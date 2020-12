Zadnji žebelj za neizbežen konec agonije

Zavrtimo čas 629 dni nazaj. Tedanja Sixt Primorska je v Skopju v finalu 2. lige ABA ugnala MZT in se v velikem slogu zavihtela med jadransko elito. Odličen vtis je pozneje postila tudi tam, vmes pa je pokalnemu naslovu s skalpom ljubljanske Olimpije dodala še naslov prvaka Slovenije. Že tedaj smo se spraševali, v čem je Primorska, ki sloni na enem finančnem viru, lahko drugačna od kolektivov, ki jim je uspelo "čez noč", nekaj noči pozneje pa že romali na smetišče zgodovine.

Konec primorske košarkarske zgodbe o uspehu Foto: ABA liga

Tedanja direktor Matej Avanzo in trener Jurica Golemac sta nam v odgovor ponujala "norega predsednika", ki ima neizmerno rad košarko. Spomnimo, finančne niti kluba, ki naj bi na leto porabil 1,5 milijona evrov, je v rokah držala ozka skupina ljudi, zbranih okrog podjetnika Gregorja Vuge, ki je obvladovala Sixt in Car Target z blagovno znamko Vechicle Rent. Omenjeni podjetji naj bi ob nerazdelani piramidi drugih pokroviteljev zagotavljali skoraj 90 odstotkov klubskega proračuna.

A kaj kmalu sta tudi Golemac in Avanzo uvidela, da je odeja, s katero so bili Primorci pokriti, pač prekratka. Razkorak med prihodki in odhodki je bil prevelik. Škarje so bile razprte. V zakulisju pa se je zgodil še poslovni razhod vodilnih mož, tako da se je ob pokalih v vitrini v klubu nakopičil tudi zajeten dolg.

Primorska je letos na devetih tekmah lige ABA vknjižila devet porazov. V DP pa so ''tigri'' na osmih tekmah dosegli pet zmag. Foto: Vid Ponikvar

Spomnimo, pred časom smo opozarjali, da so ključna težava tovrstnih športnih mecenov, katerih največja odlika je, če se oklenemo Golemčevih besed – norost, preskromno poznavanje zakonitosti športno-poslovnega okolja, neracionalno poslovanje in nespretnost pri obdajanju s sodelavci, ki bi po eni strani morali biti strokovnjaki na tem področju, po drugi pa, ob izpolnjevanju prvega pogoja, imeti delovno avtonomijo.

Novi obrazi so se reševanje čolna lotili z iskanjem novih finančnih virov. Upali so na pomoč kitajskega vlagatelja. Ko je v vodo padla ta možnost, so rešilno bilko iskali v Teksasu v ZDA. Vmes so nagovarjali še lokalno gospodarstvo in mestno oblast. A z zanko preteklih dolgov je bil klavrn konec neizbežen. Vse, kar se je v Bonifiki dogajalo v zadnjih mesecih, je bil resda boj za preživetje. Izkazalo se je, da predvsem podaljševanje agonije.

Košarka se znova umika iz Bonifike Foto: MaPa

Vončina: Škoda, a bilo je neizbežno

Skoraj edini vidnejši član Primorske, ki je v klubu vztrajal vse od zlatih časov do bridkega konca, je bil zadnji kapetan Luka Vončina. "Škoda je, da se je to zgodilo. A vsi ste in smo vedeli, kaj se dogaja. Ljudje, ki so v zadnjem obdobju poskušali rešiti klub, so pravzaprav zgolj iskali pot do popravljanja napak. Njim težko kaj očitamo. Žalostno pa je, da je konec prišel na takšen način," izpad iz lige ABA in izstop iz državnega prvenstva komentira 28-letni Ljubljančan.

Med "tigri" je bil tudi v zlatih časih, ko se je zdelo, da se v Bonifiki cedita med in mleko. "Kdor bi imel vpogled v delovanje kluba, bi se prav gotovo vprašal o realnosti številk. Toda dejstvo je, da je bilo vse pod nadzorom majhne skupine ljudi, ki je sprejemala odločitve. Zato je bil takšen konec, žal, kar malce neizbežen," pripoveduje Vončina, eden od redkih košarkarjev, ki niso stoodstotno finančno odvisni le od primarne športne dejavnosti.

Luka Vončina Foto: Nebojša Paraušić/Sportida

Že osem let namreč vodi podjetje, ki se ukvarja s tem, da mladim športnikom pomaga na poti v ameriški študentski šport, po novem pa tudi z digitalnim izobraževanjem. Zato ob vprašanju o nadaljevanju kariere dodaja: "Imam možnost za selitev v druge klube. Vprašanje pa je, ali nemara lahko več postorim na poslovni poti. Bomo videli."

Klubski uspehi Primorske



Državni prvaki: 2019

Pokalni prvaki: 2018, 2019 in 2020

Zmagovalski superpokala Slovenije: 2018 in 2019

Zmagovalci 2. lige ABA: 2019 : 2019: 2018, 2019 in 2020: 2018 in 2019: 2019

Odgovornost?

Ob čakanju na razpet koprske zagonetke se je pred desetimi dnevi oglasila skupina nekdanjih košarkarjev obalnega kluba (Nejc Barič, Marjan Čakarun, Žiga Dimec, Lance Harris, Alen Hodžić, Marko Jagodić-Kuridža, Jan Kosi, Aleksandar Lazić, Ivan Marinković, Samo Udrih, Daniel Vujasinović in Nejc Zupan), ki se je v pismu za javnost, objavljenem v časniku Ekipa, ob omenjanju enormnih dolgov sprašuje, kako je "mogoče, da v Republiki Sloveniji za tovrstno goljufijo s številnimi žrtvami ne odgovarja nihče".

Nekdanji člani Primorske so se pred dnevi oglasili s pismom za javnost. Foto: Vid Ponikvar

"Čudi nas, da kaj takšnega dopušča KZS, ki je klubu po že v štartu nepregledni fuziji s KK Lastovka dovolila delovanje prek 'partnerskih' podjetij, kot je bilo podjetje Incognitus športni marketing, d. o. o. Podjetje je bilo očitno uporabljeno kot varovalka lastnika prav za primer, ki se je zgodil,'' so zapisali nekdanji člani prvakov in dodali, da bodo ''z vsemi razpoložljivimi sredstvi na odgovornost poklicali idejne vodje nasedlega projekta''. Pri tem so omenili Miho Debevca, Klemna Pura in predsednika Gregorja Vugo.

Prej omenjeni Vončina ni bil med podpisniki. Pravi tudi, da k snovanju pisna ni bil povabljen. Seznanjen je z vsebino, a je njegov pogled nekoliko drugačen. "S temi vprašanji se bodo očitno morali ukvarjati odvetniki. Dvomim pa, da takšne poteze ponujajo rešitve. Z izjemo osebnega zadoščenja. Da, tudi jaz bi se lahko pritoževal. Toda … Je, kar je. Se bomo s tem spogledovali še nadaljnjih deset let ali bomo od danes delali boljše stvari," odgovarja.

KZS odgovarja

In kaj na vse skupaj porečejo slovenski košarkarski vrhovi? Predsednik Matej Erjavec je pred dnevi zatrdil, da je Primorska, tudi z dogovori o odlogu izplačil, izpolnila vse formalne pogoje za pridobitev licence, na vprašanje, ali bi morala zveza bolj odločno poseči, pa je dejal: "Mar naj bi ranjenca pustili kar tako umreti ali pa upali, da bo preživel?"

Zadnji državni prvaki. Leto 2019. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Generalni sekretar KZS Rašo Nesterović pa je sredin črni epilog zgodbe označil za boleč udarec za vso slovensko košarko. "Koprski klub je bil tekmovalna poživitev slovenske košarkarske scene, a odličnim rezultatom na igrišču niso sledili drugi dejavniki, ki so za uspešno in dolgoročno delovanje kluba nujno potrebni," je v uradni izjavi dejal Nesterović.

V isti sapi se je prvi operativec zveze dotaknil tudi vloge krovne zveze. "Preostali prvoligaški klubi ter organi in komisije KZS so v zadnjem obdobju, ko so na površje udarile težave kluba, pokazali veliko razumevanja in Koprčanom v skladu z določili pravilnikov in aktov zveze šli večkrat naproti. Kakor tudi igralci in trenerji koprskega kluba, ki so v postopkih licenciranja s klubom podpisali dogovor o poravnavi obveznosti oziroma odlogu plačila, na podlagi česar je bila klubu tudi podeljena tekmovalna licenca. Poravnane obveznosti oziroma dogovori med klubom in odvisnimi osebami so namreč ključni pogoj za pridobitev in potrditev tekmovalne licence. Smo pa v preteklih mesecih eni in drugi od kluba prejemali pisna zagotovila o tem, da se bo stanje v prihodnjem obdobju izboljšalo oziroma z novim finančnim vložkom tudi uredilo," pravi generalni sekretar KZS.