Ikona Olimpije: Rad bi slišal, da Olimpija ni nov klub #video

Nekdanji gruzijski košarkar Vladimer Boisa je pustil v Sloveniji pečat. Med drugim je kar pet let preživel v takratni Union Olimpiji in se zapisal v srca ljubljanskih navijačev, ki so spremljali svoj klub še v elitni Evroligi.

Njegova športna pot se je zaključila že pred sedmimi leti, zatem se podal v poslovne vode, prav tako pa zadnjih pet let vodi športni del gruzijske reprezentance. Sodeloval je z Igorjem Kokoškovim, v tem trenutku pa z grškim trenerjem Iliasom Zourosom pomlajujeta tamkajšnjo izbrano vrsto.

Čeprav ni vpet v Olimpijo, z zanimanjem spremlja, kaj se v njegovem klubu dogaja.

"Naj pride Tedeschi (Emil Tedeschi, lastnik Atlantic Grupa, op. a.), naj bo glavni sponzor, naj nekako ima večjo vlogo v upravljanju Olimpije ali Cedevite Olimpije, ampak jaz bi rad slišal, da Olimpija ni nov klub."

"Odločitev trenerja je najtežja in najbolj pomembna odločitev"

Kot razmišlja in izpostavlja, bo čas pokazal, kdo bo v večini odločal v morebitni Cedeviti Olimpiji. Združitev morata namreč najprej potrditi skupščini obeh klubov. To naj bi se zgodilo v juliju, prej pa morajo biti odgovorjena še vsa pravna vprašanja glede združitve.

Z Zdovcem sta sodelovala pri Olimpiji Foto: Vid Ponikvar

Boisa prav tako poudarja, da je pomembna izbira trenerja, ki bo lahko sestavljal ekipo: "Prvo je od tebe odvisno, da s sponzorji in s predsednikom izbereš pravega trenerja. To je najtežja odločitev in najbolj pomembna, ker potem že sam trener izbira košarkarje po karakterju in kvaliteti."

Trener trenutne Petrol Olimpije je še vedno Jure Zdovc, ki ima s klubom še podpisano pogodbo, a je veliko govoric, da naj bi priložnost v morebitni Cedeviti Olimpiji dobil njegov učenec Slaven Rimac, s katerim sta sodelovala pri Cedeviti, katero je Hrvat v pretekli sezoni tudi vodil, potem ko je nasledil španskega strokovnjaka Sita Alonsa.