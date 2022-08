Tega si ne smejo več privoščiti

Slovenski košarkarji so z zmago nad Estonijo (104:83) odprli drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 in na najboljši mogoč način začeli niz tekem, na katerih ne bo več prostora za napake. "Upam, da bo v nadaljevanju teh valov v igri čim manj, da bo šla krivulja samo še navzgor," je po tekmi dejal slovenski reprezentant Aleksej Nikolić.

Slovenski košarkarji so tudi po sedmi tekmi poletno-jesenskega cikla še naprej neporaženi. Po šestih zmagah na pripravljalnih tekmah so Slovenci zavidljivo predstavo pokazali tudi na prvi tekmi, ko je šlo zares. V Celju so bili varovanci Aleksandra Sekulića na koncu od Estonije boljši s 104:83. Čeprav Estonci na papirju proti veliko močnejši Sloveniji niso imeli realnih možnosti za uspeh, so v prvi četrtini dobro parirali v tistih trenutkih medli četi Aleksandra Sekulića.

Slovenci so dosegli pomembno zmago. Foto: Vid Ponikvar

"Igrali smo v valovih. Mogoče je bila prisotna neka nervoza, Estonci so se dobro borili. To, da igrajo 40 minut ne glede na rezultat, je tudi njihova značilnost in za to jim tudi čestitam. Na koncu je pomembna le zmaga in tudi ta visoka razlika. Mogoče je bilo prisotne malo nervoze tudi zato, ker gre zdaj zares in ni več prostora za spodrsljaje. Mogoče je tudi to vplivalo na slab začetek. A pomembno je, da smo na koncu igrali svojo igro tako, kot je treba," je dejal Aleksej Nikolić, ki je tekmo končal pri petih točkah.

Pomembno, da so se v kritičnih trenutkih zbrali Navijači so napolnili dvorano Zlatorog. Foto: Vid Ponikvar

Kot je po dvoboju z Estonijo dejal Nikolić, ne smejo delati razlik med tekmeci. "Na koncu so za nas vsi enaki. Proti vsem moramo igrati na svojem maksimumu, ker potem, ko pridejo kakšni močnejši tekmeci, ne veš, kako se odzvati v določenih trenutkih. Načeloma pa smo se pri vseh padcih dobro odzvali in se vračali. Pomembno je, da smo se v kritičnih trenutkih zbrali," je dejal slovenski reprezentant, ki je tekmo ob Jaki Blažiču, Miku Tobeyju, Vlatku Čančarju in Luki Dončiću začel v prvi postavi.

"Tako smo se dogovorili že pred tekmo, tako smo tudi trenirali. Moja vloga v tej ekipi je jasna, mislim, da delam dobro, tako da ni nobenih težav. Tudi danes je bilo občinstvo naravnost izjemno in na koncu nam je ta spodbuda prišla še kako prav."

V nedeljo veliko močnejši tekmec

Slovenci so se tako po slabših uvodnih minutah zbrali in pokazali, da so vsaj nekaj razredov boljši nasprotnik od Estoncev. Slovenija za pot na SP, ki bo prihodnje poletje v Aziji, potrebuje vsaj še dve zmagi na preostalih petih nastopih v drugem delu kvalifikacij. Izjemno pomembna bo že nedeljska tekma proti Nemčiji v Münchnu (15.00).

Slovence v nedeljo čaka še obračun z Nemci. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Upam, da bo v nadaljevanju teh valov čim manj, da bo šla krivulja samo še navzgor. Tega si ne smemo več privoščiti. Igrati moramo na neki višji ravni, da se potem to med tekmo le še gradi. Tudi na Nemčijo se bomo pripravili tako kot na vsakega tekmeca, tu ne bo nobenih razlik. Ni pomembno, kdo nam stoji nasproti, mi moramo odigrati najbolje, kar znamo. Zagotovo pa bo Nemčija zahtevnejši tekmec od Estonije, ob tem bodo igrali še na domačem parketu, torej bodo imeli še en motiv več. Zagotovo bo težka tekma, ampak verjamem, da imamo dovolj kakovosti, da lahko zmagamo. Ustreza nam, da pred začetkom prvenstva odigramo še eno tekmo, in to proti domačinu. To bo prava priprava za tisto, kar nas potem čaka v Kölnu," je še dejal 27-letni Nikolić.

V skupini J sta zdaj na prvih dveh mestih Finska in Nemčija, ki sta v četrtek premagali Izrael oziroma Švedsko in imata izkupiček 6:1, Slovenija je pri 5:2, sledijo pa Izrael (3:4), Švedska (2:5) in Estonija (2:5). Na SP se bodo uvrstile najboljše tri ekipe.

Slovenija : Estonija, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

