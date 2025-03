Točke slovenskih legionarjev tudi v Koreji in na Tajvanu

Slovenski košarkarski reprezentanti so se po zaključku uspešnih kvalifikacij za letošnje evropsko prvenstvo hitro vrnili v klubske sredine. Kako igrajo v slovenskih klubih ter kako Luka Dončić dnevno poročamo, kako pa so se v minulem tednu odrezali legionarji drugod po svetu, pa preberite v naslednjih vrsticah.

Jordan Morgan Foto: Vid Ponikvar/Sportida V dresu korejskega Suwon KT Sonicbooma se je po okrevanju po poškodbi vrnil Jordan Morgan. In to na odličen način. Za zmago 62:56 nad Mobis Phoebus je prispeval dvojni dvojček. V zgolj 17 minutah igre je vpisal 12 točk in 12 skokov. V Tajvanu je za zmago TSG Ghosthavks 92:89 nad Kaohsiung Steelersi dvojni dvojček zabeležil Žiga Dimec. Na parketu je prebil 34 minut ter v tem času dosegel 23 točk in 13 skokov. Z novim dvojnim dvojčkom pa se prek luže lahko pohvali tudi Saša Ciani. Univerza Illionis-Chicago je s 77:73 premagala Valparaiso ter se tako optimistično spogleduje s prihajajočo marčevsko norostjo. Ciani je na tej tekmi zbral 11 točk in 10 skokov.

Udarec v rebra, ki ga je Luka Ščuka prejel na reprezentančni tekmi z Ukrajino, k sreči ni pustil posledic. Tako je Primorec bil v kadru Braunschweiga proti Ulmu. Ob visokem porazu 75:111 je igral 20 minut ter pobral en skok in dosegel štiri točke. Zaradi poškodb so izven pogona še naprej Rok Radović, Tibor Mirtič, Josh Nebo in Vlatko Čančar. Po pisanju ameriških medijev slednji zavzeto vadi z ekipo in čaka na vrnitev pod koše.

Zoran Dragić Foto: Guliverimage Izmed slovenskih košarkarjev je do zmage v Španiji prišel le Zoran Dragić. Bilbao je s 96:83 ugnal Girono, Dragić pa je prispeval šest točk, štiri skoke in podajo. Edo Murić je z Lleido v neposrednem dvoboju z dna lestvice doživel neprijeten poraz 84:97 proti Leyma Coruni. Kapetan slovenske reprezentance je zbral širi točke in štiri skoke. Žiga Samar (dva skoka in podaji) in Mike Tobey (šest točk in sedem skokov) sta bila z Gran Canario s 54:69 poražena proti favoriziranem Realu iz Madrida.

Gregor Hrovat je bil eden izmed tvorcev zmage Dijona nad Chalonom (93:86). V 30 minutah igre je zbral 17 točk, dva skoka in podajo. Klemen Prepelič je z Dubajem z visokih 90:61 premagal Cibono, sam pa je prispeval 14 točk in tri podaje.