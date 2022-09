Sanjal, da bo igral v NBA, danes tehniko uči mlade in zvezdnike, kot sta Shengeila in Blažič

V dneh, ko je v središču pozornosti košarka, smo se o trenerski karieri pogovarjali z nekdanjim košarkarjem Slovana in Parkljev, ki je sanjal o evroligi in ligi NBA, danes pa z individualnimi treningi tehnike pomaga mladim talentom in tudi profesionalnim košarkarjem, kot sta na primer Jaka Blažič in Tornike Shengelia. V Sportalovi rubriki Druga kariera spoznajte Uroša Ninića in njegov uspešen košarkarski posel.

Uroš Ninić Foto: Ana Kovač Uroš Ninić je ustanovitelj, direktor in trener košarkarskih veščin v New Era Basketball. "Najboljši evropski košarkarski sistem treninga", "sanje spreminjamo v realnost", "super skills camp". Tako na družabnih omrežjih svoj posel predstavlja Ninić, v pogovoru za rubriko Druga kariera ga opiše bolj podrobno. "Košarkarska igra je sestavljena iz tehničnih elementov. Kot je v nekem članku odlično opisal Janez Drvarič: tehnika za vse življenje, taktika za en dan. Veščine, ki jih mi učimo že 10 let, so nadgradnja oziroma dodajanje tehničnih elementov. Igralce poskušamo čim bolj tehnično izpopolniti. Tudi vrhunski igralci dokazujejo, da bolj kot si tehnično dovršen, več imaš možnosti v igri. Naša filozofija je, da igralce pripravimo do tega, da ne glede na zahteve igre imajo orodja, s katerimi lahko operirajo v njej."

"Večji klubi so že začeli iskati trenerje za individualni razvoj igralcev"

Uroš Ninić Foto: Ana Kovač Da se loti tovrstnih košarkarskih treningov, se je odločil, ker mu je to, ko je še sam aktivno igral košarko, manjkalo. "Imel sem sanje, cilje, za katere sem bil pripravljen doseči vse, in sem iskal različne načine, da bi v košarki naredil še korak naprej. A tega nisem nikjer našel. Tako se je začela zgodba New Era Basketball. Da ponudimo košarkarjem, da imajo na enem mestu vse storitve, da jim pomagamo, da naredijo korak naprej. V zadnjih desetih letih se je tak način treninga zelo razvil, še posebej v ZDA. Evropa še precej zaostaja. Večji klubi so že začeli iskati trenerje za individualni razvoj igralcev. Verjamem, da bo to prihodnost klubske košarke. V ligi NBA že imajo trenerje, ki skrbijo za določen tehnični element. Taktični in tehnični del sta dve tako veliki stvari, da si kot trener težko stoodstotno osredotočen na obe. Tako kot prepustiš fizioterapevtu, da opravi svoj posel, tudi trenerju za individualni razvoj pustiš, da opravi svoj posel."

Pri nas tak način treninga še ni tako razširjen, zato vprašamo, kako nanj gledajo "klasični" trenerji iz slovenskih klubov. "Zame je najpomembnejše, da igralcu, ki pride k meni, omogočim čim boljši trening in razvoj. Na začetku sem slišal marsikaj, a se mi zdi, da se to vedno bolj sprejema, da se tudi trenerji v klubih zavedajo, da je to zelo pomembno, da se je to zelo razvilo. Rekel bom, da trenerji gledajo na to vse bolj pozitivno."

Več kot 350 različnih tehnik uči mlade in profesionalne košarkarje

Ima tako individualne treninge kot treninge v manjših skupinah, občasno pa organizira tudi kampe za 40, 50 otrok. Ima več kot 350 različnih tehnik, metod in vaj. "Ko pride igralec k nam, gremo drugo za drugo. Poskušamo usvajati tehnične stvari. Naš cilj je narediti igralca, ki je čim bolj izpopolnjen. To so leta treninga." Med košarkarsko sezono dela večinoma z mlajšimi igralci in s kakšnim, ki še išče klub ali se vrača po poškodbi. "Tudi ko si poškodovan, je veliko stvari, ki jih lahko delaš. Mlajši, ki se poškodujejo, pozabijo, da lahko trenirajo." Med sezonama pa k njemu na trening prihajajo tudi profesionalni igralci. "Z mlajšim in profesionalnim igralcem lahko delaš enako vajo, a se razlikuje v ravni izvedbe, v ravni izziva, ki ga predstaviš igralcu. Vsaka vaja, metoda ima svojo globino." Med bolj znanimi košarkarji, ki sodelujejo z njim ali pa so z njim sodelovali, so Jaka Blažič, Zoran Dragić, Luka Rupnik, Zaza Pachulia in Tornike Shengelia.

Med bolj znanimi košarkarji, s katerimi dela Ninić, je reprezentant Jaka Blažič. Foto: Vid Ponikvar/Sportida S Pachulio je 16 dni delal v Gruziji tisto poletje, ko je podpisal sodelovanje z Golden State Warriors. S Shengeilo, ki že vrsto let igra v evroligi, sodeluje od leta 2015. Pred tremi leti smo se s Shengeilo pogovarjali prav na treningu z Ninićem v Ljubljani. "Prvi klic je mogoče 'vau efekt', še posebej, ko si na začetku poti. Potem pa je delo. Na enak način kot drugim želiš pomagati tudi njim." In njihov uspeh ni naključje, pove Ninić. So preprosti fantje in predvsem veliki garači. "Spomnim se Zokija, ko sem nekoč stopil v dvorano in je ves izmučen končeval trening fizične priprave. Potem pa sva še midva opravila enourni trening. Po eni uri sva delala vajo, ko je moral osemkrat zadeti. Ko je bil na tri, štiri, sem mu rekel, greva samo do pet. A je po petem želel še, pa čeprav je bil že povsem izčrpan. Tako vidiš, koliko ti fantje resnično vlagajo. Enak primer je Blažič, tudi Shengeila. Ko preživiš z njimi čas v dvorani, začutiš do njih veliko spoštovanje."

O Jaki Blažiču

"Jaka je izjemen igralec, pa če vemo, kje je začel in kako daleč je prišel. Kako zelo je napredoval. Za tem je ogromno dela. Sam sem vedno poskušal dodajati nove stvari njegovi igri. Ko gledam tekmo, opazim nekatere podobnosti s tistim, kar sva delala midva. Lepa nagrada je, ko vidiš, da si mu pomagal," Ninić razlaga o članu slovenske reprezentance. "Je zelo trdoglav. To ima svoj plus in minus. Če ne bi imel te trdoglavosti, ne bi toliko treniral, ne bi imel tako izjemne kariere. Mogoče pa je bil zato v mladosti včasih komu trn v peti. Danes igra z več potrpežljivosti, kot je v preteklosti. In zato je velika dodana vrednost reprezentanci in na letošnjem in na prejšnjem evropskem prvenstvu."

"Gledam tehnične stvari, večina trenerjev pa gleda s taktičnega vidika"

Foto: Ana Kovač Seveda pa Ninić spremlja številne zvezdnike, da analizira njihovo igro in "secira" njihovo tehniko. Najbolj zanimivi se mu zdijo Luka Dončić, Vasilije Micić, Stephen Curry in Trae Young. Pa sploh še lahko uživa ob ogledu tekme ali zgolj še analizira vsako potezo do podrobnosti? "Zelo dobro vprašanje. Imaš taktičen in tehničen del, obenem pa je še veliko mentalne igre. Ker je narava mojega dela taka, da je vse podrejeno tehnični izvedbi, gledam tehnične stvari, večina trenerjev pa zagotovo gleda bolj s taktičnega vidika. Zelo pa me zanima tudi govorica telesa igralcev, s kakšno energijo imajo, kako se odzovejo na določene položaje." Sam tekme večkrat gleda z zamikom in poišče določene tehnične elemente. "In nato vzamem telefon in posnamem zaslon računalnika oziroma tehničnega elementa v počasnem posnetku. Da lahko seciram stvari in se poglobim v tehnične elemente. Zanima me, zakaj je bil nekdo v nečem neuspešen ali pa, zakaj je nekdo bil uspešen. Z opazovanjem igre dobiš veliko znanja."

Ali mladi košarkarji želijo, da jih nauči košarkarskih trikov Luke Dončića?

Luka Dončić Foto: Vid Ponikvar Pa pride kdaj kakšen od mladih košarkarjev in ga prosi, naj ga nauči kakšne košarkarske veščine enega od zvezdnikov, na primer Dončićeve "step back" trojke? "Redko sem se srečal s tem. Bolj je tako, da jim, če kaj naredimo, jaz povem, kdo to izvaja. Veliko se pogovarjamo. Zame je pomembno, da stvari tudi razumejo. Poskušam jim razložiti, da je vsaka dobra poteza, ko jo seciraš, sestavljena iz več tehničnih elementov. In mi treniramo posamezne tehnične elemente, ki jih potem lahko sestavijo v celotno potezo. Mogoče je bilo več tega, ko sem bil jaz mlajši. Ko smo bili mi mladi, smo gledali vrhunce iz lige NBA in nato šli na igrišče, pa si bil Michael Jordan ali Allen Iverson. Mladi gledajo, a ni tako izrazito, da bi kdo rekel: Jaz bi se pa rad naučil te poteze." Opaža pa, da se zanimanje za košarko z uspehi reprezentance in Dončića v zadnjih letih zelo povečuje.

Pri Dončiću se zdijo poteze tako zelo lahke, a zagotovo ni tako. Gre za ure in ure treninga. "Za primer dajem lončarje. Če bi jaz začel delati vazo, ne bi bilo niti v od vaze. A več kot jih narediš, bolj gladke so linije. Enako je s košarkarsko tehniko. Več ponovitev kot imaš, bolj tekoče, bolj povezano je vse skupaj."

Bil je obseden s košarko, želel je igrati v evroligi ali v NBA

Ko je pri Slovanu začenjal košarkarsko kariero, je sanjal o igranju v evroligi in ligi NBA. Foto: Ana Kovač

Ninić je košarko aktivno igral 20 let. Začel je na Slovanu, najdlje za Bežigradom pri Parkljih, ko so bili pred leti eden od najboljših klubov v mladinskem pogonu. V ligi do 20 let so bili enkrat tudi prvaki. Nekaj sezon je igral tudi v drugi in prvi slovenski ligi. "Jaz sem bil od malega povsem predan košarki. Ali bom igral na najvišji ravni, v evroligi ali v NBA. In sem res delal. Tranzicija v trenerske vode pa se je zgodila zelo spontano, ko sem začel z dvema fantoma delati individualno." Se ni bilo težko sprijazniti, da ni mogoče igrati na najvišji ravni? "Ker sem bil obseden s košarko, sem mislil, da bom težko končal. A je bilo ravno nasprotno. Naravna, lepa tranzicija. Sem pa še vedno v košarki. Imam vsaj možnost dela s fanti najvišje ravni." A si ni nikoli želel, da bi bil trener ekipe, od prvega dne druge kariere so ga zanimali treningi tehnike.

Pet let, da je treniranje košarkarske tehnike spremenil v uspešen posel

Foto: Ana Kovač "Če vložiš čas in energijo in nekaj rad delaš, boš prej ali slej nagrajen," o začetkih svoje trenerske poti pravi sogovornik. "Prvih pet let je bilo zelo težkih, zahtevnih, a sem ohranil ljubezen do tega, kar zdaj delam." Takrat marsikdaj ni imel niti dovolj denarja za poln rezervoar goriva. "Ta posel se je začel nekako odpirati po približno petih letih, zadnjih šest let pa od tega normalno živim. A temelj je ostal isti: strast do košarke, do treninga, da pomagaš igralcem, da napredujejo."