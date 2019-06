Kawhi morilec velikanov, prva brata z naslovoma lige NBA, končano Drakovo prekletstvo

Toronto Raptors so postali prvi kanadski klub, ki je v ligi NBA osvojil naslov prvaka, njegov prvi zvezdnik Kawhi Leonard pa prvi košarkar z nazivoma najkoristnejšega igralca finala (MVP) z dvema kluboma iz različnih konferenc. Šampionski prstan je osvojil tudi španski center Marc Gasol in se med prvaki pridružil starejšemu bratu, Pau je naslov slavil z LA Lakers leta 2009.

Marc in Pau Gasol sta postala prva brata v zgodovini z naslovoma prvaka lige NBA. Pau je svojega osvojil pred desetletjem z Los Angeles Lakers in mu leto pozneje dodal še drugega, Marc pa se je bratu med zmagovalci lige pridružil letos.

Morilec velikanov

Marc Gasol je bil del zgodovinske ekipe Toronta, a prvo ime postave, ki je naslov lige NBA prvič pripeljala v Kanado, pa je bil Američan Kawhi Leonard, najkoristnejši igralec (MVP) letošnjega finala. Leonarda se je zdaj oprijel vzdevek "Kawhi, morilec velikanov" (Giant slayer), saj je do naslova s Torontom prišel z zmago nad močno favoriziranimi Golden State Warriors, ki so s številnimi zvezdniki "super moštvo".

V elitni druščini

Prav takšno "super moštvo" z LeBronom Jamesom, Dwyanom Wadom in Chrisom Boshem so bili Miami Heat leta 2014, pa so jih v finalu prav tako porazili San Antonio Spurs na krilih Kawhija Leonarda. Ta je tudi takrat postal MVP finala, kar pomeni, da je prvi košarkar, ki mu je to uspelo z dvema ekipama iz različnih konferenc. San Antonio so ekipa z zahoda, Toronto pa z vzhoda.

MVP finala dobi nagrado Billa Russella in le še dvema košarkarjema pred Leonardom jo je uspelo osvojiti z dvema moštvoma. Kareemu Abdulu Jabbaru z Milwaukee Bucks (1971) in LA Lakers (1985) ter LeBronu Jamesu s Cleveland Cavaliers (2012, 2013) in Miami Heat (2016).

Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird ...

Leonard je šele četrti košarkar, ki je postal MVP finala v prvi sezoni v ekipi. Še lani je zaradi poškodbe bolj ali manj počival v San Antoniu, letos pa eksplodiral v Torontu. Do zdaj so naziv MVP finala v prvi sezoni v klubu osvojili Magic Johnson (z LA Lakers leta 1980), Moses Malone (Philadelphia 76ers, 1983) in Kevin Durant (Golden State Warriors, 2017).

Leonard je bil v letošnji končnici najboljši po točkah, skokih in ukradenih žogah, zadnji, ki je v končnici prevladoval v teh treh statističnih kategorijah, je bil Larry Bird leta 1984. Kawhi je letos v končnici dosegel 732 točk, v zgodovini lige NBA sta bila boljša le Michael Jordan (759 leta 1992) in LeBron James (748 lani).

Je Drakovega prekletstva konec?

Torontu je letos uspelo priti do konca, pa čeprav je zanj navijal kanadski reper Drake, ki je velik športni navdušenec, a si njegove podpore športniki ne želijo. Zaradi nekaj naključnih dogodkov, ko so imeli športniki po srečanju z glasbenikom obilico športne smole, se je na družabnih omrežjih rodilo šaljivo "Drakovo prekletstvo".

We wish we loved anything as much as Drake loves the #TorontoRaptors. pic.twitter.com/NpIRqIcQq2 — E! News (@enews) June 14, 2019

Med "žrtvami" so se v preteklost znašli Serena Williams, Conor McGregor in košarkarji univerze Kentucky, ki so neposredno po javni Drakovi podpori izgubili. Zadnji, ki ga je preklel Drake, je bil britanski boksar težke kategorije Anthony Joshua, ki je izgubil dvoboj z Američanom mehiške krvi Andyjem Ruizom mlajšim.

