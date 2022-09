Konec sanj gostiteljev o naslovu, klavrn rekord krvnikov Slovencev

V Berlinu sta znana oba finalista letošnjega EuroBasketa. V večerni poslastici so Španci po številnih preobratih na koncu s 96:91 ugnali Nemčijo in tako končali sanje gostiteljev o evropskem zlatu. Zasedba Sergia Scariola se bo v nedeljskem finalu pomerila s Francijo, ki je v prvem polfinalu s kar 95:54 odpihnila Poljsko, ta je pred tem v sredo v četrtfinalu izločila Slovenijo.

Španija in Francija sta finalistki letošnjega evropskega prvenstva. Reprezentanci, ki sta sicer že nekaj let v vrhu evropske in svetovne košarke, letos sicer nista spadali v najožji krog favoritov za najvišja mesta, a sta na igrišču še enkrat več dokazali, da sta najboljši takrat, ko je to najbolj potrebno.

Španci do zmage na tekmi preobratov

V večerni poslastici sta se za drugo finalno vstopnico pomerila po mnenju mnogih v boju zadnjih štirih reprezentanc prvi favoriti za zlato gostitelji Nemci in Španci, ki so sicer s prenovljeno ekipo pokazali, da še vedno spadajo med najboljše evropske reprezentance. V prvi četrtini sta bili ekipi zelo izenačeni, o čemer priča tudi dejstvo, da so Španci v prvih desetih minutah vodili z največ šestimi točkami naskoka, gostitelji prvenstva pa s štirimi. Gledalci v razprodani areni v Berlinu so uživali v napadalni košarki z obeh strani, Španci pa so prvo četrtino dobili s 27:24. Izid prve četrtine je sicer s trojko v zadnji sekundi igre skoraj s polovice igrišča postavil Maodo Lo.

Španci so na uvodu v drugo četrtino stopili na plin in se nekoliko odlepili od Nemcev. Po slabih štirih minutah igre v drugem delu so po košu Juancha Hernangomeza povedli s +9 (35:26), prednost pa se je tudi v nadaljevanju gibala okoli te številke. A Nemci se niso dali, pri zaostanku z 32:41 so v dveh minutah z delnim izidom 14:0 in na krilih treh trojk Andreasa Obsta prišli do preobrata in vodstva. Ob koncu prvega polčasa so vodili z 51:46. Španci so sicer v prvem polčasu zadeli kar 71 odstotkov metov iz igre.

Uvod v tretjo četrtino je pripadel Nemcem, ki so povedli s 55:46, a je tokrat sledil odgovor Špancev, ki so z nizom 10:0 prešli v vodstvo. Sledil je nov val Nemcev, ki so po košu Johannesa Thiemanna dobro minuto in pol pred koncem tretje četrtine prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (71:61), ob koncu prvih tridesetih minut pa je četa Gordona Herberta vodila z 71:65.

Dennis Schröder je dosegel 30 točk. Foto: FIBA

A sledil je nov nalet Špancev, ki so bili v zadnji četrtini bolj zbrani, v zaključku pa so z natančnim izvajanjem prostih metov, saj na celotni tekmi niso zgrešili niti enega (14/14), potrdili zmago in s 96:91 napredovali v veliki finale, kjer jih čaka boj s Francozi.

Prvi strelec Španije je bil z 29 točkami Lorenzo Brown, Willy Hernangomez jih je dodal 16. Nemcem, ki sta jih med množico približno 15 tisoč navijačev spodbujala tudi Dirk Nowitzki in nogometaš Jerome Boateng, pa ni pomagalo niti 30 točk in osem asistenc izjemnega Dennisa Schröderja.

Guerschon Yabusele je bil z 22 točkami prvi strelec tekme. Foto: FIBA

V prvem polfinalu sta si v areni Mercedes-Benz v Berlinu nasproti stala največje presenečenje letošnjega EuroBasketa, Poljska, in Francija. Poljaki, ki so v sredo po neverjetni predstavi in bledi igri Slovencev na kolena spravili četo Aleksandra Sekulića, so proti Francozom doživeli pravo katastrofo. Četa Vincenta Colleta je na koncu zmagala s kar 95:54 in si zagotovila prvo finalno vstopnico. To je bila hkrati tudi najvišja zmaga v zgodovini polfinalov evropskih prvenstev, do tega obračuna pa sta se samo dve polfinalni tekmi končali z razliko višjo od 30 točk. Kljub temu Poljaki ohranjajo možnosti, da po 55 letih znova osvojijo odličje na evropskem prvenstvu.

Poljski košarkarji so v polfinalu vodili le z 2:0, nato pa so pobudo hitro prevzeli olimpijski podprvaki, ki pa v prvem polčasu niso bili pretirano napadalno razpoloženi, tako da je bila njihova prednost nižja, kot bi sicer lahko bila. Prvo četrtino so Francozi dobili s 15:9, ob polčasu pa so vodili s 34:18, kar je bila tudi najvišja prednost na tekmi do takrat. Poljaki, ki so proti Sloveniji v prvem polčasu dosegli kar 58 točk, so tokrat v 20 minutah zmogli doseči le 18 točk.

Tudi v drugem polčasu so gledalci v Berlinu spremljali igro mačke z mišjo, prednost Francije je rastla iz minute v minuto, največ je znašala kar 44 točk. Francozi so zadeli 15 trojk iz 26 poskusov, izkoristili so 62 odstotkov metov iz igre, na drugi strani Poljaki le 32. Kako nerazpoloženi so bili Poljaki priča tudi dejstvo, da so v vsej tekmi zmogli doseči manj točk (54) kot v enem polčasu tekme s Slovenijo (58).

Pri Francozih je bil z 22 točkami najbolj razpoložen Guerschon Yabusele, se je pa med strelce vpisalo prav vseh 12 košarkarjev. Pri Poljakih ni bil dvomesten niti en košarkar. Po devet točk sta dosegla Michal Michalak in A. J. Slaughter.

EuroBasket, polfinale Petek, 16. september:

Poljska : Francija 54:95

Slaughter in Michalak 9; Yabusele 22, Fournier in Okobo 10 Nemčija : Španija 91:96

Schröder 30 (8 as.), Obst in Wagner 15; Brown 29 (6 as.), Hernangomez W. 16 Tekma za tretje mesto:

Nedelja, 18. september:

17.15 Nemčija - Poljska Finale:

Nedelja, 18. september:

20.30 Španija - Francija

Preberite še: