Hud udarec za Srbe v Beogradu

Seznam poškodovanih igralcev pred začetkom EuroBasketa se v najboljših evropskih reprezentancah le daljša in daljša. Temu zagotovo ne pripomorejo kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023, kjer ekipe lovijo zelo pomembne zmage. Zadnja žrtev nesmiselnosti Fibinega koledarja in poškodb je na tekmi z Grčijo postal Vasilje Micić.

Vasilije Micic had to leave the court with an apparent leg injury 🙏🏼 pic.twitter.com/SB55eT2SuY