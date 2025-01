Napovedani močni sunki: burja do sto kilometrov na uro

V ponedeljek in torek bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod presegli hitrost sto kilometrov na uro, sporočajo z agencije za okolje, zato so izdali oranžno opozorilo. Pred nami je zmerno do pretežno oblačno vreme, že v sredo popoldne pa so možne prve padavine.

Danes bo v vzhodni in južni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. Vetrovno bo, na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod okrepljen severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija.

Opozorilo: V ponedeljek in v torek bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod lahko presegli hitrost sto kilometrov na uro.

V torek bo pretežno jasno, veter bo v notranjosti oslabel, na Primorskem pa bo še pihala zmerna do močna burja, ki bo zvečer začela slabeti. Hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od –8 do –3, v alpskih dolinah do –12, v krajih z burjo okoli 0, najvišje dnevne od –1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Spremljajte tudi promet

Zaradi burje so že zjutraj zaprli primorsko avtocesto med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, promet je preusmerjen na regionalno cesto Kastelec–Kozina, voznikom sporočajo iz prometnoinformacijskega centra.

Opozorilo prve stopnje zaradi burje velja tudi na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino in na regionalni cesti Vipava– Ajdovščina za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Sredi tedna prve padavine

V sredo se bo oblačnost predvsem v notranjosti povečala, na Primorskem bo pihala šibka burja.

V sredo popoldne in v noči na četrtek bodo na vzhodu možne rahle padavine. V četrtek bo na Primorskem precej jasno, burja se bo spet nekoliko okrepila. Drugod bo pretežno oblačno in suho, še napovedujejo na agenciji za okolje.