Na območju Dalmacije gasilci odpravljajo posledice orkanske burje, vključno s podrtimi drevesi in ulično razsvetljavo, danes poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Marsikje so tik pred prazniki prekinjene trajektne povezave do številnih otokov, prav tako je zaprt odsek avtoceste, ki povezuje Zagreb in Split.