo v košarki, a slovensko reprezentanco v nedeljo čaka še en izziv. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo bo pred našimi košarkarji stala Nemčija.

Ob pogledu na dvanajsterico, ki jo je imel selektor Aleksander Sekulić na voljo na četrtkovem obračunu z Estonijo, je bilo mogoče slutiti, da so to tisti možje, na katere bo računal tudi na evropskem prvenstvu v Nemčiji, na katerem bo Slovenija sprva igrala v skupini v Kölnu.

Po Nemčiji dokončna izbira za Nemčijo

A prvi mož stroke še noče govoriti o končnem seznamu, saj je pred izbrano vrsto še ena kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo proti Nemčiji, s katero se bodo naši košarkarji v nedeljo pomerili že ob 15. uri. "Dvanajst igralcev bo znanih po tekmi z Nemčijo," poudarja Sekulić.

Osrednja zvezdnika slovenske košarkarske reprezentance Luka Dončić in Goran Dragić. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

S predstavo svojih izbrancev je bil v četrtek v Zlatorogu, kjer je Slovenija premagala Estonijo s 104:83, zadovoljen. Zaveda se, da je bilo nekaj nihanj, vendar je pohvalil odziv košarkarjev: "Za nas je bila to pomembna tekma. Želeli smo zmago, vsaka točka je pomembna. V drugem polčasu smo tekmecu omogočili preveč lahkih točk. Veliko spoštovanje Estoniji, ki se je pokazala za dobro ekipo. Igrajo ekipno košarko. Izziv je bil. Mislim, da smo opravili precej dobro delo. Hvala navijačem," so bile besede slovenskega selektorja po zmagi v nabito polnem Zlatorogu.

"Imamo kar zaj... karakter. Nikoli ne odnehamo."

Kaj krasi slovensko reprezentanco, je nazorno izpostavil Edo Murić: "Imamo kar zaj... karakter. To je treba izkoriščati še naprej. Nikoli ne odnehamo. In mislim, da je to tisto, kar nas krasi."

Edo Murić izpostavlja slovensko nepopustljivost. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenija je pet krogov pred koncem kvalifikacij na tretjem mestu skupine J, v kateri sta vodilni reprezentanci Nemčija in Finska, ki imata obe po šest zmag. Slovenija ima eno, četrti Izrael še dve manj, Švedska in Estonija pa sta na petem oziroma šestem mestu z dvema skalpoma.

Z morebitnim nedeljskim uspehom proti gostiteljem evropskega prvenstva, ki se bo začelo 1. septembra, bi naša izbrana vrsta naredila odločnejši korak proti svetovnemu prvenstvu. To se ji je v prejšnjih kvalifikacijah izmuznilo iz rok.

Oslabljeni, a žilavi Nemci

Strokovni štab je do petkovega dne vse misli usmerjal v pripravo na Estonijo in ni posvečal pozornosti Nemčiji, s katero se bodo košarkarji pomerili v nedeljo: "Po tekmi smo začeli razmišljati o Nemčiji. Nekaj jih poznamo. Pogledali si bomo zadnjo tekmo. Gre za izjemno nadarjeno ekipo, atletsko in strelsko. Nekaj košarkarjev igra v NBA. Boljša ekipa od Estonije so. Morali bomo pokazati dobro igro. Igrajo pred domačim občinstvom. Dober načrt za tekmo bomo morali pripraviti. Nato bomo videli, kakšen bo izplen. Gremo po zmago."

Dvanajsterica, ki bo najverjetneje zaigrala tudi na EuroBasketu. Foto: Vid Ponikvar

Nemčija je v četrtek na gostovanju visoko porazila Švedsko s 67:50. Ključna je bila prva četrtina, ki jo je četa Gordieja Herberta dobila s 25:9. Član Orlando Magic Franz Wagner je bil s 16 točkami najboljši strelec, štiri manj jih je dodal Dennis Schröder (Houston Rockets). Za Slovenijo je dobrodošlo, da Nemci ne bodo mogli računati na Moritza Wagnerja, ki si je pred dnevi poškodoval gležnje. Sicer pa v reprezentanci prav tako ni Dončićevega soigralca pri Dallas Mavericks Maxija Kleberja, Daniela Theisa in Isaiha Hartensteina, ki si kruh služijo v ligi NBA.