Močan veter danes že drugi dan povzroča težave v prometu na Hrvaškem. Zaprte so nekatere ceste proti obali, prekinjene pa so tudi številne trajektne povezave proti otokom. Kapitan hrvaške Jadrolinije se je v objavljenem videoposnetku v močnem vetru pošteno namučil, da je trajekt varno pripeljal v pristan.

Zaradi orkanskega vetra so na Hrvaškem danes za ves promet zaprli del avtoceste iz notranjosti proti Dalmaciji in del jadranske magistrale.

Osebna vozila iz notranjosti proti Dalmaciji in obratno lahko vozijo po avtocesti le do izvoza Sveti Rok, nato pa po državnih cestah, je sporočil hrvaški avtoklub Hak. Za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki so ceste v tem delu zaprte.

Samo za osebna vozila je odprt tudi del avtocest od Zagreba proti Reki. Preostale skupine vozil lahko vozijo po avtocesti do izvoza za Delnice, nato pa po stari cesti skozi Gorski kotar.

Burja je izpraznila ulice Dubrovnika. Foto: Pixsell

Možna poledica, za Kvarner rdeče opozorilo

Ceste na Hrvaškem so ponekod mokre in spolzke, možna je tudi poledica. V Liki in delu zadrske županije je zaradi zimskih razmer prepovedana vožnja brez predpisane zimske opreme.

Za Kvarner danes velja rdeče vremensko opozorilo, za preostale dele hrvaške obale pa oranžno ali rumeno. Vremenoslovci za danes sicer napovedujejo sončno vreme, v goratih predelih je možno sneženje. Do srede se bo veter po napovedih umiril.

Foto: Shutterstock

So pa razmer ponekod veseli deskarji in surferji. Posnetki so nastali v zalivu pred Ližnjanom in v zalivu Kuje:

Izruvana drevesa in uničene hiše v Črni gori

Močan veter s sunki do sto kilometrov na uro je v ponedeljek povzročal težave tudi v Črni gori. Podiral je drevesa, v več mestih pa je uničeval strehe in fasade. V središču Podgorice je bil ob padcu drevesa poškodovan most, poročajo tamkajšnji mediji.

V osrednjem delu Črne gore danes zaradi močnega vetra sicer velja rdeče vremensko opozorilo, na severu in jugu države pa oranžno, še piše STA.

V Albaniji snežni metež

V Albaniji je promet v nedeljo in ponedeljek poleg silovitega vetra oviralo močno sneženje, ki je po poročanju portala Euronews Albania povzročilo kaos po državi. Neprevozne so bile številne glavne ceste v Skadru in Kukesu ter na jugu, pa tudi nekatere regionalne ceste.

Močan veter je medtem podiral drevesa in poškodoval številne električne vode, zaradi česar so mnogi čez noč ostali brez elektrike. Zaradi slabega vremena je bilo zaprtih tudi več kot 70 šol.