Velika bolečina pri Blažiču

"Pristop Poljakov je bil na začetku neverjeten. Vse, kar so vrgli na koš, so zadeli. Mi spet nismo bili pravi. Tudi proti Belgiji je bila ob polčasu visoka razlika. V garderobi smo se pogovorili, povedali smo si svoje, verjeli smo v to, da se lahko vrnemo, in naredili neverjeten delni izid. Tudi povedli. Poljska je bila izgubljena, niso bili več tako samozavestni, niso več zadevali tako kot v prvem polčasu, a potem so se ponovno razigrali. Prepotrebna samozavest se jim je vrnila in na koncu so zasluženo zmagali. Težko analiziram tekmo, zakaj se je to zgodilo. Treba je ohladiti glave, strokovni štab bo verjetno naredil svoje, in resnično upam, da se vidimo spet naslednje leto na svetovnem prvenstvu," je slovenski branilec Jaka Blažič orisal potek dogodkov v četrtfinalu evropskega prvenstva proti Poljski, ki je v četrtfinalu z 90:87 izločila prvake iz Istanbula.

"Poznali smo njihove sisteme, točno smo vedeli, kje preti največja nevarnost"

Slovenija je zapravila lepo priložnost, da se poda v zaključni boj za medalje. Razorožila jo je na papirju slabša Poljska. O tem, kaj bi si lahko očital po koncu EuroBasketa, je branilec v slovenski vrsti povedal: "Težko odgovorim. Lahko bi vsak od nas dal še dodaten atom, in mislim, da bi na koncu te Poljake lahko premagali."

Nihanj na prvenstvu je bilo kar nekaj, tako v obrambi kot tudi v napadu. Nič drugače ni bilo proti Poljakom. V prvem polčasu so Sloveniji natresli 58 točk, kar je občutno preveč za ekipo, ki si je želela pokoriti tekmece na EuroBasketu in še enkrat stopiti na sam vrh. "Poznali smo njihove sisteme, točno smo vedeli, kje preti največja nevarnost. Mogoče smo v obrambi prevečkrat naredili napake na strani pomaganja, kjer ni bilo zadnjega igralca, čeprav je bil tak načrt. Dosegli so nekaj lahkih košev. Mislim, da so imeli v prvem polčasu zelo dober odstotek pri metih. V napadu smo imeli vizijo, sistem, ki bi ga morali izpolnjevati, a vse to ni bilo na nivoju, ki ga znamo igrati," je o tem, ali so jih Poljaki kaj presenetili, dejal Blažič.

"Težko je pozabiti tak poraz"

Nato se je dotaknil nihanj: "Iz tekme v tekmo smo zelo nihali. Imeli nekaj res dobrih pa nekaj zelo slabih tekem. Tista proti Belgiji je bila opozorilni znak, a na začetku proti Poljakom spet ni pomagalo. Težko povem, zakaj. Lahko pa rečem, da se je cela ekipa, od igralcev do štaba in preostalih, res potrudila in dala vse od sebe za Slovenijo," je dejal Blažič, ki je bil v obrambi zelo agresiven pri pokrivanju A. J. Slaughterja, zaradi česar je imel v drugem polčasu krče v nogi.

Verjame, da bo Slovenija prihodnje leto drugačna, če se uvrsti na svetovno prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar

"Težko je pozabiti tak poraz. Res smo si vsi želeli, da ponovimo uspeh izpred petih let, bili lačni tega. Tako je naneslo, lahko se medsebojno spremo in si povemo svoje, kar je po eni strani dobro, lahko pa še bolj stopimo skupaj in najprej oddelamo kvalifikacije. Upam, da boste na svetovnem prvenstvu naslednje leto gledali boljšo Slovenijo," je optimističen Blažič in se navezal na kvalifikacije za svetovno prvenstvo, na katerih bo Slovenija novembra najprej igrala proti Izraelu, ki je edini konkurent za tretje mesto, in Nemčiji.