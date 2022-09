Sekulić ostaja selektor

Popotovanje na EuroBasketu se je za prvake iz leta 2017 končalo nepričakovano v četrtfinalu. Proti ekipi, ki je bila na papirju manj kakovostna. Vendar papir prenese vse, kar smo se na tem prvenstvu že velikokrat prepričali in o tem tudi večkrat govorili. Tudi z izpadom Srbije, Grčije in zdaj Slovenije. Poljska je zapečatila usodo zadnjih evropskih prvakov, ki se bodo danes odpravili proti domovini.

Obrazi v slovenskem taboru so bili, razumljivo, poklapani, noč je bila kratka, saj niso pričakovali, da se bodo s srede na četrtek pogovarjali o predčasnem slovesu. "Predvsem smo žalostni, razočarani. Noč ni bila prespana. Pred hotelom smo sedeli igralci, štab, vodstvo in skušali skupaj preboleti poraz," je pred številnimi slovenskimi novinarji pred Sheraton hotelom v Berlinu dan po izpadu sprva dejal predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec.

Motita ga dva obraza

Tudi njega sta zmotila različna obraza naše ekipe na četrtfinalni tekmi. Sploh tisti iz druge četrtine, ko so se Poljaki odlepili celo na 23 točk prednost: "Poraz ni bil pričakovan, smo pa vedeli, da je lahko Poljska nevarna, ko je sproščena. Po bitki je lahko biti pameten. Potrebovali bomo nekaj časa, da naredimo pravo analize. Dejstvo je, da je reprezentanca pokazala dva različna obraza. Katastrofalnega v prvem polčasu in šampionskega v tretji četrtini. Na žalost je bilo to premalo."

Z novinarji obkrožen predsednik Košarkarske zveze Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija je v letošnjem poletju prejela kar nekaj opozoril. Največjega pred odhodom v Nemčijo, ko je reprezentanca visoko izgubila proti Nemčiji, nato proti Bosni in Hercegovini v skupinskem delu in konec koncev tudi proti Belgiji v osmini finala, ko so še ob začetku zadnje četrtine celo zaostajali.

Sekulić ima pogodbo še za naslednje leto

"Vedno je vsaka tekma poglavje zase. Tudi poraz proti Bosni nas je strnil in nam pomagal v naslednjih treh zmagah. Nato je prišla tekma s Poljsko. Spet ena tekma, en dan. Če bi igrali desetkrat s Poljsko, bi devetkrat zmagali," poudarja Erjavec.

Foto: Vid Ponikvar

Po takšnih porazih pride v ospredje vprašanje o nadaljnji usodi selektorja. Prvi mož zveze ne vidi razloga, da bi prišlo do spremembe. O tem, ali Aleksander Sekulić ostaja na selektorskem stolčku, odgovarja: "Seveda, Sekulić ima normalno pogodbo z nami do konca naslednjega leta, in je to to. Je odličen trener, ki ima z nami veljavno pogodbo."

Prvega moža naše krovne košarkarske zveze v prvi vrsti bode v oči, da takšnega obraza slovenske reprezentance, kot ga je pokazala v drugi četrtini, v življenju še ni videl. Na vprašanje, ali je bila igra Slovenije preveč odvisna od Luke Dončića, pa je še pristavil: "Težko rečem. Luka je vključeval soigralce, saj imel poleg veliko doseženih točk dovolj asistenc. Je pa dejstvo, da je Luka naš najboljši igralec."