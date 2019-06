Norija v NBA: zvezdnik Bostona v New York, Thompson ostaja pri podprvakih?

Napetost se stopnjuje

V ligi NBA se pred novo sezono obetajo zanimive in številne spremembe v zasedbah ekip v najboljši košarkarski ligi na svetu. Že zdaj je znano, da bo zvezdnik številka ena Bostona, Kyrie Irving zapustil Celtics. Najglasnejše so govorice, da bo Američan športno pot nadaljeval pri Brroklynu, podpisal pa naj bi štiriletno pogodbo v vrednosti 124 milijonov evrov.

Kljub temu, da so se po koncu prejšnje sezone začele pojavljati govorice, da bo ostrostrelec Klay Thompson zapustil Golden State Warrios, bo kot vse kaže ostal pri aktualnih NBA podprvakih. Ameriški košarkar bo v kratkem postal prost igralec, z Golden Statom pa naj bi nato podpisal novo petletno pogodbo v višini okoli 166 milijonov evrov in pol. Thompson je na šesti tekmi finala lige NBA utrpel hudo poškodbo. Igrišče je zapustil s strganimi križnimi vezmi v kolenu, zato je pričakovati, da bo odsoten tudi večino naslednje sezone.

Med tistimi, ki še ne vedo, kje bodo igrali v prihodnji sezoni je tudi Jimmy Butler. Med novimi domovanji za zdaj še košarkarja Philadelphie se največ omenja Houston in Miami. Ameriški košarkar se bo v prihodnjih dneh dobil z lastniki tako Miamija kot Houstona, nato pa se bo odločil, kje bo nadaljeval kariero.

Črnogorski košarkar ostaja na Floridi

Prost igralec bo jutri postal tudi črnogorski center in košarkar Orlanda Nikola Vučević. 213 centimetrov visoki košarkar je v tej sezoni blestel v dresu Orlanda, v povprečju je dosegel skoraj 21 točk na tekmo, igral je tudi na tekmi All-Star, ekipi pa je prvič po letu 2012 pomagal tudi k uvrstitvi v končnico. Za črnogorskim košarkarjem vlada veliko zanimanje, najresneje naj bi lovke po uslugah Vučevića stegovali moštvi Bostona in Los Angeles Lakers. A Vučević se je po poročanju ameriških medijev že odločil in bo kariero nadaljeval na Floridi. Podpisal naj bi štiriletno pogodbo, za katero bo prejel skoraj 88 milijonov evrov.

MVP ostaja pri prvakih

Hrvaški košarkar Marjan Čakarun, najkoristnejši košarkar rednega dela in finalnega niza slovenskega državnega prvenstva, ter MVP finalnega turnirja pokala Spar, je s Sixt Primorsko podaljšal sodelovanje še za dve sezoni. "Izredno sem vesel, da bom tudi tretjo zaporedno sezono član kluba, ki je iz leta v leto boljši v vseh pogledih. Nestrpno že pričakujem nastope v prvi ligi Aba. Želim si, da tudi v prihodnje nadaljujemo z uspešnimi nastopi v vseh tekmovanjih," je po podpisu nove pogodbe dejal Čakarun, ki se trenutno mudi na pripravah hrvaške reprezentance, s katero bo v juliju najprej nastopal na poletni Ligi NBA v Las Vegasu, nato pa se z njo udeležil še dveh turnirjev na Kitajskem.

Naš tiger Marjan Čakarun je prejel vpoklic na priprave hrvaške članske reprezentance, s katero julija nastopal na poletni ligi NBA ter na tradicionalnem Stankovičevem pokalu na Kitajskem.

Pred 29-letnim Zadrčanom je sodelovanje s tigri že podaljšal Marko Jagodić-Kuridža, sicer najkoristnejši košarkar superpokala Slovenije ter rednega dela in finala lige Aba 2. Koprski klub sta okrepila še slovenski reprezentant Žiga Dimec in Američan Stephen Holt.

Šamanić k San Antoniu

Petrol Olimpija in San Antonio Spurs sta prišla do dogovora, po katerem je mladi hrvaški košarkar, Luka Šamanić, zapustil ljubljanski klub in bo kariero nadaljeval v Ligi NBA. Minuli teden so Šamanića na naboru Lige NBA kot 19. po vrsti izbrali San Antonio Spurs, moštvo iz Teksasa pa je z ljubljanskim klubom doseglo dogovor o prestopu Šamanića k petkratnim prvakom severnoameriške lige. Po prvi polfinalni tekmi Olimpije in Helios Suns je Šamanić odpotoval v Chicago na prikaz talentov pred naborom Lige NBA, v Ljubljano pa se ni več vrnil.

"V Ljubljani sem se imel odlično. Odigral sem veliko število tekem in veliko sem se naučil, tako od soigralcev, kot tudi od trenerjev. Imeli smo neuspešno sezono, a zagotovo smo se vsi veliko naučili iz nje. K sreči smo v končnici slovenskega državnega prvenstva zaigrali kot eno in iz celotne sezone izvlekli največ, kar smo lahko. Žal mi je, da nisem zaigral v finalu državnega prvenstva s Sixt Primorsko in tudi na ta način pomagal soigralcem. Vsem v Ljubljani želim vso srečo v prihodnje, veliko sreče pa želim tudi novo nastajajočemu klubu KK Cedevita Olimpija Ljubljana," je ob slovesu povedal hrvaški košarkar, ki je v pretekli sezoni zaigral na 49 tekmah v treh tekmovanjih.

Macura novi član Mege

Mladi slovenski košarkar Jurij Macura bo v naslednji sezoni kot posojen košarkar igral v Srbiji za Mega Bemax. 19-letni center je leta 2014 prestopil v drugo ekipo Baskonie, za katero je v pretekli sezoni v povprečju prispeval 6,3 točke in 4,9 skoka na tekmo. Macura je bil na lanskem evropskem prvenstvu do 20 let divizije B ob srebrni kolajni slovenske reprezentance uvrščen v idealno peterko prvenstva. Po Nikoli Tanaskoviću je Macura druga okrepitev srbskega kluba, ki je v pretekli sezoni v ABA ligi zasedel peto mesto.

Nov začetek pri Zvezdi

Aktualni prvak ABA lige Crvena Zvezda je svoje vrste okrepil z Američanom Derrickom Brownom. 31-letni košarkar je prejšnjo sezono izpustil, pred tem pa je igral za finaliste letošnjega zaključnega turnirja četverice v evroligi, Anadolu Efes. Izbran je bil tudi na All-Star tekmo turškega prvenstva, 19 tekem je odigral tudi v evroligi, kjer se bo v prihodnji sezoni lahko znova preizkusil. Tokrat v dresu beograjskega kluba, s katerim je sklenil enoletno pogodbo.

Iskusni Amerikanac i bivši član Anadolu EFES-a Derik Braun novo je pojačanje KK Crvena zvezda mts za koju će nastupati u sezoni 2019-2020!

Detaljnije: https://t.co/GkrwbgVu9x



Welcome Derrick! ✍🏼🔴⚪️#kkcz #Zvezdas #WeAreTheTeam pic.twitter.com/xNB5LDMGE3 — KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) June 27, 2019

Durant zavrnil "players option"

Kevin Durant, ki bo zaradi okrevanja po poškodbi ahilove tetive verjetno izpustil vso naslednjo sezono, še ni odločen, kje bo nadaljeval svojo kariero. Ameriški zvezdnik naj bi zavrnil tako imenovano players option (igralčeva izbira, op. p.). Če bi jo sprejel, bi v dresu Golden Stata zaslužil največ 27,5 milijona evrov. Tako še ni znano, ali bo Durant tudi v prihodnji sezoni član Warriors. Po poročanju ameriških medijev so vse glasnejše govorice, da bo 30-letni košarkar kariero nadaljeval v enem izmed newyorških klubov, prednost pa naj bi dal Brooklyn Nets.

Američan iz Kazahstana v Slovenijo

Slovenski košarkarski prvaki so predstavili novinca. Dres Sixt Primorske bo v prihodnjih dveh sezonah z možnostjo podaljšanja pogodbe nosil Američan Stephen Holt. Branilec, ki je star 27 let in visok 193 centimetrov, je še druga okrepitev košarkarskega prvoligaša z Obale po slovenskem reprezentantu Žigi Dimcu.

Holt se je nazadnje dokazoval v Kazahstanu, kjer je Astani pomagal do dvojne krone. V regionalni ligi VTB, v kateri nastopajo še najboljši klubi iz Rusije, Belorusije, Estonije, Latvije in Poljske, je v povprečju dosegal 11,3 točke, prispeval pa tudi tri skoke, 2,2 podaje in 1,3 pridobljene žoge.

Koprčani so v minuli sezoni osvojil vsa štiri tekmovanja, v katerih so nastopili, slovenski superpokal, pokal, regionalno ligo ABA 2 in državno prvenstvo. V četrtem letu delovanja Primorce čakajo novi veliki izzivi, saj se bodo premierno predstavili med regionalno elito v prvi ligi ABA ter na njenem superpokalu.

Ramljak v Novem mestu

Prvo okrepitev za prihajajočo sezono je v svoje vrste pripeljala novomeška Krka. Pod koši v dvorani Leona Štuklja bo zaigral Ivan Ramljak. Igralec, ki ima tako bosansko kot hrvaško državljanstvo, je v preteklih dveh sezonah igral za Cedevito. V ligi ABA je bil v pretekli sezoni izbran tudi za igralca tedna, pred dvema letoma pa je s Hrvaško nastopal na evropskem prvenstvu, kjer je Slovenija osvojila zlato medaljo.

Helios začel s sestavo ekipe

V Domžalah so začeli s sestavo moštva za novo sezono, dres Heliosa pa bo po novem nosil tudi Davor Konjević, 28-letni hrvaški košarkar, ki je nazadnje igral za Šentjur. 198 cm visok krilni košarkar je v lanski sezoni igral za Šentjur, s povprečjem 20 točk, osmih skokov, 3,5 podaje ter z indeksom 22,4 na tekmo, pa je bil eden izmed glavnih igralcev rednega dela državnega prvenstva. "Trener Jakara in vodstvo kluba so pokazali veliko željo, da me pripeljejo v Domžale, kar je ob visokih ambicijah kluba v vseh tekmovanjih tudi odločilno vplivalo na mojo odločitev. Pričakujem odlično sezono, tako ekipno kot svojo osebno, v kateri želimo s čim manj poškodbami doseči zastavljene cilje," je ob podpisu pogodbe povedal Hrvat.

Prva okrepitev Sunsov za novo sezono je 28-letni krilni košarkar Davor Konjević (1990, 198 cm). Lani je bil v dresu @KK_Sentjur statistično eden najboljših posameznikov v @liganovakbm.



Več na https://t.co/ZGFT0VjHIE. #mismohelios #brezvasninas pic.twitter.com/K0S9wxbnd4 — Helios Suns Domžale (@HeliosSuns) June 24, 2019

Argiris Pedoulakis se vrača na klop grških prvakov.

Potem ko je pretekli teden Izkušeni ameriški košarkarski trener Rick Pitino iz domovine sporočil, da se po poletju ne bo vrnil v Atene, kjer je v nedavno končani sezoni Panathinaikos popeljal do dvojne grške krone, so zdaj pri grškemu klubu zanj že našli zamenjavo. Na trenerski stolček grških prvakov se bo usedel Argiris Pedoulakis. Za 55-letnega trenerja Panathinaikosa bo to že tretji mandat na klopi Grkov, saj je ekipo že treniral v sezonah 2012-2014 in leta 2016. V pretekli sezoni je treniral atenski Peristeri, ki ga je povedel do polfinala grškega prvenstva. S Panathinaikosom naj bi podpisal enoletno pogodbo z možnostjo enoletnega podaljšanja.

Izraelski prvak krepi ekipo

Maccabi Fox Tel-Aviv je pretekli teden podaljšal pogodbo z ameriškim centrom Tarikom Blackom, z njim pa bo v prihodnji sezoni zaigral tudi 28-letni ameriški branilec Nate Wolters. Američan je v pretekli sezoni branil barve Žalgirisa, za katerega je v evroligi v povprečju dosegel 11,2 točke. Litovski ekipi je močno pripomogel k uvrstitvi v četrtfinale najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, hkrati pa se je v domačem prvenstvu veselil naslova najboljših.