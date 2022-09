Dončić: Razočaral sem ekipo, državo

Slovenija in ves košarkarski svet je pričakoval, da se bo Slovenija borila za medalje na letošnjem evropskem prvenstvu. V svojih vrstah je vendarle imela Luko Dončića, zvezdnika lige NBA, zvezdnika svetovne košarke. A se je pot Slovenije na EuroBasketu končala v četrtfinalu, v katerem so slovensko reprezentanco presenetili Poljaki (90:87). Dobro so zaustavili osrednjega slovenskega košarkarja (17 točk – met iz igre 5/15 -, 11 skokov, 7 asistenc, 6 izgubljenih žog), ki je je dvoboj zaradi petih osebnih napak predčasno končal na klopi.

Po izpadu je prišel na novinarsko konferenco, kjer ni mogel skriti razočaranja. V nadaljevanju si preberite vprašanja, ki so bila zastavljena s strani sedme sile v Mercedes Benz Areni, in njegove odgovore, ki so bili vezani na Slovenijo.

Foto: Vid Ponikvar

Kakšen je vaš komentar tekme?

Čestitke Poljakom. Igrali so izjemno tekmo od prve minute do konca. Za njih je to velik dosežek. V tekmo nismo šli tako, kot smo želeli. Energija ni bila prava. Vrnili smo se, a so se Poljaki borili in prišli do zmage.

Na tekmi ste prejeli udarec v hrbet, imeli tudi že prej nekaj težav. Ste bili stoodstotni?

Ne vem. Verjetno ne 100-odstoten. Dobil sem injekcijo v tretji četrtini. Danes sem igral slabo, razočaral ekipo, državo. Prevzemam odgovornost. Zelo slabo sem igral. Kaj naj rečem. Moral bi igrati bolje. Veliko neumnih napak sem naredil. Analizirati moramo to tekmo in biti v prihodnje boljši.

Ali je na slovenske košarkarje kaj vplivalo dejstvo, da so pred vami izpadli tudi Srbi in Grki?

Čestitke Poljakom. Večina nas je imela za favorita. A je Poljska dobra ekipa. Evropsko prvenstvo je bilo kakovostno. Žalosten sem, da nismo šli naprej.

Foto: Vid Ponikvar

Ali reprezentančni porazi bolijo bolj kot klubski?

Drugačni občutki so. Za Slovenijo mi je vedno najlepše igrati. Mislim, da smo se vsi borili. Zlasti v drugem polčasu. Veliko nas je bilo zelo utrujenih. Borili smo se. Ti porazi so boleči. Če bi zmagali, bi bili v boju za medaljo. Ti porazi zelo bolijo. In še celotno državo imaš zadaj.

Naslednje leto je na sporedu svetovno prvenstvo. Vas bomo videli igrati?

Seveda. Če se kvalificiramo, zagotovo. Če bom zdrav, bom prišel. Vedno bom predstavljal državo.