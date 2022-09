Španski košarkar Juancho Hernangomez ima opravka z nepozabnim letom. V ligi NBA mu ni šlo vse po načrtih. Nosil je dres San Antonia in Utaha, nato pa se je pridružil Torontu, a se ni mogel pohvaliti z vidnejšimi uspehi. Vseeno pa so si ga ameriški ljubitelji košarke dobro zapomnili.

Sprva jih sploh niso uvrščali med favorite

Pred nekaj meseci je namreč nase opozoril s filmsko vlogo v uspešnici Hustler, ki je s pomočjo Netflixa hitro osvojila svet. V njej je upodobil nadarjenega košarkarja z imenom Bo Cruz. Ta se je prek številnih pasti, ki prežijo na košarkarje, prebijal do končne slave. V filmu je sodeloval s hollywoodskim zvezdnikom Adamom Sandlerjem, v karieri pa ga je čakal poseben in zelo naporen izziv, saj se je moral dokazati še v resničnem svetu košarke. Znašel se je pod posebnim drobnogledom košarkarske javnosti, ki je postala pozorna na njegove predstave. Če v ligi NBA (še) ni dosegel želenih ciljev, pa se mu je povsem drugače godilo v reprezentančnem dresu.

Španija je na evropskem prestolu nasledila Slovenijo. Foto: Reuters

Pred začetkom letošnjega EuroBasketa jih ni bilo veliko, ki bi med osrednjimi favoriti za osvojitev naslova izpostavljali Španijo. Na seznamu varovancev Sergia Scariola je zaradi poškodb in upokojitev manjkalo preveč znanih imen, zato so mnogi pozabili na aktualne svetovne prvake. Špancev to ni zmotilo. V skupinskem delu jim je resda spodrsnilo proti Belgijcem, a so si vseeno zagotovili prvo mesto, nato pa v izločilnem delu stopnjevali predstave, izločili Litvo in Finsko, v polfinalu pa še gostitelje Nemce. V sklepnem dejanju so jo zagodli še sosedi Franciji in postali evropski prvaki. Zmagali so z 88:76, skoraj tretjino točk pa je v eni najboljših strelskih predstav kariere prispeval Juancho. Spomnil je na junaka Cruza iz filma Hustler.

Pri Fibi so v šali zapisali, da je lahko Bo Cruz ljubosumen na predstavo Juancha v finalu:

JUANCHO WENT CRAZY WHEN IT MATTERED THE MOST 💥



🪣 27 PTS

✊ 5 REB

🎯 7/9 3FG

⚙️ 30 EFF



Bo Cruz is jealous of Juancho 🤤#EuroBasket pic.twitter.com/serFfUt4ms — FIBA (@FIBA) September 18, 2022

Z bratom poskrbela za novo špansko pravljico

Willy je postal MVP prvenstva, Juancho pa MVP finala. Foto: Guliverimage Kot nor je zadeval zlasti v drugi četrtini, ko je prispeval kar šest trojk, od tega štiri zapored. Bil je neustavljiv, njegova vroča roka je ohladila Francoze, na koncu je bil s 27 točkami prvi junak finalnega dvoboja. Takrat, ko je bilo najbolj potrebno, je podvojil strelsko povprečje (12,8 točke na tekmo) na tekmovanju. Francozom je povzročal preglavice v napadu, bil je odličen tudi v obrambi, skupaj s soigralci, izstopal je zlasti njegov starejši brat Willy Hernangomez, pa poskrbel za novo špansko košarkarsko pravljico.

Njegov brat Willy je postal MVP igralec prvenstva. In to na tekmovanju, na katerem so nastopili veliki zvezdniki svetovne košarke, Grk Giannis Antetokounmpo, Srb Nikola Jokić in Slovenec Luka Dončić. A niti enemu izmed njih se ni uspelo uvrstiti niti v polfinale.

Z Dončićem ga veže dolgoletno prijateljstvo, poznata se še iz časov, ko sta nabirala izkušnje pri podmladku madridskega Reala. Tam je Dončić, ko je bil že član, kar nekaj sezon sodeloval z Rudyjem Fernandezom, 37-letnim veteranom, ki je pomagal Španiji do še ene odmevne lovorike.

Incredible lo de España, enhorabuena chicos!!👏 — Luka Doncic (@luka7doncic) September 18, 2022

Prek Instagrama si je prislužil veliko čestitko 23-letnega slovenskega asa, ki je po nepričakovanem izpadu v četrtfinalu proti Poljski ostal brez velike nagrade, Dončić pa je prek Twitterja čestital še celotni španski izbrani vrsti za neverjeten dosežek.

Ni mu bilo postlano z rožicami

Rudy Fernandez s pokalom, ki ga je prejel novi evropski prvak. Foto: Reuters Prvenstvo je tako minilo v znamenju bratov Hernangomez. Willy je bil najboljši igralec turnirja, mlajši brat Juancho pa finala. "Moja košarkarska pot je bila zelo dolga in zahtevna, polna vzponov in padcev. Na koncu sta delo in zaupanje vase le obrodila sadove. Ni mi bilo postlano z rožicami, ni manjkalo težavnih trenutkov, ki pa so mi pomagali, da lahko zdaj uživam ob tem uspehu," je po zmagi nad Francijo povedal najboljši igralec finala, ki ga je košarkarska javnost letos najprej spoznala kot filmskega junaka Boja Cruza, nato pa še kot resničnega junaka španske reprezentance, novopečenega evropskega prvaka, ki je na prestolu nasledila Slovenijo.

"V resničnem življenju ni Boja Cruza. Le eden je Juancho Hernangomez," je sporočila njegova sestra Andrea Hernangomez, prav tako košarkarica.

Bo Cruz! Getting it done. Love you Juancho. And Willie! Congrats to the whole Spanish team. pic.twitter.com/TGIY2OYZJC — Adam Sandler (@AdamSandler) September 19, 2022

Na 25-letnega Madridčana je bil upravičeno ponosen tudi Adam Sandler, ki je v filmu upodobil njegovega agenta in trenerja: "Bo Cruz! Misija je končana. Obožujem te, Juancho. In Willija! Čestitke celotni španski reprezentanci," je priljubljeni hollywoodski zvezdnik, ki ima na Twitterju več kot tri milijone sledilcev, čestital Juanchu.

Na spletu so se pošalili, da je selektor Španije Sergio Scariolo v finalu uporabil skrivno orožje, filmskega junaka Boja Cruza:

Sergio Scariolo's secret weapon for the #EuroBasket final: Bo Cruz 😅



🇪🇸 Juancho Hernangomez

27 PTS

9-11 FG

7-9 3PT

5 REB pic.twitter.com/OMulpnzFyy — BasketNews (@BasketNews_com) September 18, 2022

Film Hustler, za katerega je zaslužen tudi producent LeBron James, je postal uspešnica, zdaj pa je Juancho zaslovel še v resnični košarki. Bil je tretji najboljši strelec evropskih prvakov na evropskem prvenstvu. Več točk na srečanje sta v povprečju prispevala le brat Willy (17) in Lorenzo Brown (15), ki so ju uvrstili tudi v najboljšo peterko tekmovanja. Zdaj bodo na Juancha, 206 centimetrov visokega Španca, gledali z drugačnimi očmi.