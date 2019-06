Izjemno: Dončić blestečo sezono kronal s priznanjem za novinca leta #video

V noči na torek so v Kaliforniji podelili še zadnja priznanja v tej sezoni lige NBA in tako sezoni postavili piko na i. Kar nekoliko pričakovano je priznanje za novinca leta prejel slovenski košarkar Luka Dončić, ki je tako v finalnem izboru, kamor so ga uvrstili glasovi novinarjev, premagal največjega tekmeca Traeja Younga in Deandreja Aytona. Dvajsetletni Ljubljančan je s priznanjem kronal izjemno prvo sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu in postal šele drugi Evropejec s tovrstnim priznanjem.

"Vem, da naziv novinca leta pomeni veliko, a trenutno se dogaja veliko pomembnejših stvari. Ne želim se pogovarjati o tej nagradi, ne zanima me. Zanimajo me le igre moje ekipe," je konec marca, ko je dosegel že svoj sedmi trojni dvojček, o priznanju novinca leta dejal Luka Dončić. Zdaj je postal šesti košarkar v zgodovini, ki je bil na naboru izbran kot tretji in je sezono končal kot najboljši mladi košarkar. Enak dosežek je s tretjega mesta na naboru uspel tudi legendarnemu Michaelu Jordanu kakor tudi Pauu Gasolu in Grantu Hillu. Zadnji košarkar Dallasa, ki je osvojil nagrado za novinca leta je bil Jason Kidd, ki je priznanje prejel v sezoni 1994/95.

Dončić novinec leta v ligi NBA:

Kot so ameriški mediji napovedali skoraj že celo sezono, je Shaquille O'Neal v Barker Hangarju v Kaliforniji segel v roko slovenskemu košarkarskemu asu in mu podelil prestižno nagrado za novinca leta. Ob vstopu v sezono sta se v borbi za novinca leta merila predvsem Dončić in prvi izbor na naboru Deandre Ayton iz Phoenix Suns, vendar je bil slovenski košarkar iz tekme v tekmo bolj opazen. Že sredi sezone so mu strokovnjaki in ljubitelji te igre že podajali v roke pokal Eddieja Gottlieba – lovorika za najboljšega novinca se imenuje po nekdanjem trenerju Philadelphie. Napovedi so se tako tudi uresničile. Zasluženo.

Dončić je v v svoji prvi sezoni čez lužo naravnost blestel. Na naboru lige NBA so ga kot tretjega izbrali pri Atlanta Hawks, a ga nato zamenjali v Dallas, v Atlanto pa se je preselil Trae Young. In ravno 20-letni Američan je bil na koncu glavni nasprotnik slovenskega košarkarja v boju za najboljšega mladega igralca. Young je slabše začel sezono, v drugem delu pa se je močno približal Dončiću. V drugem delu sezone je Young v povprečju dosegal 25,5 točke in 8,9 podaje na tekmo, a je bil preskromen v začetnem delu sezone.

Sezone finalistov v številkah:

Točke Met iz igre (%) Met za 3 točke (%) Prosti meti (%) Skoki Asistence Ukr. žoge Izg. žoge Blokade Min. na tekmo Št. Tekem Luka Dončić 21,2 42,7 32,7 71,3 7,8 6 1,1 3,4 0,3 32,2 72 Trae Young 19,1 41,8 32,4 82,9 3,7 8,1 0,9 3,8 0,2 30,9 81 Deandre Ayton 16,3 58,5 0,0 74,6 10,3 1,8 0,9 1,8 0,9 30,7 71

Četrti "tujec" in drugi Evropejec

Dončić je po starejšem od bratov Gasol šele drugi Evropejec, ki je osvojil priznanje za novinca leta. Omenjeno lovoriko podeljujejo od sezone 1952/53. Foto: Reuters Slovenski košarkar je postal šele drugi evropski novinec leta v 66-letni zgodovini podeljevanja te nagrade. Laskavo priznanje je za sezono 2001/02 prejel Španec Pau Gasol, ki je takrat v svoji prvi sezoni v ligi NBA blestel v dresu Memphisa. Lani je nagrada novinca leta v ligi NBA pripadla Avstralcu Benu Simmonsu (Philadelphia), ki je v povprečju na tekmo prispeval 15,8 točke, 8,1 skoka in 8,2 asistence. Poleg omenjene trojice je med košarkarji, ki so prejeli nagrado in ne prihajajo iz ZDA, le še Kanadčan Andrew Wiggins, ki je bil za najboljšega novinca razglašen pred štirimi sezonami za predstave v dresu Minnesote.

Novinci leta v zadnjih desetih sezonah:

Sezona Novinec leta (izbor na naboru) Ekipa Povprečje točk Povprečje skokov Povprečje podaj 2018/19 Luka Dončić (3) Dallas Mavericks 21,2 7,8 6,0 2017/18 Ben Simmons (1) Philadelhpia 76ers 15,8 8,1 8,2 2016/17 Malcolm Brogdon (36) Milwaukee Bucks 10,2 2,8 4,2 2015/16 Karl-Anthony Towns (1) Minnesota Timberwolves 18,3 10,4 2,0 2014/15 Andrew Wiggins (1) Minnesota Timberwolves 16,9 4,6 2,1 2013/14 Michael Carter-Williams (11) Philadelphia 76ers 16,7 6,2 6,3 2012/13 Damian Lillard (6) Portland Trail Blazers 19,0 3,1 6,5 2011/12 Kyrie Irving (1) Cleveland Cavaliers 18,5 3,7 5,4 2010/11 Blake Griffin (1) Los Angeles Clippers 22,5 12,1 3,8 2009/10 Tyreke Evans (4) Sacramento Kings 20,1 5,3 5,8

Podiral rekord za rekordom

Dončić je bil v boju za laskavo priznanje skoraj nedotakljiv. Nenehno je polnil svoje statistične stolpce. V povprečju je dosegal 21,2 točke na tekmo, 7,8 skoka, šest podaj, 1,1 ukradene žoge v nekaj več kot 32 minutah na tekmo. Edini novinec v ligi NBA, ki je v presegal povprečje 20 točk, sedmih skokov in šestih podaj, je bil Oscar Robertson davnega leta 1961.

Dončić se je v tej sezoni izkazal z osmimi trojnimi dvojčki, kar ga uvršča na tretje mesto med vsemi novinci leta. Pred njim sta le že omenjeni Robertson, ki jih je v prvem letu igranju dosegel kar 26, in lanski dobitnik priznanja za novinca leta Simmons (12). Da je dosežek slovenskega košarkarja res zavidljiv priča tudi podatek, da je bil 20-letnik eden izmed le štirih košarkarjev v ligi v tej sezoni, ki je presegel omenjeno povprečje točk, skokov in podaj. Enak podvig je v tej sezoni uspel le še LeBronu Jamesu, Nikoli Jokiću in Russlu Westbrooku.

Slovenski košarkar je že v svoji prvi sezoni močno opozoril nase. Foto: Reuters

Konec januarja je postal tudi prvi najstnik v ligi NBA z dvema doseženima trojnima dvojčkoma. Svoj strelski rekord, 35 točk, je dosegel 27. januarja proti prvakom iz Toronta, dosežek pa je izenačil le tri dni pozneje proti Clevelandu. Na tekmi proti New Orleansu konec preteklega kolesarskega leta je kot najmlajši košarkar in edini najstnik v ligi NBA v zgodovini dosegel sedem trojk na eni tekmi.

Rekordni dosežki Luke Dončića v prvi sezoni v ligi NBA: 39:55 minut, 35 točk, sedem trojk, 16 skokov, 12 podaj, 4 ukradene žoge, 2 blokadi.

Brez konkurence vso sezono

Zlati slovenski košarkar je bil nepremagljiv tudi po naslovih novinca meseca. Na zahodu je pobral vseh pet nagrad za novinca meseca, medtem ko je Dončićev najbližji zasledovalec pobral štiri laskave nagrade. Nazadnje je s konkurenco mesec za mesecem pometel košarkar Minnesote Karl-Anthony Towns v sezoni 2015/16. Dončić je postal tudi prvi košarkar Dallasa s tovrstnim dosežkom. Le Jayu Vincentu je nagrado uspelo osvojiti več kot enkrat, v sezoni 1981/1982, ko je nagrado za novinca meseca prejel dvakrat.

Od leta 2001 ime novinca meseca razglasijo v vzhodni in zahodni konferenci, pred tem pa so izbirali najboljšega novinca med vsemi klubi. V tej sezoni je na vzhodu Young trikrat postal najboljši, enkrat pa je to uspelo Kevinu Knoxu iz New York Knicks. Dončić je tako prišel v družbo LeBrona Jamesa, Carmela Anthonyja, Chrisa Paula, Blaka Griffina, Damiana Lillarda in že omenjenega Townsa, ki so bili v preteklih letih najboljši vso sezono.

Pobral je vseh pet lovorik za novinca meseca. Konec maja je bil uvrščen tudi v najboljšo peterko novincev. Družbo so mu delali Trae Young, Deandre Ayton, Jaren Jackson Jr. in Marvin Bagley III. Foto: Reuters

Dončić je v letošnji sezoni poskrbel za številne nore trenutke, a prevladala je njegova konstantnost. S svojo neustrašnostjo in sproščenostjo ni pustil hladnih tudi največjih dvomljivcev. Z mladostjo in uživanjem v igri ni navdušil le navijačev Dallasa, temveč košarkarske navdušence po vsem svetu. V glasovanju za tekmo All-Star je prejel več kot štiri milijone glasov, s čimer se je uvrstil na tretje mesto v glasovanju, a je na koncu ostal brez mesta na tekmi vseh zvezd. Glede na uspehe in rekordne predstave v svoji prvi sezoni bo Dončić mesto med največjimi zvezdami dobil že kaj kmalu.

