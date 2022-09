Pravljica bratov, ki imata posebno vez z Luko Dončićem

Pred letošnjim EuroBasketom so le tisti najbolj goreči navijači Španijo uvrščali v ožji krog favoritov za zlato odličje. Španci so se ob menjavi generacij in poškodb na prvenstvo najprej v Gruzijo nato pa še v Nemčijo podali s precej spremenjeno zasedbo. Ob težavah Rickyja Rubia se je tik pred prvenstvom poškodoval še izkušeni Sergio Llull, španski navijači pa so najbolj objokovali odsotnost bratske naveze pod košem, saj sta Pau in Marc Gasol po koncu lanskih olimpijskih iger sklenila skoraj dve desetletji izjemno bogato reprezentančno pot.

Španija je četrtič evropski prvak. Foto: Reuters

In po porazu z Belgijo, ki je bil na koncu tudi edini poraz Španije na EuroBasketu, so bili kritiki zasedbe Sergia Scariola še glasnejši. A prekaljeni košarkarski maček se je z ekipo dvigoval iz tekme v tekmo, Španci so ob vsakem novem nastopu bolj spominjali na šampionsko ekipo iz preteklosti, ob odličnem naturaliziranem Lorenzu Brownu in veteranu Rudyju Fernandezu pa je bila Španija vse močnejša tudi pod košem, kjer je nase vedno bolj opozarjala nova bratska naveza v španski reprezentanci – Willy in Juancho Hernangomez.

Oba sta ob tem tudi velika prijatelja Luke Dončića. Willy in Dončić sta si med drugim delila garderobo pri mlajših selekcijah Real Madrida. "Luka je bil že pri 12, 13 letih nekaj posebnega. Je eden od mojih najboljših prijateljev in res sem vesel zanj in njegovo kariero. Skupaj igrava tudi Fortnite, tudi ko je živel v Španiji, je bil del naše družine, večkrat je bil pri nas in mama je skrbela tudi zanj," je leta 2019 o slovenskem kolegu povedal danes 28-letni košarkar, ki trenutno živi košarkarske sanje.

Incredible lo de España, enhorabuena chicos!!👏 — Luka Doncic (@luka7doncic) September 18, 2022

Naslednika bratov Gasol

Španska brata Hernangomez, ki sta sicer za špansko reprezentanco prvič skupaj zaigrala leta 2017, sta bila na koncu tudi nedvomno največja zmagovalca finalnega večera letošnjega EuroBasketa, v katerem je Španija na kolena spravila Francijo. Mlajši od bratov Hernangomez, Juancho, je na tej tekmi zadel kar sedem trojk in s tem prispeval največji delež k zmagi Španije, bil pa je razglašen za najboljšega igralca finala. Veliko ni zaostajal niti njegov starejši brat Willy, ki je na vsem prvenstvu v povprečju dosegal 17,2 točke, 6,9 skoka na tekmo in 1,4 podaje na tekmo, s stalnimi predstavami pa si je prislužil tudi nagrado za najkoristnejšega igralca tega turnirja.

Pau in Marc Gasol sta dobila svoja naslednika v reprezentanci. Foto: Reuters

Predstavam nove generacije španskih košarkarskih bratov se je po finalu priklonil tudi Pau Gasol, ki je na Instagramu z navdušenjem pospremil naslov Španije. "Rad vaju imam, brata," je zapisal ob fotografiji Hernangomezov, ki sta se po ne preveč uspešnih klubskih sezonah na prvenstvu dvignila v prava superzvezdnika.

Brata Hernangomez v svoji košarkarski karieri pred tem nikoli nista bila v središču pozornosti. Ne glede na to, ali sta bila del reprezentance ali del svojih klubov v ligi NBA, sta imela venomer stranski vlogi. Na tem prvenstvu pa sta na koncu zasenčila tudi največje zvezdnike, kot so Antetokounmpo, Dončić, Jokić in drugi.

Tako Willy kot Juancho v NBA nista zaslovela. Foto: Getty Images

Starejši od bratov Hernangomez, 28-letni Willy, je bil leta 2015 kot 35. izbran v drugem krogu nabora lige NBA, izbrali so ga pri Philadelphii 76ers. Leto pozneje se je v ligo NBA, in sicer Denver Nuggets, pridružil še njegov mlajši brat Juan, ki je bil izbran kot 15. Prav tako poleti 2016 sta se brata poslovila od domačega mesta in kariero začela v ligi NBA. Ljubitelji košarke so pričakovali novo eksplozijo španskih bratov v ligi NBA, a brata Hernangomez sta stopala vse prej kot po stopinjah predhodnikov bratov Gasol. Pravega preboja ni bilo, nasprotno, brata Hernangomez sta vse bolj izginjala v ozadje.

V pretekli sezoni se je Willy komaj uvrstil v ekipo New Orleans Pelicans, igral je na 50 tekmah, na katerih je v povprečju slabih 17 minut dosegal 7,8 točke na tekmo. A še v težjem položaju se je znašel Juancho, ki je v eni sezoni zamenjal kar tri ekipe. Bil je član Boston Celtics, San Antonio Spurs in Utah Jazz, a v nobeni izmed ekip ni našel svojega prostora pod soncem. Kljub temu se je redno uvrščal na naslovnice časopisov, a ne zaradi košarkarskih dosežkov, temveč igranja v hollywoodskem filmu Hustle ter kritik, ki jih je namenil organizaciji Boston Celtics.

Košarkarska družina

Tudi v reprezentanci do letos nista imela vidnejše vloge, Willy je bil sicer član lanske zasedbe Španije na olimpijskih igrah, Juancho pa zaradi poškodbe ni dobil svojega mesta med dvanajsterico. A tako kot v filmu Hustle, kjer je Juancho kot mladi španski košarkar dočakal svoje mesto v ligi NBA, sta brata Hernangomez tudi v resničnem življenju čakala na svojo priložnost pod koši, ki jo jima je letos namenil selektor Sergio Scariolo, to pa sta več kot le zagrabila in dokončno opozorila na svoj razkošen košarkarski talent, ki jima je bil položen v zibelko.

Tako njun oče Guillermo Hernangomez kot mati Margarita Geuer sta bila namreč profesionalna košarkarja, zato Juancho v španskem dresu igra z napisom Hernangomez, medtem ko Willyjev dres krasi priimek njegove mame. Oba sta bila v nedeljo prisotna tudi v Berlinu, kjer sta pospremila uspeh svojih sinov, košarkarski geni pa niso zgrešili niti najmlajše hčerke Andree, ki se košarkarsko prav tako kali na eni izmed univerz v ZDA.

Z mamo in očetom Foto: FIBA

"Moj brat in jaz prihajava iz skromne družine z obrobja Madrida. Od nekdaj trdo delava in poskušava izkoristiti vsako priložnost. Igrati za reprezentanco in osvojiti naslov evropskega prvaka skupaj z bratom je več kot sanjsko. Vsi skupaj smo si zaslužili to zlato odličje. Zelo sem ponosen na brata in na to, kako je rastel skozi prvenstvo. Od začetka turnirja smo mu povsem zaupali. Zdaj smo ga potrebovali in bil je tu za nas," je po koncu finala dejal Willy, potem ko je Juancho ob bratovem imenovanju za MVP prvenstva jokal od sreče.

Nova naveza španskih bratov je bila tako na prvenstvu eden izmed glavnih ključev za nov velikanski uspeh španske košarke. S prebojem na reprezentančni ravni pa bo zanimivo tudi, kako se bosta v novi klubski sezoni razvijali njuni karieri v ligi NBA, kjer so zagotovo budno spremljali njuni vlogi na EuroBasketu. Willy ima še dve leti pogodbo z New Orleans Pelicans, Juancho pa je letos poleti sklenil pogodbo s Toronto Raptors.

Preberite še: