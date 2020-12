Žalostna zgodba iz Kopra nima videti srečnega konca

Finančno breme je očitno preveliko za Koper Primorsko, ki je tik pred tem, da ugasne še zadnjo luč v klubskih prostorih in zapre dvorano. Ta že zdaj sameva, saj košarkarji ne trenirajo pod klubskim okriljem. Vsak se namreč pripravlja na svoj način. Nekaterim naj bi na pomoč priskočila tudi Košarkarska zveza Slovenije (KZS) in jim omogočila trening.

Prav vsi člani kluba, ki so pogodbeno vezani, imajo proste roke pri iskanju novega delodajalca. Javno vodstvo še vedno ni podalo konkretne razlage, kaj natančno se dogaja in koliko manevrskega prostora sploh še imajo.

Po nekaterih informacijah so upali, da bi jim na pomoč prišli ljudje iz Dallasa, ki so povezani s klubom Luke Dončića. A se je tudi tu nekaj zapletlo, kot se je že pri morebitni kitajski pomoči.

Ker košarkarji ne trenirajo, je klub že dobil rumena kartona pred izključitvijo v obeh tekmovanjih, v katerih nastopa. Tako je bila zaradi odpovedi tekma državnega prvenstva s Šenčurjem registrirana z 20:0 za gorenjsko moštvo. Z identičnim rezultatom so za zeleno mizo prišli do zmage košarkarji Borca v ligi ABA.

Kje bo kariero nadaljeval nadarjeni Jurij Macura? Foto: Vid Ponikvar

V regionalnem tekmovanju bi morali Koprčani v soboto gostiti Split, a tudi te tekme ne bodo odigrali, kar pomeni, da bodo prejeli prvi rdeči karton, ki bo pomenil dokončno slovo od lige ABA.

Matej Erjavec: Bolj upali kot pa verjeli

Pri Košarkarski zvezi Slovenije medtem priznavajo, da uradnih informacij o dogajanju v Kopru nimajo. Z zadnjimi prvaki so bili v zadnjem obdobju v stiku le dvakrat, v obeh primerih na temo tekem državnega prvenstva. Prvo so Primorci odpovedali v zadnjem trenutku in jo naposled izgubili z rezultatom 0:20, za drugo so se pred dnevi dogovorili za prestavitev. "Neuradni namigi niso obetavni," ob tem poudarja prvi mož KZS Matej Erjavec.

"Ne bom dejal, da me vse skupaj preseneča. Me pa žalosti," pravi predsednik zveze in dodaja: "Koper Primorsko smo podrobno spremljali. Želeli smo, da se izvleče iz krize. Morda smo bolj upali kot pa verjeli, saj so v klubu nazadnje način reševanja predstavili na dokaj nekredibilen in nezanesljiv način. Toda klub je formalno izpolnil pogoje, ni pa našel čudežnega investitorja. Na žalost košarka v Kopru znova ugaša."