Primorska brez praske do zgodovinske lovorike

Košarkarji Sixt Primorske so v domači dvorani Bonifika še tretjič v finalni seriji premagali Petrol Olimpijo (68:63) in tako prvič v kratki klubski zgodovini postali slovenski državni pravi.

"Če bi si lahko izbral enega košarkarja Primorske in ga potegnil v svojo ekipo, bi bil to Žan Mark Šiško," nam je pred začetkom finala zaupal trener Petrola Olimpije Jure Zdovc, navdušen nad tekmečevimi organizatorskimi sposobnostmi. In ko je prav ta Šiško slabih šest minut pred koncem tretje tekme finala DP v dveh zaporednih napadih zadel dve trojki, je Zdovc le zamahnil z rokama. V tistem trenutku (55:44) se je zdelo, da je tekma odločena. Ko je v naslednjem napadu izza črte za tri točke zadel še domači kapetan Alen Hodžić, si je pod stropom dvorane Bonifika več predstavnikov klubskega vodstva že obleklo šampionske majice. Morda malce prehitro, saj se je Olimpija vrnila in 30 sekund pred koncem prišla na tri točke zaostanka (66:63). A pravih možnosti za preobrat vendarle ni bilo.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Prelomna tretja četrtina

Čeprav so košarkarji Olimpije, ki so bili že pred finalom v podrejenem položaju, drugo tekmo v Stožicah izgubili šele po dramatični končnici, pa so držali obljubo. Niso se predali. Tudi v večjem delu tretje tekme so bili več kot dostojen nasprotnik. Predvsem v prvem polčasu, ko so izsilili dvoboj z majhnim številom košev, za nameček pa tekmecu niso pustili skakalne pobude. Na glavni odmor so odšli le s tremi točkami zaostanka (33:30), sapo pa so začeli izgubljati v tretji četrtini, ko se je tehnica začela nagibati na domačo stran. "Zmaji" so začeli popuščati v obrambi, kar so Primorci izkoristili z večjim številom globinskih žog, razigrala pa sta se predvsem Marjan Čakarun in Ivan Marinković. V 26. minuti je bil na semaforju rezultat 43:35, kar je domačinom dalo dovolj zaleta za preostanek tretje četrtine in odločen vstop v zadnji del.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Golemac: Igrali smo slabo, a ekipa ima 'jajca'

"Za nami je težka serija. Po mojem mnenju smo igrali slabo, a ta ekipa ima 'jajca'. Neverjetno. Zmagali smo praktično brez poraza. Tudi na zadnji tekmi smo trpeli, še celo v zadnjih minutah. A zdaj to ni pomembno. Vesel sem, da smo prvaki s to skupino igralcev. Ta naslov je njihov," je po tekmi vtise zbiral trener Jurica Golemac in hitel čestitati svojim igralcem na čelu z Marjanom Čakarunom, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca finala. Objel je tudi Žana Marka Šiška, svojega prvega organizatorja igre. "Morda je bila zadnja tekma celo najtežja v sezoni, saj smo uničeni. Fizično in psihično. A zdaj je pomembno, da je Primorska prvak. Vesel sem, da smo prebudili Koper," je dejal Šiško.

Zdovc: Čestitke Olimpiji, čestitke Primorski

Primorski je čestital tudi Jure Zdovc. A čestital je tudi svojim igralcem. "Nič jim ne zamerim. Nič jim ne očitam. Hvaležen sem jim, da so sprejeli mojo filozofijo. V bistvu sem vesel, da mi je uspelo iz tega kaosa nekaj narediti. To ni očitek na predhodne trenerje. Gre za veliko številko igralcev in tri lige, v katerih so igrali. Ni se vedelo, kdo pije in kdo plača. Našli smo skupino igralcev, a na koncu tudi nismo imeli sreče. No, zmaga Primorske je vseeno povsem zaslužena. Igrali smo dobro, a ne dovolj dobro, da bi premagali Sixt Primorsko," je ob slovesu od Bonifike dejal trener Olimpije, ki pravi, da ostaja v Stožicah.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Brez praske

Primorska je po Olimpiji (17 naslovov), Krki (7), Heliosu (2) in Šentjurju (1) postala šele peti klub z naslovom slovenskega košarkarskega prvaka, Koper pa po Ljubljani šele drugi kraj v državi, ki se lahko pohvali z državnim prvakom v nogometu, košarki in rokometu. A bolj kot to v oči bode izjemna koprska prepričljivost. Desetič se je finalna serija končala z rezultatom 3:0. Do sedaj je bila v vlogi tistega, ki pometa, vedno Olimpija. Primorci so imeli metlo v rokah že krepko pred finalom. Gladko so namreč dobili tudi četrtfinalno in polfinalno serijo ter v ligi za prvaka vknjižili 10 zmag v prav toliko krogi. Zadnji domači poraz ima tako že dolgo brado. 12. februarja je "tigre" v tekmi, ki ni odločala o ničemer, premagala Krka. Dvomov o najboljšem v državi torej pač ni.