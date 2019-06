Prvi koraki nove Olimpije: vrnitev Sanija Bečirovića

Cedevita Olimpija, ki nastaja s fuzijo nekdanjih slovenskih ter hrvaških prvakov Petrola Olimpije in zagrebške Cedevite, že dobiva prve obrise. Pričakovane. Kot smo namignili že pred dnevi, bo direktorski položaj kluba zasedel Davor Užbinec, ki je bil že do zdaj direktor zagrebškega "zakonca". Športni direktor pa bo postal dolgoletni slovenski reprezentant in tudi nekdanji član Olimpije Sani Bečirović.

Iz kluba medtem sporočajo, da je KK Cedevita Zagreb tudi uradno vložil zahtevo za prenos sedeža iz Zagreba v Ljubljano. "Po potrditvi prenosa sedeža ter potrditvi združitve s strani obeh skupščin bosta KK Cedevita Zagreb in KK Petrol Olimpija Ljubljana izvedla združitev klubov. Pričakovati je, da bo proces združitve pravno zaključen do konca julija," sporočajo iz Olimpije.

Idejna očeta združitve Emil Tedeschi in Tomaž Berločnik že vlečeta prve vidne poteze. Foto: Sportida

Vprašanje trenerja: Rimac v prednosti pred Zdovcem? "Glavni direktor in športni direktor bosta upravnemu odboru novega kluba Cedevita Olimpija Ljubljana predlagala tudi novega glavnega trenerja. Temu bo sledil podpis pogodb z izbranimi igralci, s katerimi sicer že potekajo pogovori," je med drugim zapisano v sporočilu za javnost, medtem ko, predvsem iz hrvaškega medijskega prostora, prihajajo namigi o tem, da naj bi to postal Slaven Rimac.

"Kot bi se vrnil domov"

"Vrniti se v Ljubljano je kot priti domov. Če sem morda odšel še kot otrok, se vračam modrejši. Bogatejši z izkušnjami evropskega igralca, pomočnika trenerja, zastopnika profesionalnih igralcev in mentorja. Odločitev, da sprejmem mesto športnega direktorja pravzaprav res ni bila težka, saj verjamem v zgodbo, verjamem v to ekipo in verjamem, da bom s svojim znanjem doprinesel, da bomo postavili nove mejnike regionalne košarke. Tu imamo res priložnost, da naredimo nekaj izjemnega," je v prvi uradni izjavi po imenovanju dejal Bečirović, ki se je nazadnje preizkušal v vlogi košarkarskega zastopnika.

Foto: Vid Ponikvar