Šok v Franciji: zvezdnik zaradi selitve v Rusijo izključen iz reprezentance

Francoska košarkarska zveza je že pred časom za svoje košarkarje uvedla pravilo, da bodo v primeru podpisovanja pogodb z ruskimi klubi ostali brez mesta v reprezentanci. V Franciji so se za ta korak odločili zaradi ruske agresije nad Ukrajino. A to očitno ni zmotilo enega izmed pomembnih članov francoske izbrane vrste, 33-letnega Thomasa Heurtela, ki je sklenil pogodbo z ruskim Zenitom.

📢 La FFBB réagit sur la situation de Thomas Heurtel. + d'infos en cliquant sur ce lien : https://t.co/j9OCQtMJ4Z pic.twitter.com/06Ao1wvMTB — FFBB (@ffbasketball) September 22, 2022

"Čeprav je bila francoska zveza obveščena, da ima Thomas Heurtel stike s tujimi klubi, vključno z ruskimi, nikoli ni bila obveščena, da je bila pogodba podpisana ali se podpisuje z ruskim klubom," so zapisali v izjavi za javnost. Kot so danes pojasnili pri francoski košarkarski zvezi, tako o podpisu pogodbe niso bili predčasno obveščeni, Heurtel pa je pred začetkom priprav na letošnji EuroBasket in kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 podpisal zavezo, da ne bo sklenil pogodbe s katerokoli izmed ruskih ali beloruskih ekip. To so podpisali tudi preostali košarkarji in člani strokovnega štaba, čeprav je kapetan ekipe Evan Fournier ob tem jasno izrazil dvom.

Je bil pretekli EuroBasket zanj zadnji? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zaradi podpisa pogodbe z ruskima kluboma sta tako že pred pripravami brez mesta v reprezentanci ostala Livio Jean-Charles, ki je podpisal sodelovanje s CSKA-jem, in Louis Labeyrie, ki je postal član Unicsa iz Kazana. Morebitna kršitev dogovora francoske zveze in igralcev se odraža v prepovedi nastopanja za francosko izbrano vrsto, tudi na domačih olimpijskih igrah leta 2024, so še sporočili iz francoske zveze.

Heurtel je z Zenitom iz Sankt Petersburga podpisal pogodbo za sezono 2022/23 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Na preteklem EuroBasketu je v povprečju prispeval 10,4 točke in 7,1 asistence na tekmo.

