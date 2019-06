Hrvati brez Evrope, Slovenci s hrvaško pomočjo

Košarkarska državna prvaka Slovenije in Hrvaške, Sixt Primorska in Cibona, bosta novo sezono pričakala brez Evrope, finalna poraženca, Cedevita in Olimpija, pa, kot vse kaže, s skupnimi močmi v EuroCupu.

Pri Sixt Primorski so potrdili, da po osvojenem naslovu slovenskega prvaka ne bodo preizkušali sreče v Fibini ligi prvakov oziroma njenih kvalifikacijah. Koprski klub bo v sezoni 2019/20 nastopal v državnem prvenstvu in ligi ABA. Podobni signali prihajajo tudi iz Zagreba, kjer je Cibona v obračunu proračunskega Davida proti Goljatu premagala Cedevito. A tudi hrvaškega prvaka sodelovanje v Fibinem tekmovanju ne zanima oziroma prinaša prezahtevno finančno breme. Hrvaška na ta način, kot vse kaže, za prihodnjo sezono ostaja brez kluba v evropskih tekmovanjih. Tisti, ki si je Evropo priboril, torej Cedevita z uvrstitvijo v polfinale lige ABA, pa naj bi svojo vizo za EuroCup prenesel v Slovenijo.

V pričakovanju vročega torka

Vest o tem, da se bo hrvaški podjetnik Emil Tedeschi umaknil iz zagrebške košarke, Cedevito spojil z ljubljansko Olimpijo, pri sosedih pa pustil le mlado razvojno ekipo v državnem prvenstvu, je na medijski sceni vzklila pretekli četrtek. Govorice so se kmalu izkazale za resnične. Posredno so jih potrdili tudi pri Petrolu Olimpiji, potem ko so za torek sklicali novinarsko konferenci, na kateri bosta o novem regijskem projektu spregovorila predsednika obeh klubov Tomaž Berločnik in že omenjeni Tedeschi. Za dogodek vlada veliko zanimanje (v Stožicah pričakujejo tudi 20 hrvaških novinarjev), saj gre pričakovati, da bosta podjetnika pred sedmo silo razkrila vse karte domnevnega kluba Cedevita Olimpija.

Tomaž Berločnik bo v torek stopil pred sedmo silo. Foto: Vid Ponikvar

Rimac ali Zdovc?



Eno od vročih vprašanje je tudi trenersko. Hrvaški mediji so prepričani, da bo novi klub za prvega moža imenoval Slavena Rimca. Ta pravi, da ima s Cedevito sklenjeno veljavno pogodbo. V istem medijskem prostoru pa je izpostavljajo tudi izjavo Jureta Zdovca, ki pravi, da ima z Olimpijo še dveletno pogodbo.

Mešani odzivi

Medtem ko je novica zaradi številnih odprtih vprašanj v slovenskem košarkarskem prostoru naletela na mešane odzive, pa je zanimiv hrvaški utrip. Za časnik Večernji list sta na to temo spregovorila hrvaški selektor Veljko Mršić in starosta hrvaške košarke Mirko Novosel. Medtem ko prvi obžaluje, da se Tedeschi ni odločil svojega kapitala prenesti v Split, Zadar ali kakšen drug hrvaški kraj, pa Novosel poudarja, da gre za športno neresno potezo, in dodaja: "Ali veste, kako malo ljudi gleda tekme Olimpije? No, naša košarka pa s tem nič ne izgublja. Zdaj imamo pogoje za enakost klubov, pri čemer bi tudi zveza morala poseči in omejiti število tujcev. Cedevita ni bila dominantna zaradi strokovnega dela, ampak zaradi denarja."