Direktor in zlati reprezentant naj bi si podala koprsko kljuko

"V ligi ABA zanesljivo ne bomo le gledalci," je ob osvojenem naslovu slovenskega državnega prvaka dejal trener Sixt Primorske Jurica Golemac, ki je pred tem ekipo popeljal že do pokala, superpokala in vrha druge lige ABA. Njegova osnovna želja je bila, da bi ohranil glavnino igralske zasedbe iz šampionske sezone, kar se bo po vsej verjetnosti tudi zgodilo. V prvi vrsti gre za nosilce, torej Marjana Čakaruna, Ivana Marinkovića, Alena Hodžića, Marka Jagodića-Kuridžo in Žana Marka Šiška. Ostal naj bi tudi ameriški ostrostrelec Lane Harris, medtem ko pa se njegov rojak Darius Henry ne bo vrnil na Primorsko, negotov pa je tudi status Tadeja Fermeta in Daniela Vujasinovića.

Prva okrepitev: Žiga Dimec?

Ob preskoku iz druge v prvi ligo ABA si trener Golemac obeta tudi kakšno igralsko okrepitev. Zdi se, da je Bonifiki trenutno najbližje center zlate reprezentance zadnjega EuroBasketa Žiga Dimec, ki je po slovesu od novomeške Krke sezono začel pri Bayreuthu in jo sklenil pri Lietkabelisu. Nadaljnje kadrovanje bo kajpak odvisno tudi od finančne konstrukcije kluba, ki je bila za slovensko raven na zavidljivi ravni, a, kot smo že večkrat poudarili, večinoma odvisna od enega denarnega vira. V zadnjem obdobju so iz Kopra že prihajali namigi o zamudah pri izplačilih, za čvrstejšo prihodnost pa bosta ključna dialog z občino in širša sponzorska piramida.

Matej Avanzo zapušča Bonifiko. Foto: Vid Ponikvar Matej Avanzo odhaja

Medtem ko trenerskem spremembe ne bo, igralske pa bodo minimalne, pa to ne velja za vodstvene strukture. Kdo bo novi direktor, še ni znano. S koncem meseca pa Sixt Primorsko zanesljivo zapušča dosedanji direktor Matej Avanzo, ki kot del razlogov za umik navaja poletno delo na svetovnem prvenstvu, kjer bo Fibin koordinator prizorišča, hkrati pa dodaja: "Klub bo lahko nemoteno deloval naprej, saj stoji na trdnih organizacijskih temeljih. Za nami je sanjska in težko ponovljiva sezona. A ocenil sem, da sem prišel do svojega limita. Čas je, da ta položaj zasede nekdo drug in projekt poskuša premakniti na neko drugo raven."