Poljski junaki, ki so šokirali Slovence, "imajo 'jajca', velika kot lubenice"!

Na naslovnicah največjih poljskih športnih medijev ponavadi prevladujejo drugi športi. Tokrat je bilo vse v znamenju košarke. Odmevna zmaga nad Slovenijo je ogrela srca Poljakov kot le malokatera. Nekateri so šli celo tako daleč, da so jo uvrstili med največje senzacije v zgodovini poljskega športa. Razpisali so se o kapetanu Mateuszu Ponitki, njegovem redko videnem statističnem podvigu in pohvalah, ki jih je na njegov račun izrekel Luka Dončić. In tudi posrečeni čestitki selektorja Igorja Miličića.

Pred petimi leti so pravljico na košarkarskih parketih ne le pisali, ampak živeli Slovenci. Šli so do konca, postali evropski prvaki in presenetili svet. V Nemčiji so Poljaki po tem, ko so se po hudem boju prebili med najboljših osem, sramežljivo začeli omenjati Pepelko. Da bi lahko na tem prvenstvu pravljico o tem, kako je avtsajder pokvaril načrte favoritom, spisali prav oni.

Ni jih bilo veliko, ki so jih jemali resno. Ni jih bilo veliko niti med Poljaki. Na drugi strani je vendarle stal aktualni evropski prvak, prvi med njimi pa Luka Dončić, ki ga Poljaki še kako cenijo. A se je vendarle zgodilo. In ko se je zgodilo, ni presenečalo, da so se na naslovnicah poljskih medijev v naslove največkrat prikradle besede senzacija, presenečenje, zgodovinski uspeh in šok. Šok tako za Slovence, ki niso pričakovali, da bodo šli tako hitro domov, kot tudi za Poljake, ki so načrtovali, da bi se lahko v prihodnjih dneh že spočili ob družinah in prijateljih.

"Poljska je šokirala Evropo, Pepelka je vstopila v salon," je poljski Sport namignil, da se v Nemčiji že piše poljska pravljica o košarkarski pepelki. "To je najboljša košarkarska predstava Poljske po letu 1963, ko je v polfinalu evropskega prvenstva premagala Jugoslavijo," so omenili tekmo, na kateri je Poljska "modre" premagala z 82:73, za Jugoslavijo pa so takrat poleg najboljšega strelca Radivoja Koraća igrali kar trije Slovenci. To so bili Ivo Daneu, Borut Bassin in Emil Logar.

Pred 59 leti so v polfinalu izkusili poljski šok, podobno kot v sredo v berlinskem četrtfinalu Luka Dončić, Goran Dragić in soigralci. Poljska je tistega leta osvojila srebro. Sovjetska zveza je bila v finalu prehud zalogaj, drugo mesto pa je še do danes njihov največji uspeh.

Tokrat se je "MVP, MVP" skandiralo Poljaku

Poljska bo na evropskem prvenstvu v košarki v polfinalu nastopila prvič po 51 letih. Foto: Vid Ponikvar Ker pa Poljaki še naprej sanjajo o Pepelki, so prepričani, da bi jim lahko bili košarkarski bogovi naklonjeni tudi v petek, ko se bo odločalo o finalistu, na drugi strani pa bodo stali Francozi. Kdo ve. Zmaga nad branilci naslova iz Slovenije jih je navdala še z dodatno močjo in samozavestjo.

"To je bila najboljša tekma v zgodovini Poljske. V njej smo bili v nebesih, peklu, pa se znova vrnili v nebesa," so pri Sportu slikovito opisali dramaturški lok dvoboja, po katerem se je Slovenija poslovila od prvenstva. Izpostavili so izjemno obrambo Michała Sokołowskega in Mateusza Ponitke na Luki Dončiću. Že tako načetega s poškodbami, da si ni mogel privoščiti igre, v kateri bi prevladovali prodori pod koš, sta ga ustavila in prisilila, da je iz igre zadel le vsak tretji met (5/15).

Zasenčil ga je 29-letni poljski kapetan Mateusz Ponitka, ki je dosegel kar deset od zadnjih 14 točk Poljske, skupno pa 26. Njegovi navijači so ga pozdravljali s skandiranjem "MVP, MVP," ki je v Nemčiji v zadnjih dneh bilo namenjeno Dončić.

Tokrat je skrušeni zvezdnik Dallasa, poslednji izmed velike trojice (še Nikola Jokić in Giannis Antetokounmpo), ki je neslavno izpadla pred polfinalom, športno čestital Poljakom in pohvalil njihovega najboljšega igralca. Dejal je, da je igralec po njegovem okusu in da bi lahko zaigral v ligi NBA. S tem je razvnel domišljijo poljskih navijačev.

S takšnimi predstavami, kot je bila ta proti Sloveniji, se je Ponitka, zdajšnji igralec italijanskega prvoligaša Reggio Emilia, vpisal v zgodovino. Brez njega ne bi bilo naslovov, v katerih bi se opisovala senzacionalna zmaga.

Ena največjih senzacij v zgodovini poljskega športa

Veselju Poljakov po zmagi nad evropskimi prvaki ni bilo videti konca. Foto: Vid Ponikvar Pri Przegladsportowy so zapisali: "Kakšen šok! Poljaki v polfinalu evropskega prvenstva. Branilci naslova izpadli. Nora čustva." Vse skupaj so označili za velikansko senzacijo. Poljska je v košarki, kjer je nazadnje v polfinalu evropskega prvenstva nastopila pred 51 leti, že dolgo ni čutila.

"To je bila ena najboljših predstav v zgodovini poljske košarke. Nekaj neverjetnega. Te tekme se bomo spomnili še čez mnogo let. To je ena največjih senzacij v zgodovini poljskega športa," so prepričani pri TVP Sport, ponosni, da so pri Mednarodni košarkarski zvezi (FIBA) izpostavili imeniten statistični dosežek Ponitke kot enega najboljših v zgodovini tekmovanja.

"Njihova 'jajca' so velika kot lubenice"

Hrvaškemu trenerju Igorju Miličiću je uspelo nekaj, kar je na zadnjih dveh evropskih prvenstvih le še izbrani vrsti BiH. Foto: Vid Ponikvar Citirali so poljskega selektorja, hrvaškega stratega Igorja Miličića, ki je zelo priljubljen med igralci. O njih je povedal, da imajo veliko poguma, hladno glavo in ogromno srce, na njih pa je bil po podvigu proti Sloveniji tako ponosen, da se je doživeto izrazil, da tega, kar imajo Poljaki, nima nobena ekipa v Evropi. Nato je začel naštevati, da so "njihova 'jajca' velika kot lubenice, srce pa kot luna".

Na vprašanje, kako je lahko Poljska premagala Slovenijo, vse skupaj primerjajo z zgodbo neenakovrednih tekmovalcev, Davida in Goljata, je odgovoril: "Ker smo verjeli vase. Imamo 12 igralcev, spremljevalno ekipo in smo kot družina. Imamo notranjo moč, da verjamemo v doseganje neverjetnih stvari," poroča TVN24.

Ponitka: Dončić je najboljši košarkar na svetu

Prvi poljski junak Mateusz Ponitka je po zmagi zaupal, da se je v zadnjem času srečeval z zahtevami kar nekaj navijačev, da bi prenehal igrati za državo. Zdaj je lahko vesel, da si ni premislil. Kako pa je doživljal dvoboj, v katerem sta obe reprezentanci prikazali kar nekaj različnih obrazov?

"Bil sem presenečen, da smo v prvem polčasu igrali tako dobro. Imeli smo 20 točk prednosti pred prvaki. Tega si nisem predstavljal, to je bilo impresivno. Smo pa vedeli, da ima Slovenija veliko ekipo z velikimi igralci, ki so tudi zelo pogumni. Pričakovali smo, da bodo zaigrali bolje, nenazadnje imajo v svojih vrstah najboljšega košarkarja na svetu, Luko Dončića. Nismo pa pričakovali, da bodo tako dobri in da bodo že v tretji četrtini izenačili," je padec po drugem polčasu pojasnjeval s tem, da Poljakom primanjkuje izkušenj s tako pomembnih tekem.

Nenazadnje so se tudi spominjali ogromnega poraza proti Sloveniji na lanskih kvalifikacij za olimpijske igre, ko so izgubili s 77:112. "V tretji četrtini smo postali malce preplašeni, a nadaljevali igro," je poudaril kapetan. V zadnji četrtini je odigral kapetansko in zbral tako razkošno statistiko, kot še nobeden pred njim v zgodovini evropskih prvenstev. Zlasti, ko primerjaš tiste, ki se lahko pohvalijo s trojnim dvojčkom. Takšni pa so le trije.

Le Kukoč, Mandache in ... Ponitka!

"Mateusz Ponitka je podrl rekord. EuroBasket česa takega še ni videl. Velikan," je zapisal Sport. Kapetan je proti Sloveniji prispeval 26 točk, 16 skokov in 10 asistenc. Postal je prvi igralec na tem prvenstvu s trojnim dvojčkom in šele tretji v vsej zgodovini, če upoštevamo trojčke s točkami, asistencami in skoki.

🚨 TRIPLE DOUBLE ALERT 🚨



Mateusz Ponitka records the third triple double in #EuroBasket history! #BringTheNoise pic.twitter.com/Dnzqjg17bs — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 14, 2022

Pred njim je to uspelo le Hrvatu Toniju Kukoču (15 točk, 12 skokov in 11 asistenc leta 1995 proti Finski) ter Romunu Andreiju Mandacheju, ki je prispeval 14 točk, 12 podaj in 10 skokov. Poljski kapetan pa je naredil še nekaj, kar je osrečilo navijače. Izsilil je peti prekršek Luke Dončića, ki je Poljski na stežaj odprl pot do polfinala.

Zgodovinskemu uspehu Poljske je čestital tudi predsednik vlade Mateusz Morawecki. "Po zmagi nad Slovenijo na Poljskem vlada evforija. Vsul se je plaz čestitk," sporočajo Poljaki. Njihov predsednik vlade je tako na družbenih omrežjih zapisal, da čestita košarkarjem in jim želi veliko sreče na naslednjih tekmah.

V Berlinu bodo konec tedna odigrali dve, Slovenija pa se vrača domov nekoliko prej od pričakovanega. A to je čar športa. Poljski košarkarji so uprizorili čudežno predstavo, neprepričljive Slovence ujeli na napačni nogi in spisali novo poglavje Pepelke. Novega želijo spisati v petek.