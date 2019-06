Najboljši center evrolige trenira v Sloveniji in hvali Dončića #video

V Kosezah, v telovadnici, kjer sta kariero začela brata Dragić, Tornike Shengelia trenira že tretje poletje. "Vsakič, ko pridem, se naučim nekaj novega in zelo napredujem. In ko vidiš rezultate, se želiš vračati," je Toko, kot ga kličejo, povedal v pogovoru za Planet TV in Sportal.

"Poletni treningi so najpomembnejši. Med sezono raven svoje igre samo vzdržuješ, saj je toliko treningov, tekem in potovanj, da nimaš časa za razvoj individualnih sposobnosti." V Ljubljani se počuti izvrstno. Ko ne trenira, ga lahko srečate v mestu. Obiskal je tudi Bled in Bohinj.

Gruzijec v Sloveniji dela z Urošem Ninićem in tokrat tudi z Žigo Mravljakom (na fotografiji), ki je bil ob koncu pretekle košarkarske sezone pomočnik Jureta Zdovca pri Olimpiji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Raznovrsten igralec

Dela z Urošem Ninićem, ki je sodeloval tudi z Zazo Pachulio in Jako Blažičem, ter tokrat tudi z Žigo Mravljakom, ki je bil ob koncu pretekle košarkarske sezone pomočnik Jureta Zdovca pri Olimpiji. Zanj so pripravili individualni program priprav. "Tornike je res vrhunski igralec. Dejansko ima vse. Od tega, da lahko igra na zunanjih položajih zaradi svoje hitrosti, agilnosti. Tudi njegov nadzor žoge je za njegovo višino zelo dober. Do tega, da je fizično zelo močen, da se tudi odlično znajde v igri pod košem. S tega vidika je res vrhunski igralec."

Želi si lovorike

Za Baskonio igra že pet sezon. Po desetih sušnih letih bi klubu rad pomagal do nove lovorike. "Zelo si želim nekaj osvojiti! Želim lovorike. In mesto Vitoria si to zasluži. Baskonia si to želi." Z Baskonio ima pogodbo do leta 2022. Je kapetan ekipe. "Ko se omeni Baskonio, želim, da se govori tudi o meni. Mislim, da bi rad tam pustil svoj pečat."

"Težko povem kaj novega. Je eden najboljših košarkarjev, kar jih je svet kdaj videl. Na sto let se rodi en takšen igralec," hvali najboljšega novinca zadnje sezone NBA. Foto: Reuters

Lani jim je v finalu španske lige naslov vzel Luka Dončić z Realom. "Težko povem kaj novega. Je eden najboljših košarkarjev, kar jih je svet kdaj videl. Pa prihaja iz Evrope. Na sto let se rodi en takšen igralec. To je v prvi sezoni v NBA dokazal z nagrado za novinca leta. Še marsikaj bo dosegel." Morda se pomerita tudi čez lužo. Shengelia lige NBA še ni odpisal, čeprav pred leti prave priložnosti pri moštvu Brooklyn Nets ni dobil. Leta 2012 je bil 54. izbor na naboru.

