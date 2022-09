Porazen prvi polčas je bil razlog, da je Slovenija klecnila proti na papirju slabšemu nasprotniku. Poljski košarkarji so se v uvodnih 20 minutah razleteli po terenu, kar so jim s slabo obrambo omogočili izbranci Aleksandra Sekulića. Poljaki so vodili že za 23 točk. Ob polčasu so v slovenski reprezentanci posledično zvonili vsi alarmi.

Sledila je reakcija in v tretji četrtini je Slovenija ujela priključek, v zadnji celo povedla, nato pa Poljakom spet na pladnju servirala zmago in napredovanje v polfinale. Tekma se ni končala po slovenskih željah in evropski prvaki iz leta 2017 so presenetljivo izpadli proti Poljski (87:90).

"Nismo bili dorasel tekmec Poljakom"

"Žal nam je. Karkoli povedati z vročo glavo, nima smisla. Videli smo, kaj se dogaja na prvenstvu. Očitno nismo bili dovolj ozaveščeni, nismo bili na ravni premagati Poljske," je Klemen Prepelič govoril zbranim slovenskim novinarjem v Mercedes Benz Areni.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

O tem, ali so ga Poljaki presenetili, je dodal: "Niso. Ponitka, Slaughter in Balcerowski so imeli najboljšo tekmo na prvenstvu. Vsi smo vedeli, kje preti največja nevarnost. Dvajset točk razlike je preveč. Preobrnili smo in povedli za pet. Zgrešil sem proste mete, kar se mi ne bi smelo zgoditi. Poljakom nismo bili dorasel tekmec. Čestitam jim."

"Enostavno se nismo naučili na stopničkah, kjer smo padali"

Nikakor niso podlegli pritisku, izpostavlja Prle: "Imaš tarčo na hrbtu, to je res, a si kot športnik želiš zmagati na vsaki tekmi. To si je želel tako štab kot mi, igralci. A nismo bili na takšni ravni. Nismo bili dobri v obrambi, niti v napadu. Škoda."

Slovenski navijači, ki so pripotovali v Berlin, niso imeli razloga za zadovoljstvo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Glave so bile po takšnem porazu razumljivo vroče. Vendarle so bila pričakovanja občutno večja kot četrtfinale. Želja je bila nova zlata medalja, vendar so jim Poljaki zaprli celo pot do boja za medalje. To, ali si lahko slovenska reprezentanca kaj očita, je Prepelič razložil tako: "Letos smo izgubili toliko tekem proti t. i. drugorazrednim ekipam – dvakrat proti Finski (kvalifikacije za svetovno prvenstvo, op. a.), proti Bosni in Poljakom. Enostavno se nismo naučili na stopničkah, kjer smo padali. Vrnilo se nam je milo za drago. Kaj več z vročo glavo težko povem. Škoda."