Proslavo v Torontu očrnil strelski incident, navijači skandirali Leonardu #video

Košarkarji Toronto Raptors so v ponedeljek na ulicah kanadskega velemesta proslavili zgodovinski uspeh, prvi naslov v ligi NBA. Na proslavi se je zbralo več kot dva milijona ljudi, novopečeni prvaki pa so si dali duška na slavnostnem odru. Med proslavo se je zgodil tudi strelski incident, v katerem so jo skupili štirje navijači, a so na srečo vsi zunaj smrtne nevarnosti.

Zgodovinski uspeh Toronta, prvega prvaka lige NBA, ki ne prihaja iz ZDA, je na ulicah Toronta proslavilo ogromno ljudi. Zbralo se jih je več kot dva milijona. Košarkarskim junakom, ki so se odpravili na slavnostno povorko v petih dvonadstropnih avtobusih, so pripravili nepozaben sprejem.

I’m on the roof of city hall and something is happening. People are running including what looks to be cops and security pic.twitter.com/FEbhw88OqI — Jennifer Pagliaro (@jpags) June 17, 2019

Na enem izmed avtobusov jim je delal družbo tudi strastni navijač, znani kanadski glasbenik Drake, nato pa so se košarkarji, opremljeni s cigarami in šampanjcem, odpravili proti slavnostnemu odru, kjer je sledila osrednja slovesnost.

Navijači skandirali Leonardu: Še eno sezono

Kje bo Kawhi Leonard nadaljeval kariero? Foto: Reuters Največji aplavz je prejel najboljši igralec Kawhi Leonard, ki je navdušeno množico ljubiteljev košarke dodatno razvnel z oponašanjem svojega zdaj že znamenitega smeha. Leonard, ki je prejel nagrado MVP za najboljšega igralca finala lige NBA, bo konec meseca postal prosti igralec. Navijači Toronta si želijo, da bi ostal v Kanadi pri branilcih naslova, po drugi strani pa je vse več govoric, da ga srce vleče v rojstno mesto, kjer se zanj resno zanima moštvo Los Angeles Clippers.

''Noro. Vsi so na ulicah. Je danes sploh kdo na delovnem mestu? Ali pa so jim nadrejeni omogočili nekaj prostih ur. Izjemno,'' je dejal prvi zvezdnik Toronta ob pogledu na zbrano množico, ki želi spremljati mojstrovine Leonarda na parketu tudi v prihodnji sezoni. ''Še eno sezono,'' so večkrat skandirali in s tem skušali prepričati najboljšega strelca, da bi ostal zvest kanadskemu klubu.

''Rad bi se vam zahvalil za izjemno dobrodošlico. Da ste me sprejeli s tako odprtimi rokami. Postal sem del ekipe, ki mi je omogočila, da sem lahko na parketu pokazal tisto, kar znam. Trener Nick Nurse mi je to dovolil, zdaj pa smo prvaki. Uživajmo v teh trenutkih,'' je sporočil navijačem, nato pa oponašal svoj znameniti smeh, ki je med sezono postal spletna uspešnica, in spravil soigralce v smeh.

Strelski incident očrnil slavnostni dogodek

Dogodek žal ni postregel le s prijetnimi novicami. Očrnili so ga streli, ki so v popoldanskih urah odjeknili na trgu Nathana Phillipsa v središču Toronta in poskrbeli za paniko. V strelskem incidentu so jo skupili štirje navijači. Dva izmed štirih sta huje ranjena, na srečo pa so vsi zunaj smrtne nevarnosti. Policija v Torontu je odvzela prostost trem osumljencem.

"Ne bomo dovolili, da bi to nasilno dejanje pokvarilo duh današnje parade," je na družbenem omrežju zapisal kanadski predsednik vlade Justin Trudeau, ki se je udeležil slovesnosti v Torontu in vsem poškodovanim zaželel čim hitrejše okrevanje, kanadski policiji pa čestital za hiter odziv. Razočaranja nad strelskim incidentom ni skrival niti župan kanadskega velemesta John Tory.

Proslava se je po neljubem dogodku nadaljevala, vrhunec pa dosegla, ko so košarkarji prispeli na veliki oder in pozdravili navijače.

Panika med navijači po streljanju:

ETF on scene on Bay Street. pic.twitter.com/JrICv15rpH — Antonella Artuso (@suntooz) June 17, 2019

Proslava v Torontu (fotogalerija):

1 / 45 2 / 45 3 / 45 4 / 45 5 / 45 6 / 45 7 / 45 8 / 45 9 / 45 10 / 45 11 / 45 12 / 45 13 / 45 14 / 45 15 / 45 16 / 45 17 / 45 18 / 45 19 / 45 20 / 45 21 / 45 22 / 45 23 / 45 24 / 45 25 / 45 26 / 45 27 / 45 28 / 45 29 / 45 30 / 45 31 / 45 32 / 45 33 / 45 34 / 45 35 / 45 36 / 45 37 / 45 38 / 45 39 / 45 40 / 45 41 / 45 42 / 45 43 / 45 44 / 45 45 / 45

Toronto Raptors so prvi naslov prvakov v ligi NBA, ki je tudi prvi za kanadsko moštvo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, osvojili v noči na petek. V šesti tekmi velikega finala so s 114:110 premagali branilce naslova Golden State Warriors in prišli do naslova v zmagah s 4:2.