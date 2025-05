Sergio Llull se poslavlja od španske reprezentance

Legendarni španski košarkar Sergio Llull se po več kot 15 letih poslavlja od reprezentančnega dresa. Na tamkajšnji zvezi so potrdili, da se 37-letni svetovni in evropski prvak poslavlja od izbrane vrste.

Llull je s Španijo leta 2019 na prvenstvu na Kitajskem postal svetovni prvak, evropske naslove je z ekipo z Iberskega polotoka osvajal v letih 2009, 2011 in 2015.

Na olimpijskih igrah je bil s Španci leta 2012 v Londonu srebrn, štiri leta kasneje v Rio de Janeiru pa bronast.

"Vse sem vedno dal od sebe. A star bom 38 let. Seveda pa si želim še nekaj let igrati v klubu, doma pa imam družino, ki me pogreša. Enostavno sem se moral tako odločiti," je povedal Llull.

Španci bodo poleti branili naslov prvakov na evropskem prvenstvu.

