Grški orjak v solzah postal MVP sezone #video

V noči na torek so v ligi NBA podelili nagrade za preteklo sezono. Slovensko javnost je s priznanjem za novinca leta najbolj navdušil Luka Dončić, a je bilo v zvezdniškem večeru v Kaliforniji podeljeno še ogromno drugih nagrad. Najboljši igralec sezone je postal košarkar Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, ki je v čustvenem nagovoru občinstvu zajokal. Za najboljšega trenerja je bil proglašen Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks), Larry Bird in Magic Johnson pa sta prejela posebno nagrado za življenjsko delo v ligi NBA.

V ligi NBA so podelili največje nagrade v sezoni. V najpomembnejši kategoriji za najkoristnejšega igralca sezone je pričakovano slavil grški košarkar Giannis Antetokounmpo, ki je v tej sezoni blestel v dresu Milwaukee Bucks. V povprečju je na tekmo v statistiko zabeležil 27,7 točke, 12,5 skoka, 5,9 podaje, 1,3 ukradene žoge in 1,5 blokade. 211 centimetrov visoki košarkar je v finalnem izboru ugnal Paula Georga (Oklahoma City Thunder) in lanskega MVP-ja sezone Jamesa Hardna (Houston Rockets).

Zvezdnik Milwaukeeja je bil ob prejemu nagrade izjemno čustven. "Rad bi se zahvalil moštvu, soigralcem, trenerju. Potrebna je več kot ena oseba, da zmagaš kar 60 tekem. Žal mi je, da danes z mano ni očeta. Dve leti nazaj sem imel jasen cilj – postati najboljši igralec v ligi. Vsak trenutek na igrišču sem mislil na očeta in to mi je dajalo dodatno motivacijo, da sem igral še bolje. Rad bi se zahvalil mojim čudovitim bratom, mami, rad vas imam," je v solzah povedal 24-letni grški košarkar, ki se je moral od očeta Charlesa zaradi infarkta za vedno posloviti pred slabima dvema letoma.

Čustven govor grškega košarkarja:

NBA’s Most Valuable Player of the year Giannis Antetokounmpo made an emotional acceptance speech as he dedicates his outstanding award to his late father Charles 🙏 Bravo Giannis 👏🏻👏🏻👏🏻❤❤❤

Video: SnappyTV @Giannis_An34

Antetokounmpo je po Kareemu Abdulu Jabbarju, ki je MVP priznanje prejel trikrat, šele drugi košarkar Milwaukeeja, ki bo v vitrino pospravil lovoriko za najkoristnejšega igralca. Grk je s 24 leti tretji najmlajši košarkar v zadnjih štirih desetletjih, ki je prejel nagrado za MVP-ja sezone. Mlajša prejemnika priznanja v zadnjih 40 letih sta bila le Derrick Rose, ki je nagrado dobil leta 2011 pri 22 letih in 191 dneh in LeBron James, ki je leta 2009 nagrado prvič osvojil pri prav tako 24 letih.

Williams in Gobert drugič zapored, Budenholzer najboljši trener

Lou Williams (LA Clippers) je v kategoriji za najboljšega šestega oziroma rezervnega igralca ugnal Montrezla Harrella (LA Clippers) in Domantasa Sabonisa (Inidana Pacers). Za 32-letnega Američana je to že tretje enako priznanje in drugo zaporedno. Drugič zapored se je nagrade razveselil tudi Rudy Gobert, ki je še drugo leto zapored prejel nagrado za najboljšega obrambnega košarkarja lige NBA. Pascal Siakam je za dobre predstave v dresu prvakov iz Toronta dobil priznanje za igralca, ki je v sezoni najbolj napredoval.

Mike Budenholzer je prejel nagrado za najboljšega trenerja sezone. Foto: Reuters

"Tolažilno" nagrado za poraz v konferenčnem finalu vzhoda je prejel trener Milwaukeeja in MVP-ja sezone Mike Budenholzer, ki je z Bucksi v rednem delu sezone nanizal 60 zmag, s čimer je bil Milwaukee najboljša ekipa rednega dela. Posebni nagradi Twyman-Stokes za nesebično igro in pripadnost ekipi ter nagrado za košarkarja z najbolj športnim vedenjem je prejel igralec Memphisa Mike Conley, Bradley Beal (Washington Wizards) pa je dobil priznanje za za družbenokoristno delo in pomoč.

Posebno priznanje Birdu in Johnsonu

Nekdanja superzvezdnika lige NBA Larry Bird in Earvin Magic Johnson sta prejela življenjsko nagrado za dosežke v najmočnejši profesionalni ligi na svetu. Lani jo je prejel Oscar Robertson, predlanskim pa Bill Russell. Ameriški košarkarski legendi sta nagrado prejela iz rok igralca Samuela L. Jacksona.

"Hvaležen sem ti, da sva drug drugega z dobrimi predstavami motivirala za še boljše predstave. Vsak dan sem gledal tvojo statistiko, tvoje trojne dvojčke in si želel biti tam, kjer si ti. Hvala ti in upam, da sem bil tudi jaz dobra motivacija zate," se je Johnson zahvalil Birdu. "Navdušen sem nad predstavami košarkarjev, ki trenutno igrajo v NBA in ne bi mogel biti bolj ponosen nanje, na vas. Igra je na dobrem nivoju. Mladim košarkarjem vedno pravim, pustite igro takšno kot je in služila bo še mnogim generacijam," pa je v zahvalnem govoru med drugim dejal nekdanji zvezdnik Bostona.

"Thank you for pushing me."



Larry Bird and Magic Johnson reflect on their rivalry and friendship as they receive the 2019 Lifetime Achievement Award! #NBAAwards pic.twitter.com/OYdE1JPlZQ — NBA TV (@NBATV) June 25, 2019

Kdo so dobitniki nagrad lige NBA 2019:

Najkoristnejši (MVP) igralec sezone: Giannis Antetokounmpo, Grčija (Milwaukee Bucks)

Paul George, ZDA (Oklahoma City Thunder)

James Harden, ZDA (Houston Rockets) Najboljši novinec sezone: Deandre Ayton, ZDA (Phoenix Suns)

Luka Dončić, Slovenija (Dallas Mavericks)

Trae Young, ZDA (Atlanta Hawks) Najboljši obrambni igralec sezone: Giannis Antetokounmpo, Grčija (Milwaukee Bucks)

Paul George, ZDA (Oklahoma City Thunder)

Rudy Gobert, Francija (Utah Jazz) Najboljši šesti igralec sezone: Montrezl Harrell, ZDA (Los Angeles Clippers)

Domantas Sabonis, Litva (Indiana Pacers)

Lou Williams, ZDA (Los Angeles Clippers) Igralec, ki je najbolj napredoval: De'Aaron Fox, ZDA (Sacramento Kings)

D'Angelo Russell, ZDA (Brooklyn Nets)

Pascal Siakam, Kamerun (Toronto Raptors) Najboljši trener sezone: Mike Budenholzer, ZDA (Milwaukee Bucks)

Michael Malone, ZDA (Denver Nuggets)

Doc Rivers, ZDA (Los Angeles Clippers) Nagrada Twyman-Stokes za nesebično igro in pripadnost ekipi: Steven Adams, Nova Zelandija (Oklahoma City Thunder)

Mike Conley, ZDA (Memphis Grizzlies)

Jared Dudley, ZDA (Brooklyn Nets)

Channing Frye, ZDA (Cleveland Cavaliers)

Rudy Gay, ZDA (San Antonio Spurs)

Udonis Haslem, ZDA (Miami Heat)

Andre Iguodala, ZDA (Golden State Warriors)

Kyle Korver, ZDA (Utah Jazz)

Khris Middleton, ZDA (Milwaukee Bucks)

JJ Redick, ZDA (Philadelphia 76ers)

Garrett Temple, ZDA (Los Angeles Clippers)

Thaddeus Young, ZDA (Indiana Pacers) Nagrada za družbenokoristno delo in pomoč: Jarrett Allen, ZDA (Brooklyn Nets)

Bradley Beal, ZDA (Washington Wizards)

Mike Conley Jr., ZDA (Memphis Grizzlies)

Tobias Harris, ZDA (Philadelphia 76ers)

LeBron James, ZDA (Los Angeles Lakers)

Damian Lillard, ZDA (Portland Trail Blazers)

Khris Middleton, ZDA (Milwaukee Bucks)

Donovan Mitchell, ZDA (Utah Jazz)

Dwight Powell, Kanada (Dallas Mavericks)

Pascal Siakam, Kamerun (Toronto Raptors) Nagrada za košarkarja z najbolj športnim vedenjem: Steven Adams, Nova Zelandija (Oklahoma City Thunder)

Harrison Barnes, ZDA (Sacramento Kings)

Mike Conley Jr., ZDA (Memphis Grizzlies)

Al Horford, Dominikanska republika (Boston Celtics)

Khris Middleton, ZDA (Milwaukee Bucks)

Kemba Walker, ZDA (Charlotte Hornets) Najboljša predstava sezone: Derrick Rose (Minnesota Timberwolves) - strelski rekord 50 točk proti Utah Jazz

