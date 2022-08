Slovenski selektor z jasnim opozorilom

Čakanja je konec. Pred slovensko košarkarsko reprezentanco sta prva dva vrhunca pred začetkom EuroBasketa, ki Slovenijo čaka čez točno teden dni. Četa Aleksandra Sekulića se bo v prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 v celjskem Zlatorogu pomerila z Estonijo (20.30). Slovenci so v drugi del kvalifikacij v skupino J prenesli štiri zmage in dva poraza, na vrhu sta s po petimi zmagami Nemčija in Finska, Švedska in Estonija, ki bo tokratni slovenski tekmec, pa po dve.

Slovenci so v pripravljalnem obdobju zabeležili šest zmag. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Priprave niso še povsem zaključene, ker nas po koncu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, čakajo še trije dnevi, smo pa res že povsem blizu. Čutiti je nekaj napetosti, igralci so še bolj skoncentrirani in pri vseh je čutiti, da se približujejo za nas zelo pomembne tekme. Naš cilj sta zdaj dve zmagi, smo pa trenutno res maksimalno osredotočeni le na tekmo proti Estoniji, vse ostale tekme so za nas trenutno nepomembne," je pred tekmo dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

V tokratnem kvalifikacijskem oknu za SP bo Slovenija lahko računala na vse najboljše košarkarje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenci bodo napram prejšnjim kvalifikacijskim oknom in tudi prihodnjim, ki bodo med klubsko sezono novembra in februarja, v povsem spremenjeni in tudi okrepljeni zasedbi, saj bodo lahko v tem ciklu reprezentancam pomagali tudi košarkarji iz lige NBA in evrolige. Tako bo Slovenija med drugim močnejša za Luko Dončića, Gorana Dragića, Vlatka Čančarja, pa tudi za Klemna Prepeliča in Mika Tobeyja, ki bosta z Valencio oziroma Barcelono igrala v evroligi.

Estonci so sicer v prvem delu na prvi tekmi presenetili Nemce, enkrat pa so bili boljši še od Poljske, na ostalih štirih tekmah – dveh z Izraelom – so bili prekratki. "Upam, da smo se dobri pripravili na Estonce, naredili smo dobro videoanalizo. Gre za moštvo, ki igra zelo ekipno. Veliko tečejo, veliko skačejo v napadu, imajo dobre strelce z razdalje. Konec koncev so se uvrstili v drugi krog kvalifikacij, kar že samo po sebi pove dovolj o njihovi kvaliteti. Nenazadnje so izločili tudi Poljsko, pa tudi v pripravljalnih tekmah so pokazali všečno in efektivno igro. Res je, da se jim je poškodoval eden izmed pomembnejših igralcev, a so še vedno lahko zelo nevarni, sploh če jim steče met z razdalje," je dejal Sekulić.

Stanje dobro, a ne optimalno

Slovenski košarkarji bi tako z morebitnima zmagama nad Estonijo in Nemčijo, s katero se bodo pomerili v nedeljo, naredili že velik korak proti Indoneziji, Japonski in Filipinom, kjer bo prihodnje leto svetovno prvenstvo, tja pa vodijo prva tri mesta iz drugega skupinskega dela.

"Po tekmah s Srbijo in Hrvaško smo skušali popraviti nekaj napak iz teh tekem in se maksimalno pripraviti tudi na obračun z Estonijo," je dejal slovenski selektor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Na srečo nimamo večjih težav s poškodbami. V tem trenutku je tudi fizično stanje takšno, kot smo si želeli, verjamem pa da bomo še boljši pred začetkom evropskega prvenstva. Po tekmah s Srbijo in Hrvaško smo skušali popraviti nekaj napak iz teh tekem in se maksimalno pripraviti tudi na obračun z Estonijo," je dejal slovenski selektor.

Skoncentrirani le na naslednjo tekmo Na slovenskem seznamu je še 14 imen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sekulić je ob tem poudaril, da so do nedelje absolutno skoncentrirani le na nalogi v kvalifikacijah. "Ves čas poudarjamo, da ne smemo preveč razmišljati o, za nas, daljni prihodnosti, da ne bo vse skupaj postalo znanstvena fantastika. Osredotočeni moramo biti na vsako tekmo posebej, plan je bil tak, tudi kar se tiče kondicije, da bomo optimalno pripravljeni za evropsko prvenstvo. Verjetno pa imajo enake težave tudi druge ekipe, tako da bomo ti dve tekmi poskušali izkoristiti za dodatno uigravanje za evropsko prvenstvo, hkrati pa vemo, da v poštev pride le zmaga," je o zapleteni situaciji dejal prvi mož slovenske izbrane vrste.

Tega do začetka EuroBasketa čaka še ena težka naloga, saj bo moral seznam slovenske izbrane vrste iz 14 igralcev oklestiti na le 12 imen. "Sigurno moramo razmišljati tudi o tem, katerih 12 igralcev bo nastopilo na evropskem prvenstvu oziroma katerih 12 je tistih najbolj kompatibilnih. Vemo, kdo je vodja ekipe, okoli koga se vrti naša ekipa, zato je pomembno, da najdemo dvanajsterico, ki bo najboljša možna verzija slovenske reprezentance," je še sklenil Sekulić.

Širši seznam reprezentance Slovenije: Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Luka Rupnik, Žiga Samar in Mike Tobey. Širši seznam reprezentance Estonije: Martin Dorbek, Henri Drell, Kregor Hermet, Janari Joesaar, Kristjan Kitsing, Artur Konontsuk, Maik-Kalev Kotsar, Kerr Kriisa, Kristian Kullamae, Rauno Nurger, Siim-Markus Post, Sander Raieste, Mart Rosenthal, Sten Sokk, Matthias Tass, Kaspar Treier, Robert Valge in Siim-Sander Vene.

Preberite še: