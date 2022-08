Štiriintridesetletni Sergio Llull, ki je pred leti zelo uspešno sodeloval s slovenskim košarkarskim draguljem Luko Dončićem, bo zaradi poškodbe mišice izpustil nastop na letošnjem največjem košarkarskem tekmovanju. EuroBasket, na katerem ne bo manjkalo košarkarskih zvezdnikov, tudi tistim, ki spadajo med najboljše v ligi NBA, bo tako minil brez številnih španskih asov. Llull se je poškodoval na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Islandiji.

Španci se bodo na EuroBasketu v skupini A v Tbilisiju pomerili z Bolgarijo, Belgijo, Črno goro, Turčijo in gostiteljico Gruzijo.

Nastop na EuroBasketu so zaradi zdravstvenih oziroma osebnih razlogov odpovedali Ricky Rubio, Alex Abrines, Victor Claver, Alberto Abalde, Santi Aldama, Carlos Alocen, Sergi Martinez in Santi Yusta. Po lanskem olimpijskem turnirju so se od državnega dresa poslovili Pau Gasol, Marc Gasol in Sergio Rodriguez.