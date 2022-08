Pred zvezdniško poslastico v Beogradu dobra novica za Grke, slaba za Srbe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko košarkarsko reprezentanco v četrtek čaka prva preizkušnja v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, veliko pozornosti pa bo zagotovo požel tudi obračun Srbije in Grčije oziroma Nikole Jokića in Giannisa Antetokounmpa, za katerega so pri Grčiji po nekaj negotovosti potrdili, da bo v ekipi za obračun z evropskimi podprvaki.

V boju za svetovno prvenstvo se bo v četrtek iskrilo v Beogradu (20.00), kjer se bosta za pomembno zmago in točki udarili Srbija in Grčija. Giannis Antetokounmpo je imel v zadnjih tednih nekaj težav z bolečinami v hrbtu, čeprav so vsi pregledi pokazali, da z orjakom Milwaukeeja ni nič hujšega.

Kljub temu so v grški izbrani vrsti s košarkarskim zvezdnikom delali po prilagojenem programu, izpustil je tudi zadnje pripravljalne tekme. Dimitris Itoudis je dan pred tekmo potrdil, da bo v Beogradu svoje košarkarsko znanje razkazoval tudi Giannis. Bosta pa pri Grkih manjkala Giorgos Papagiannis in Ioannis Papapetrou. Grki se v drugi del kvalifikacij podajajo s tremi zmagami in enim porazom.

Nemanja Bjelica ima težave s poškodbo mečne mišice, ki jo je utrpel v sredini avgusta proti reprezentanci Črne gore. Foto: Guliverimage

Še pomembnejšo zmago pa bodo lovili Srbi, ki so v drugi del prenesli le en uspeh in tri poraze. Ob tem Svetislav Pešić v četrtek ne bo mogel računati na izkušenega Nemanja Bjelico, ki je bil dolgo časa pod vprašajem. Še vedno ni gotov niti njegov nastop na EuroBasketu. Težave imata še vedno tudi Nemanja Nedović in Marko Gudurić.

"Nedović je padel na kolk, dobro je. Kot pravijo, vse je v glavi. Ima veliko željo, da se pozdravi, zato gre vse skupaj še toliko hitreje. Danes zvečer se bom dokončno odločil, katerih 12 igralcev bo zaigralo proti Grčiji. Bjelica ne bo igral, a je mnogo boljše, ni spet tako težka poškodba, kot smo mislili, da je. Gudurić je že treniral, a bomo videli. Ostali so bolj ali manj zdravi," je na novinarski konferenci pred tekmo dejal Pešić.

Širši seznam Srbije pred EuroBasketom: Nemanja Bjelica, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Marko Jagodić-Kuridža, Ognjen Jaramaz, Nikola Jokić, Nikola Kalinić, Balsa Koprivica. Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vasilije Micić, Nikola Milutinov, Nemanja Nedović, Filip Petrušev, Dusan Ristić, Borisa Simanić Širši seznam Grčije pred EuroBasketom: Dimitris Agravanis, Giannis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Lefteris Bochoridis, Nick Calathes, Tyler Dorsey, Panagiotis Kalaitzakis, Leonidas Kaselakis, Giannis Kouzeloglou, Giannoulis Larentzakis, Michalis Lountzis, Giorgos Papagiannis, Kostas Papanikolaou, Ioannis Papapetrou, Kostas Sloukas.

Preberite še: