Posnetek, ki kaže na odnos Luke Dončića do poljskih navijačev #video

Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek Luke Dončića, ko ta zapušča parket po četrtfinalnem porazu proti reprezentanci Poljske, ki je mnogo prezgodaj končal slovenski pohod na nov naslov evropskega prvaka v košarki, in daje "petke" razgretim poljskim navijačem.

Luka Dončić, ki je na evropskem prvenstvu na tekmo v povprečju dosegal 26 točk, osem skokov in sedem asistenc, je s tem pokazal, da ceni poljske navijače, enako kot ceni njihovo reprezentanco.

Na novinarski tekmi po porazu slovenske reprezentance v četrtfinalu, po katerem je 23-letni košarkarski zvezdnik prevzel odgovornost na svoja ramena, je Poljakom čestital za izjemno tekmo. "Zanje je to velik dosežek. V tekmo nismo šli tako, kot smo želeli. Energija ni bila prava. Vrnili smo se, a so se Poljaki borili in zmagali," je bil kratek Dončić.

Dončić je edini od košarkarskih zvezdnikov s prvenstva, ki se je po izpadu svoje reprezentance iz tekmovanja pojavil na novinarski konferenci in odgovarjal na vprašanja novinarjev.

