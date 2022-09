Španija zadela 15 trojk in četrtič osvojila evropsko zlato

Španija, ki pred prvenstvom ni sodila v krog favoritov za kolajne, je še četrtič evropski prvak. V finalu EuroBasketa 2022 v Berlinu je z 88:76 premagala Francijo. Španci so zadeli 15 trojk, od tega sedem Juancho Hernangomez. Bronasto kolajno, svojo tretjo kolajno na evropskih prvenstvih, so osvojili Nemci, ki so na tekmi za tretje mesto z 82:69 premagali Poljake. Slednji so v četrtfinalu izločili branilce naslova Slovence.

Španija je v Berlinu osvojila četrto kolajno najžlahtnejšega leska po turnirjih na Poljskem 2009, v Litvi 2011 ter v Franciji, Latviji, Nemčiji in na Hrvaškem 2015. vse štiri španske evropske naslove je osvojil 37-letni Rudy Fernandez.

Foto: Reuters Nervozen začetek obojih, predvsem Francije in agresivna obramba Španije. A Špancem se je v napadu kmalu odprlo in sredi prve četrtine so povedli za devet točk (14:5). Willy Hernangomez je bil po zabijanju že v osmi minuti pri osmih točkah, Španija pa pri vodstvu 18:7. Medtem so Francozi v prvih osmih minutah dali le tri koše iz igre. Izid prve četrtine 23:14 za Španijo.

Španski selektor Sergio Scariolo je ves čas rotiral 10 košarkarjev in vzdrževal visok ritem igre. Po štirih zaporednih trojkah Juancha Hernangomeza so na začetku druge četrtine povedli s 35:16. Španci tudi ob visoki prednosti niso popuščali v obrambi. Ko so vodili že za 21 točk (47:26), so za tri točke metali 9 od 13. S šestimi trojkami je bil prvi strelec Španije Juancho (18 točk). A pred koncem polčasa so Francozi naredili delni izid 11:0 in na glavni odmor odšli s še ulovljivo razliko (47:37). Z 11 točkami je bil edini zares razpoložen pri Franciji Evan Fournier.

Guerschon Yabusele je na začetku drugega polčasa dosegel sedem zaporednih točk in Francija je zaostajala samo še za tri točke (46:49). A je bila Španija z delnim izidom 9:0 hitro spet pri dvomestni prednosti (58:46). Nadaljevanje finala je bilo bolj izenačeno. Francija ni in ni prišla bližje, tudi zaradi prevelikega številka izgubljenih žog. Lorenzo Brown je bil eden od dolžnikov Španije (pet zgrešenih trojk), a ko je tri minute do konca zadel dvakrat zapored, je prednost narasla na 12 (80:68).

Juancho je v velikem finalu EuroBasketa 2022 zadel kar sedem trojk. Foto: FIBA Za končni izid 88:76 je dal Juancho Hernangomez kar 27 točk (sedem trojk), njegov brat Willy jih je dodal 14, prav toliko Brown. Skupaj so Španci iz 30 poizkusov zadeli 15 trojk. Pri Franciji je bil s 23 točkami prvi strelec Fournier, povsem pa je zatajil Rudy Gobert, ki je bil komaj opazen (šest točk). Francozi so izgubili kar 19 žog.

Brez Slovenca v idealni peterki EuroBasketa

V najboljšo peterko prvenstva so bili izbrani: Giannis Antetokounmpo iz Grčije, Lorenzo Brown in Willy Hernangomez iz Španije, Rudy Gobert iz Francije in Dennis Schröder iz Nemčije. Najbolj koristen igralec (MVP) prvenstva je postal Willy Hernangomez.

Nemčija prvič bronasta na evropskih prvenstvih

Foto: FIBA Poljska je očitno vse, kar je lahko pokazala, pokazala, ko je v četrtfinalu šokirala Slovenijo. Takrat je dala samo v prvem polčasu 58 točk, nato v polfinalu s Francijo na celotni tekmi 54 točk in podobno je začela tudi tekmo za bron z Nemčijo. Prvi polčas so gostitelji dobili s 36:23. Poljaki so zgrešili vseh deset metov za tri točke, še šest prostih metrov. Tudi Nemci so tekmo z metom izza črte slabše odprli, a ob koncu polčasa le zadeli nekaj trojk (6/19) in vodili največ za 15 točk.

Poljaki so drugi polčas vendarle odprli s trojko. Ko so zadeli še tretjo, Nemci pa so bili šest minut brez koša iz igre, je tekma vendarle postala bolj zanimiva (42:36). Strelci na obeh straneh so le postali bolj natančni. In pred zadnjo je bilo še vse odprto (54:49). Poljaki so v tretji četrtini zadeli šest trojk, Nemci pa tri iz devetih poizkusov.

Foto: FIBA Krizne minute Nemčije so se nadaljevale tudi v zadnji četrtini. Ko je Jakub Garbacz zadel še četrto trojko iz prav tolikšnih metov, so Poljaki prišli do izenačenja na 59:59. Ko je Nemčija štiri minute pred koncem naredila delni izid 8:0, pa se je tekma vendarle obrnila v korist favorita (73:64). Po drugi zaporedni trojki Dennisa Schröderja, njegovi četrti na tekmi, je bila tekma dve minuti pred koncem odločena (76:66). Za zmago z 82:69 in bron (leta 1993 so bili zlati, 2005 pa srebrni) je bil Schröder s 26 točkami prvi strelec Nemčije, Johannes Voigtmann jih je dal 14. Pri Poljakih je z 18 točkami izstopal Michael Sokolowski. Nemci so imeli na koncu 15 zadetih trojk, Poljaki deset.

EuroBasket, finale Finale:

Nedelja, 18. september:

Španija : Francija 88:76

J. Hernagomez 27, W. Hernangomez 14, 8 sk., Brown 14, Fernandez 13; Fournier 23, Heurtel 16, Yabusele 13 Tekma za tretje mesto:

Nedelja, 18. september:

Nemčija : Poljska 82:69

Schröder 26, 6 as., Voigtmann 14, 9 sk., Obst in Theis 9, Wagner 8; Sokolowski 18, Garbacz 12, Slaugther 10, 10 as.

Končni vrstni red:



1. Španija

2. Francija

3. Nemčija

4. Poljska

5. Grčija

6. Slovenija

7. Italija

8. Finska

9. Srbija

10. Turčija

11. Hrvaška

12. Ukrajina

13. Črna gora

14. Belgija

15. Litva

16. Češka

17. Izrael

18. Bosna in Hercegovina

19. Estonija

20. Bolgarija

21. Gruzija

22. Nizozemska

23. Madžarska

24. Velika Britanija