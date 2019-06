Spremenjeni Dragić: Še vedno sem Gogi iz Kosez, toda …

Umirjen, osredotočen in z jasnim ciljem. Kot vedno. A vendarle - drugačen. Spremenjen. Kot nekdo, ki je uresničil vse otroške sanje, a je vendarle pripravljen storiti še kakšen korak. Goran Dragić o tem, da je pripravljen sprejeti novo vlogo in predstaviti drugačen slog košarke, a tudi o tem, da bi prostor pod medijskimi žarometi raje prepustil komu drugemu.

Ko je pred dnevi v košarkarskih krogih zaokrožila vest o tem, da je Goran Dragić izkoristil pogodbeni člen in se odločil za dodatno sezono v dresu Miamija, večjega presenečenja ni bilo. Pa ne zaradi dobrih 19 milijonov ameriških dolarjev, kolikor mu bo še pred neusmiljenim davčnim kleščenjem navrglo dodatno leto med Heat. Bolj zaradi dejstva, da je za 33-letnim Ljubljančanom, resda zaradi opravičljivega razloga – poškodbe, ena slabših sezon, zaradi česar bi bilo tudi njegovo pogajalsko izhodišče precej slabše. Tudi sam priznava, da dileme ni čutil.

"Selitev? Nikoli ne veš?"

No, pa tudi s tople Floride se mu z družino ni mudilo v tuje kraje. Čeprav … "Nikoli ne veš," na morebitno selitev, ki bi bila plod kupčkanja med klubi, na katere igralec nima vpliva, odgovarja Gogi. "Nisem Kobe Bryant, ki je imel takšno moč, da ga klub proti njegovi volji ni mogel poslati drugam. S tem se ne želim obremenjevati. Ta misel je bolj moteča za družino. Sam pa sem se sprijaznil, da je to pač del tega posla. Jutri te lahko pokličejo in rečejo: 'Odhajaš'. Nato si že na letalu in na zdravniškem pregledu, drugi pa poskrbijo za selitev tvoj stvari. Dobra stvar pa je, da ti liga zagotavlja pogodbo," pripoveduje izkušeni slovenski legionar v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Še štiri sezone v ligi NBA?

Dragićev načrt je jasen. V prihajajočih tednih se želi telesno in mentalno kar se da dobro pripraviti na novo sezono, v njej pa dokazati, da se še vedno lahko več kot uspešno kosa z mlajšimi tekmeci in vihti napadalno taktirko svoje ekipe. Za osebno zadovoljstvo ter samo potrditev in kajpak tudi novo pogodbo. Koliko časa še? "Še kakšne štiri 'sezonice'. Morda," z rameni skomigne nekdanji član Houstona in Phoenixa, ki se zaveda, da je dolžina kariere v veliki meri odvisna od telesne pripravljenosti ter konkurenčnosti. "In volje. Dokler bom užival, bom igral," dodaja.

Čeprav sta od njegove zadnje tekme v dodobra skrajšani sezoni minila že debela dva meseca, z družino pa se že lep čas zadržuje v domači Ljubljani, ne skriva, kako prav mu je prišel oddih. Zaradi zdravstvenih težav in mukotrpnega vračanja po poškodbi, ko je sicer stisnil zobe, a je večinoma igral pod želeno ravnjo, priznava, da je le stežka pričakoval poletni oddih. "Želim preživeti več časa z družino in prijatelji. Tudi po psihološki plati bi se znova rad dvignil. Vseeno še zdaleč ne pozabljam na košarko. Prav nasprotno, pridno treniram," pravi častni kapetan slovenske reprezentance, ki bo v Evropi vztrajal še kakšen mesec.

ZDA? Vedno Slovenija!

Letos ga je sicer ob prihodu domov pričakala podaljšana mokra pomlad. Večni april. Za družino, vajeno sončne Floride, kar precejšen šok. "V ZDA se skoraj celo leto kopajo v morju. Nato pa tri tedne slovenskega dežja. No, a tukaj so stari starši, ki jih med letom redko vidijo. To otroka potrebujeta. Kot tudi midva z ženo svoje prijatelje," pripoveduje z nasmehom in brez obotavljanja doda, da dileme o tem, kje se bolj počuti, ni. "Zakaj odhajam v ZDA? Ker imam tam službo. Kultura in življenje? To imam tukaj. V Sloveniji sem imel lepo otroštvo. Ne bi ga menjal. Vse, od iger do tistega prvega stika s košarko, ko sem na treningu Ilirije spoznal Radoslava Nesterovića," pravi.

"Če bom zdrav …"

Dolgčas mu ni. Ne le zaradi vseh obveznosti in časa, ki ga želi vrniti družini. Tudi zaradi priprav. "Zdaj delam predvsem na fizični moči. Okrepiti moram koleno, kvadriceps, zadnjo stegensko mišico in zadnjico. Želim biti bolj stabilen. Sledi ustaljen ritem, predvsem delo z žogo. Če bom zdrav, bom storil vse, da se vrnem na svoja stara pota," umirjeno in zrelo pripoveduje Dragić, primerna nadgradnja tistega koseškega mladeniča, ki se je pred enajstimi leti z velikimi očmi in trdno odločenostjo, da se dokaže tudi v ligi NBA, prvič podal v Združene države Amerike.

Janković: Gogi, pridi v Olimpijo

Nova sezona, novi Dragić

Zrelost, ki jo izkazuje tudi v svojih odgovorih, pa ni edina sprememba v njegovem košarkarskem življenju. Ker ni več zaletavi "zmajček", prepričan o tem, da bo lahko premikal gore, se ob poslušanju svojega telesa vendarle pripravlja na drugačno košarko. Veteransko? "Telo ne zdrži več. Noge ne ubogajo več tako, kot so včasih. Tudi hitrost popušča. Prisiljen sem spreminjati svoj slog igre, da bi se lahko obdržal v svetu košarke," pripoveduje 191 cm visoki branilec, ki je sicer v zadnjih letih izpilil met, a se svojim značilnim prodorom, ki jih zaključuje s polaganji ali pa bliskovitimi podajami na zunanje položaje, vendarle ne bo kar tako odpovedal.

"V glavi še vedno najboljši"

Dobro pa se zaveda, da ga utegne v prihodnjih sezonah čakati manjši odmerek minut na parketu. "Počakajmo, kaj bo pokazala sezona, v kakšen stanju bo telo. V košarki pa preprosto moraš biti pripravljen na vse. Veste, pri vsem skupaj je najtežji del ego. Zakaj? Moja glava še vedno razmišlja o tem, da sem najboljši. Da lahko igram najbolje. A na koncu je pač treba popustiti nogo na stopalki za plin, stopiti korak nazaj in začeti na košarko gledati z druge plati," se (ne)hote na vlogo veterana na parketu in garderobi pripravlja Dragić.

Postopno umikanje iz medijskega sveta

Čeprav velja za prijetnega sogovornika, ki se rad poglobi v pogovore, pri tem izkazuje svoje vrednote in z besedami ponudi neprimerno več kot, recimo, skorajšnji novinec leta Luka Dončić, pa Gogi ne skriva, da mu vse bolj diši tudi postopno umikanje iz javnega sveta. "Še vedno sem Gogi iz Kosez. Želim biti odprt. A včasih je težko. Zaradi moje vloge želi marsikdo stopiti z menoj v stik. Prideš do točke, ko je povpraševanja preprosto preveč. Takrat je pomembno, da zaščitiš svojo družino in sebe. Rad bi se manj pojavljal v medijih, želim biti bolj družinski človek. Ni mi več do snemanj in dolgih intervjujev," je karte na mizo položil eden najbolj uspešnih slovenskih košarkarjev vseh časov.

Dončića je že okronal za novinca leta

Seveda, nismo mogli mimo aktualnega dogajanja. Toronto prvak, Kawhi Leonard MVP finala. Zasluženo? "Vsekakor. Čeprav velja dodati, da bi se finalna serija odvijala drugače, če se Golden State na bi znašel v primežu poškodb. Poškodbe so presodile," pravi. Presodil pa je tudi sam. O tem, kdo bi moral postati najkoristnejši igralec sezone. "Giannis Antetokounmpo," se glasi njegov odgovor. Novinec leta pa … "Trae Young," odgovarja Gogi in še pred sogovornikovim nasmehom doda: "Šala. Seveda, Luka Dončić. O tem ne bodo niti razpravljali. Ta pokal že ima v vitrini."