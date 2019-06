Je združitev Olimpije in Cedevite sploh mogoča?

Predsednika Petrola Olimpije in hrvaške Cedevite sta na včerajšnji novinarski konferenci zasnovala začetek poti novega slovenskega kluba – Cedevita Olimpija. Projekt, ki je deležen mešanih odzivov javnosti, zdaj čakajo pravni postopki združitve in pridobivanja licenc. "Vse skupaj je zelo zanimivo, saj smo prvič priča takšnemu dogajanju," je za Sportal dejal odvetnik Blaž Tomažin Bolcar, specialist športnega prava iz odvetniške pisarne Bolcar.

"V prihodnjih dneh in tednih bodo na sceno vstopili naši pravniki, ki so proučili vse poti do legalne združitve. Cedevita bo prenesla svoj sedež v Ljubljano, nato se bosta kluba združila v eno celoto, v en pravni subjekt, oba pa bosta tudi prenesla vse veljavne tekmovalne licence za nastopanje v ligi ABA, Eurocupu in slovenski ligi," je na včerajšnji novinarski konferenci o združitvi klubov Petrola Olimpije in Cedevite dejal predsednik Olimpije Tomaž Berločnik, ki ni skrival zadovoljstva ob začetku novega košarkarskega poglavja.

"Kluba se ne moreta kar tako združiti, saj gre za slovenski in hrvaški pravni subjekt"

A zadeva ni tako preprosta, kot morda deluje na prvi pogled. S športno-pravnega vidika so pred novim klubom številne prepreke, ki bodo vse prej kot lahko rešljive. "Kluba se ne moreta kar tako združiti, saj gre za slovenski in hrvaški pravni subjekt. Vse skupaj je zelo zanimivo, saj smo prvič priča takšnemu dogajanju. Zanimivo je, kako naj bi ta projekt izpeljali. Za zdaj se v športno-pravnem smislu postavlja več vprašanj, kot pa je odgovorov," pravi Blaž Tomažin Bolcar, specialist športnega prava.

"Kluba se ne moreta kar tako združiti, saj gre za slovenski in hrvaški pravni subjekt," pojasnjuje Blaž Tomažin Bolcar. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Nič ni spornega v tem, da se ustanovi nov klub v Sloveniji in da se struktura vodenja oziroma upravljanja deli po ključu, ki ga bodo določili. Težava, ki se tukaj pojavlja, je vprašanje prenosa licenc za igranje v ABA ligi in EuroCupu, saj ima trenutno obe licenci Cedevita. Ne vidim, po kakšni poti oziroma pravni logiki bi lahko novoustanovljeni klub v Sloveniji, ki bo subjekt slovenskega prava, postal pravni naslednik Cedevite in s tem pridobil obe licenci. Cedevita je obe licenci pridobila skozi udeležbo v tekmovanjih. V ligo ABA so se uvrstili skozi hrvaško prvenstvo. Ne predstavljam si, kako bi lahko licenco prenesli na slovenski klub. Težava je tudi v tem, da ima Slovenija v ligi ABA v prihodnji sezoni dve kvoti oziroma prostora za dva kluba, zato ne vidim, kako bi lahko zdaj nastopali kar trije slovenski klubi. Za to bi bila potrebna naknadna sprememba pravil o kvotah," pojasnjuje Tomažin Bolcar.

Licenca ni prenosljiva

Kako bo s pridobivanjem licenc? Foto: Sportida Olimpija je sicer ob koncu sezone izpadla v drugo ligo ABA, zdaj pa so pri ljubljanskem klubu prepričani, da bodo kot nov klub Cedevita Olimpija v naslednji sezoni lahko zaigrali v prvi jadranski ligi. "Povsem drugo vprašanje je, kakšni bodo dogovori znotraj regionalne lige. Liga ABA je družba z omejeno odgovornostjo in v lasti klubov, ki se lahko dogovorijo, kakor se pač dogovorijo. Enako velja za EuroCup, kamor se je Cedevita prebila skozi jadransko ligo," pravi specialist športnega prava.

Dejstvo je, da klubi že imajo licenco, ki si jo pridobijo, saj je sistem tekmovanj postavljen vnaprej in če v eni ligi osvojijo določeno mesto, si pridobijo pravico nastopa v določenem tekmovanju. "To pa ne pomeni, da lahko to pravico prodajo oziroma podarijo klubu, ki si tega ni zagotovil. Klub, ki ni pravni naslednik, to ni. Če se klub odloči, da v nekem tekmovanju ne bo nastopil, ima organizator pravico, da to pravico podeli naslednjemu v vrsti oziroma skladno s pravili tekmovanja. Verjetno je, športno-pravno gledano, igranje v EuroCupu bližje, saj obstaja možnost, da dobijo posebno povabilo organizatorja," je prepričan Tomažin Bolcar.

Specialist športnega prava v ustanovitvi novega kluba, ki bo naslednik stare Olimpije ne vidi težav. "Ta klub bo moral zaprositi za članstvo v Košarkarski zvezi Slovenije (KZS). Istočasno pa verjetno tudi zaprositi za priznanje statusa pravnega naslednika Olimpije, kar pomeni, da bi lahko igral v prvi slovenski ligi. Če pa naj bi hkrati tudi naslednik Cedevite, pa to ni več ista Olimpija. Gre za povsem nov subjekt v vseh pogledih, spet se odpira vprašanje pravnega nasledstva. S tem pa je povezana licenca, ki naj bi jo podelil oziroma priznal KZS. Občutek imam, kot da bo novi klub dvoživka. Zanimivo bo spremljati odločitve športnih zvez in lig o statusu kluba," je napovedal Tomažin Bolcar.

Težave pri mladih košarkarjih "Vsa zadeva bi lahko bila vprašljiva z vidika pravic mladoletnih športnikov," pravi Tomažin Bolcar. Foto: Sportida

Odvetnik iz odvetniške pisarne Bolcar je prepričan, da bi lahko bilo zelo zanimivo in težavno tudi pri prehajanju mladih igralcev. "Zdaj sta pravzaprav dva kluba, ki bosta imela vsak svoj mladinski pogon. Kakor razumem, bodo ti košarkarji prehajali z nekakšnimi notranjimi odločitvami strokovnega štaba. A tu nastopi težava, ker gre za kluba iz dveh različnih držav in s tem povezane mednarodne prestope mladoletnih košarkarjev. Zadnji se morajo opraviti skladno s posebnimi pravili Mednarodne košarkarske organizacije, kar ni preprosto. Postavlja se tudi vprašanje, ali bo mladi košarkar podpisal pogodbo kar z dvema kluboma naenkrat, česar seveda ni mogoče storiti. Vsa zadeva bi lahko bila torej vprašljiva tudi z vidika pravic mladoletnih športnikov," pravi Tomažin Bolcar.

Gre torej za zelo kompleksno temo, ki zahteva ogromno študija in raziskav. "Zadeva ni črno-bela, je pa vse skupaj v športnem kontekstu zelo vprašljivo. V preostalem delu gre za čisto poslovno odločitev, ki pravno ni vprašljiva," še poudarja Tomažin Bolcar.

