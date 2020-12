Konec je: žalosten epilog športne zgodbe

Finančni dolgovi so dokončno pokopali Koper Primorsko. Potem ko so bili "tigri" izključeni iz lige ABA, so zadnji državni in pokalni prvaki vsega dobrih šest ur pred načrtovano tekmo z novomeško Krko sami izstopili iz 1. SKL in tako zaključili agonijo.

V državi aktualnih evropskih prvakov je dokončno potonil zadnji državni in pokalni prvak. Medtem ko v Kopru Primorski še vedno uradno molčijo, uradna spletna stran ter profili na socialnih omrežjih pa mirujejo že več tednov, so melo pred 14.00 pri Košarkarski zvezi Slovenije potrdili, da so bili obveščeni o izstopu kluba iz 1. slovenske košarkarske lige. Kot razlog so navedli finančne težave. Primorcem je že pred tem rdeči karton pokazalo vodstvo lige ABA. "Vodstvo tekmovanja bo vse formalne postopke ob izstopu koprskega kluba izpeljalo v skladu s propozicijami 1. SKL za člane in bodo tako vse tekme, tudi že odigrane, registrirane z izidom 20:0 v korist nasprotne ekipe," sporočajo iz KZS. Podobno so že storili pri jadranski ligi. S tem gre karavana, tako domača kot regionalna, naprej. Vprašanje, ki se poraja, pa je, v kakšno smer se bo v prihodnje razvijala obalna košarka z velikim bazenom mladi.

Prav na današnji dan pred enim letom je v 12. krogu lige ABA pri Primorski v dvorani Bonifika gostovala Crvena zvezda. Za slednjo je takrat prvič zaigral Marka Jagodića-Kuridžo, ki je malo pred tem zapustil koprsko barko. Z nje so tedaj poskakali tudi že Marjan Čakarun, Žan Mark Šiško, Lance Harris in trener Jurica Golemac, vsi pomembni člani šampionske ekipe, ki je osvojila dvojno slovensko krono ter se v velikem slogu prebila v ligo ABA ter tam sive lase povzročala tudi velikanom. Med sezono je odšel še Ivan Marinković, po njej še Alen Hodžić, Žiga Dimec, Jan Kosi, Aleksandar Lazić … Poleti se je zdel dokončen propad Primorske neizbežen, a so kljub velikim proračunskim luknjam v Kopru le pridobili tekmovalno licenco, zbrali ekipo okrog trenerja Andreja Žaklja in se vrnili pod koše.

6. decembra je Primorska odigrala zadnjo tekmo (proti Krki) Foto: ABA liga

A čeprav so Primorci tako v ligi ABA kot državnem prvenstvu v prvi plan potisnili domače igralce, med katerimi je bilo veliko mladih, kar je z vidika razvoja košarke nedvomno pozitivno, pa je imel prvi del sezone prizvok podaljševanja agonije in umiranja na obroke. Dokončno se je zalomilo 6. decembra po porazu Primorske proti Krki (74:57). Takrat se je začela hišica iz kart dokončno podirati. Zadnji slovenski prvaki so odpovedali dve zaporedni tekmi v ligi ABA, posledično obe za zeleno mizo izgubili z rezultatom 20:0 ter bili tako kot prvi klub v zgodovini tega tekmovanja diskvalificirani.

V državnem prvenstvu so "tigri" rumeni karton dobili po tem, ko so pet minut pred dvanajsto odpovedali tekmo proti Šenčurju. Nato so se s kranjskim Triglavom dogovorili za prestavitev tekme 12. kroga na 12. 1. 2021, podoben manever pa so skušali izpeljati še za današnjo tekmo z novomeško Krko. Ob tem so prejeli tudi privolitev dolenjskega kluba. Vse v želji po kupovanju dodatnega časa, s katerim bi ob morebitnem dodatnem sponzorskem prilivu vendarle čudežno preprečili dokončen propad kluba. A dobrih šest ur pred predvideno tekmo je dokončno postalo jasno, da je koprska košarkarska zgodba končana. Koper Primorska je namreč KZS obvestila o izstopu o 1. slovenske košarkarske lige.

"Udarec za slovensko košarko" Generalni sekretar KZS Rašo Nesterović je črn epilog zgodbe označil za boleč udarec za igralce in trenerje kluba ter za celotno slovensko košarko. "Koprski klub je bil tekmovalna poživitev slovenske košarkarske scene, a odličnim rezultatom na igrišču niso sledili drugi dejavniki, ki so za uspešno in dolgoročno delovanje kluba nujno potrebni," je v uradni izjavi dejal Nesterović in izrazil upanje, da "v Kopru puške ne bodo povsem vrgli v koruzo, uredili finančne obveznosti ter postavili zdrave temelje, našli rešitev za nadaljnje delo mlajših selekcij in, da bomo v Kopru čez leta znova spremljali člansko košarko na najvišji ravni."



Rašo Nesterović Foto: Vid Ponikvar



